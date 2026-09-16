Σταύρος Νικολαΐδης για Αφροδίτη Μάνου: Τόσοι καλλιτέχνες του έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μαζωνάκη, εσείς σε ποια γενιά ανήκετε;
Σταύρος Νικολαΐδης για Αφροδίτη Μάνου: Τόσοι καλλιτέχνες του έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μαζωνάκη, εσείς σε ποια γενιά ανήκετε;
Ο ηθοποιός πήρε θέση για την πρόσφατη δήλωσή της κατά του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών - «Όλοι αυτοί περιλαμβάνουν ηλικίες (και καριέρες) και μεγαλύτερες από σας και μικρότερες από σας», πρόσθεσε
Θέση για την πρόσφατη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου πως «δεν γνωρίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη και το έργο του» και για την κριτική που άσκησε στον τρόπο που ο κόσμος επέλεξε να τον τιμήσει μετά τον θάνατό του πήρε ο Σταύρος Νικολαΐδης.
Ο ηθοποιός, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, έκανε ανάρτηση στο Instagram τονίζοντας πως πολλοί άνθρωποι που εκπροσωπούν το έντεχνο τραγούδι, αποθέωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο καθένας με τον τρόπο του, και αναρωτήθηκε σε ποια γενιά καλλιτεχνών αναφέρεται η ίδια.
Ο Σταύρος Νικολαΐδης έγραψε: «Κυρία Μάνου, μουσικά και καλλιτεχνικά σας σέβομαι και σας εκτιμώ αλλά αν τα όνειρα αυτής της γενιάς καλλιτεχνών που εννοείτε, απέχουν τόσο πολύ από την προτίμηση, την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου, τότε όχι μόνο καρφί πρέπει να μπει, αλλά και να θαφτεί πιο βαθιά από τον Γιώργο. Αλλά εκ μέρους ποιας γενιάς ακριβώς μιλάτε; Γιατί Νταλάρας, Ξαρχάκος, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, Κραουνάκης, Χαρούλης, Δεληβοριάς, Κότσιρας, Καραπατάκη και τόσοι άλλοι του (κακώς λεγόμενου) έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και αφιέρωσαν κάποιο τραγούδι του. Όλοι αυτοί περιλαμβάνουν ηλικίες (και καριέρες) και μεγαλύτερες από σας και μικρότερες από σας. Εσείς σε ποια ακριβώς γενιά καλλιτεχνών ανήκετε;».
Δείτε την ανάρτηση
Η Αφροδίτη Μάνου, στην αρχική της ανάρτηση, την οποία έκανε την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, επισήμανε πως δεν κατανοούσε τον λόγο που πραγματοποιήθηκε λαϊκή αγρυπνία προς τιμήν του το βράδυ πριν.
«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας...», σημείωσε.
Οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν πολλές, με θαυμαστές του τραγουδιστή να της απαντούν με σχόλια κάτω από την ανάρτηση, ενώ πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος, πέρα από τον Σταύρο Νικολαΐδη, όπως ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Γιώργος Τσαλίκης τοποθετήθηκαν δημόσια εναντίον της.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε νέα ανάρτηση από πλευράς της Αφροδίτης Μάνου, κατά την οποία κατηγορεί για «αναλφαβητισμό και φθόνο» όσους αντέδρασαν στη δήλωσή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως έγραψε: «Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα. Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία».
Ο ηθοποιός, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, έκανε ανάρτηση στο Instagram τονίζοντας πως πολλοί άνθρωποι που εκπροσωπούν το έντεχνο τραγούδι, αποθέωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο καθένας με τον τρόπο του, και αναρωτήθηκε σε ποια γενιά καλλιτεχνών αναφέρεται η ίδια.
Ο Σταύρος Νικολαΐδης έγραψε: «Κυρία Μάνου, μουσικά και καλλιτεχνικά σας σέβομαι και σας εκτιμώ αλλά αν τα όνειρα αυτής της γενιάς καλλιτεχνών που εννοείτε, απέχουν τόσο πολύ από την προτίμηση, την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου, τότε όχι μόνο καρφί πρέπει να μπει, αλλά και να θαφτεί πιο βαθιά από τον Γιώργο. Αλλά εκ μέρους ποιας γενιάς ακριβώς μιλάτε; Γιατί Νταλάρας, Ξαρχάκος, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, Κραουνάκης, Χαρούλης, Δεληβοριάς, Κότσιρας, Καραπατάκη και τόσοι άλλοι του (κακώς λεγόμενου) έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και αφιέρωσαν κάποιο τραγούδι του. Όλοι αυτοί περιλαμβάνουν ηλικίες (και καριέρες) και μεγαλύτερες από σας και μικρότερες από σας. Εσείς σε ποια ακριβώς γενιά καλλιτεχνών ανήκετε;».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Αφροδίτη Μάνου, στην αρχική της ανάρτηση, την οποία έκανε την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, επισήμανε πως δεν κατανοούσε τον λόγο που πραγματοποιήθηκε λαϊκή αγρυπνία προς τιμήν του το βράδυ πριν.
«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας...», σημείωσε.
Οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν πολλές, με θαυμαστές του τραγουδιστή να της απαντούν με σχόλια κάτω από την ανάρτηση, ενώ πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος, πέρα από τον Σταύρο Νικολαΐδη, όπως ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Γιώργος Τσαλίκης τοποθετήθηκαν δημόσια εναντίον της.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε νέα ανάρτηση από πλευράς της Αφροδίτης Μάνου, κατά την οποία κατηγορεί για «αναλφαβητισμό και φθόνο» όσους αντέδρασαν στη δήλωσή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως έγραψε: «Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα. Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα. Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου. Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του. Και, ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά στον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά. Θεώρησα υποχρέωσή μου, στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, να κάνω αυτήν την ανάρτηση. Η φωτό είναι από την κηδεία του Σεφέρη. 22 Σεπτεμβρίου 1971. Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος… Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή…».
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