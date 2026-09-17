Σε κρίσιμη κατάσταση ένας εκ των δύο 18χρονων μετά το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στην Ποσειδώνος, «η μηχανή του αυτοκινήτου είχε πάρει φωτιά»
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Ποσειδώνος Τροχαίο Δυστύχημα Τροχαίο

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας εκ των δύο 18χρονων μετά το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στην Ποσειδώνος, «η μηχανή του αυτοκινήτου είχε πάρει φωτιά»

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, από τον ήχο κατάλαβα ότι δεν είναι απλό τροχαίο», είπε άνδρας που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας εκ των δύο 18χρονων μετά το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στην Ποσειδώνος, «η μηχανή του αυτοκινήτου είχε πάρει φωτιά»
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Τραγικός ήταν ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες στο όχημα έχασαν τη ζωή τους.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων.

Παράλληλα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας, δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας εκ των δύο 18χρονων μετά το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στην Ποσειδώνος, «η μηχανή του αυτοκινήτου είχε πάρει φωτιά»
Ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε μαντρότοιχο

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο»

Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής που ξύπνησαν από τον ήχο της σύγκρουσης και αντίκρισαν τις δραματικές εικόνες αμέσως μετά το τροχαίο.
Άνδρας που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και μίλησε στην κάμερα Action24 έκανε λόγο για «εκκωφαντικό θόρυβο», ενώ ανέφερε πως η «μηχανή του αυτοκινήτου» είχε πάρει φωτιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Γύρω στις 02:00 ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός και σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε γίνει αποκόλληση, και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το ΙΧ. Απ’ ό,τι είδα, πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να ήταν εν ζωή. Μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική και απεγκλώβισε όσους ήταν μέσα, γινόταν ένας πανικός. Ήταν δυσάρεστο να βλέπεις τέτοια πράγματα. Μόνο από τον θόρυβο κατάλαβα ότι δεν ήταν ένα απλό τροχαίο. Μάλλον κάπου χτύπησε το ΙΧ».

«Είχε μπλοκάρει ο δρόμος και υπήρχαν παντού φάροι. Γινόταν χαμός. Εμείς κοιμόμασταν, ακούσαμε κάποιον θόρυβο, αλλά μετά ακούσαμε τις σειρήνες. Έφυγε ολόκληρος τοίχος», είπε άλλος κάτοικος της περιοχής, ενώ σημείωσε ότι και μόλις άνοιξε ο δρόμος είδε οδηγούς να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα.

Το χρονικό του δυστυχήματος στην Ποσειδώνος

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2 το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν ΙΧ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα ξενοδοχείου.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τρεις από πέντε επιβαίνοντες, ενώ οι άλλοι δύο απεγκλωβίστηκαν από το όχημα έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα.
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