Θάνατος Μαζωνάκη: Σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού οι Γάκα και Θεοδωρόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ιωάννα Γάκα Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γιατροί Κολωνάκι Φυλακές Κορυδαλλού

Θάνατος Μαζωνάκη: Σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού οι Γάκα και Θεοδωρόπουλος

Δείτε βίντεο από την μεταγωγή τους - Κρίθηκαν χθες προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα

Θάνατος Μαζωνάκη: Σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού οι Γάκα και Θεοδωρόπουλος
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Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε διαδοχικά, με την Ιωάννα Γάκα να μεταφέρεται αρχικά από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και στη συνέχεια να ακολουθεί η μεταφορά του συζύγου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου ο οποίος κρατείτο προσωρινά στη ΓΑΔΑ.

Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η μεταγωγή της Ιωάννας Γάκα:


Η μεγαγωγή του Ηλία Θεοδωρόπουλου:


Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους η κράτησή τους

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος, αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής που μεταδίδει το ΑΠΕ, η Ιωάννα Γάκα θα παραμείνει μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές.

Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων.

Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση.

Θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης

Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».
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