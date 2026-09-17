Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
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Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

«Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση

Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Γάζα.

Η Ιρλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AvroTros ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό και το 2027.


«Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση.

Το RTE δήλωσε ότι δεν θα λάβει μέρος ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό το 2027.
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