Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Εντοπίστηκαν 80 μετανάστες σε λέμβο νότια της Κρήτης
Εντοπίστηκαν 80 μετανάστες σε λέμβο νότια της Κρήτης
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
Στον εντοπισμό 80 μεταναστών σε λέμβο, 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Χονγκ Κονγκ, το οποίο έπλεε στην περιοχή.
Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι βόρειοι, έντασης 5 μποφόρ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Χονγκ Κονγκ, το οποίο έπλεε στην περιοχή.
Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι βόρειοι, έντασης 5 μποφόρ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα