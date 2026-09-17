Ο Μπραντ Πιτ με κοστούμι παραλλαγής και η Ινές ντε Ραμόν με ρομαντικό φόρεμα περπάτησαν χέρι χέρι στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού
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Μπραντ Πιτ Ινές ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ με κοστούμι παραλλαγής και η Ινές ντε Ραμόν με ρομαντικό φόρεμα περπάτησαν χέρι χέρι στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού

Το «Heart of the Beast» προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στο FirstBank Amphitheater του Τενεσί

Ο Μπραντ Πιτ με κοστούμι παραλλαγής και η Ινές ντε Ραμόν με ρομαντικό φόρεμα περπάτησαν χέρι χέρι στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού
Γεωργία Κοτζιά
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Με κοστούμι παραλλαγής έκανε εμφάνιση ο Μπραντ Πιτ στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, κρατώντας από το χέρι την Ινές ντε Ραμόν, η οποία επέλεξε ένα δαντελένιο φόρεμα για να συνοδεύσει τον ηθοποιό.

Το «Heart of the Beast» όπου ο 62χρονος υποδύεται έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων, προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στο FirstBank Amphitheater στο Φράνκλιν του Τενεσί, με το ζευγάρι να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους χαμογελαστό, κοιτώντας ο ένας τον άλλον με τρυφερότητα.

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@entertainmenttonight Brad Pitt arrives at the ‘Heart of the Beast’ premiere in Nashville with girlfriend Ines de Ramon and several cute pups up for adoption. 🤍 #bradpitt #inesderamon #heartofthebeast ♬ original sound - Music Daily
@parismatch #bradpitt #inesderamon #couple #whattowatch #heartofthebeast ♬ original sound - isla ۶ৎ

Ο Πιτ ταίριαξε απόλυτα το θέμα της ταινίας με το look που επέλεξε, καθώς συνδύασε το κοστούμι παραλλαγής με ξεθωριασμένη όψη, με ένα  T-shirt σε λαδί απόχρωση, κάτω από το οποίο διακρινόταν ένα μενταγιόν. Αντί για αρβύλες, ωστόσο, φόρεσε γκρι σουέντ παπούτσια, τα οποία έμοιαζαν να έχουν μικρές πιτσιλιές λευκής μπογιάς. Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με γυαλιά aviator.

Η σύντροφός του, από την άλλη πλευρά, δημιούργησε έντονη αντίθεση με το σύνολο του ηθοποιού, φορώντας ένα ρομαντικό και αέρινο φόρεμα σε απαλό ροδακινί χρώμα, με λευκή δαντέλα στις άκρες. Η ντε Ραμόν επέλεξε, για να ολοκληρώσει την εικόνα της να αφήσει τα μακριά καστανά μαλλιά της να πέφτουν χαλαρά στην πλάτη της με κυματισμούς, ενώ στο μπροστινό μέρος είχε κάνει μικρά κοτσιδάκια.

Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την έξοδό τους στον τελικό ανδρών του US Open στη Νέα Υόρκη, όπου η ντε Ραμόν φορούσε ένα ιβουάρ τοπ με εντυπωσιακά ανοίγματα στους ώμους, λεπτομέρειες με λουλούδια και περίτεχνη δαντέλα στον λαιμό, καθώς και ένα τζιν παντελόνι.

Ο ηθοποιός κινήθηκε σε πιο casual ύφος, φορώντας ένα μπλε πουκάμισο και παντελόνι σε ίδιο χρώμα, καπέλο του μπέιζμπολ φορεμένο ανάποδα, επιλέγοντας ξανά τα γυαλιά aviator για την εμφάνισή του. Ένα χρυσό κολιέ και ένα ρολόι ολοκλήρωσαν την εικόνα του.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Γεωργία Κοτζιά
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