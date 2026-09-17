Σε κρίσιμη κατάσταση ένας εκ των δύο 18χρονων μετά το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στην Ποσειδώνος, «η μηχανή του αυτοκινήτου είχε πάρει φωτιά»

Ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε μαντρότοιχο

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο»







Άνδρας που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και μίλησε στην κάμερα Action24 έκανε λόγο για «εκκωφαντικό θόρυβο», ενώ ανέφερε πως η «μηχανή του αυτοκινήτου» είχε πάρει φωτιά.



Αναλυτικά όσα είπε:



«Γύρω στις 02:00 ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός και σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε γίνει αποκόλληση, και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το ΙΧ. Απ’ ό,τι είδα, πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να ήταν εν ζωή. Μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική και απεγκλώβισε όσους ήταν μέσα, γινόταν ένας πανικός. Ήταν δυσάρεστο να βλέπεις τέτοια πράγματα. Μόνο από τον θόρυβο κατάλαβα ότι δεν ήταν ένα απλό τροχαίο. Μάλλον κάπου χτύπησε το ΙΧ».



Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής που ξύπνησαν από τον ήχο της σύγκρουσης και αντίκρισαν τις δραματικές εικόνες αμέσως μετά το τροχαίο.Άνδρας που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και μίλησε στην κάμερα Action24 έκανε λόγο για «εκκωφαντικό θόρυβο», ενώ ανέφερε πως η «μηχανή του αυτοκινήτου» είχε πάρει φωτιά.«Γύρω στις 02:00. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός και σκόνη. Σε, γιατί είχε γίνει αποκόλληση, και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το ΙΧ. Απ’ ό,τι είδα, πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να ήταν εν ζωή. Μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική και απεγκλώβισε όσους ήταν μέσα, γινόταν ένας πανικός. Ήταν δυσάρεστο να βλέπεις τέτοια πράγματα.. Μάλλον κάπου χτύπησε το ΙΧ».



«Είχε μπλοκάρει ο δρόμος και υπήρχαν παντού φάροι. Γινόταν χαμός. Εμείς κοιμόμασταν, ακούσαμε κάποιον θόρυβο, αλλά μετά ακούσαμε τις σειρήνες. Έφυγε ολόκληρος τοίχος», είπε άλλος κάτοικος της περιοχής, ενώ σημείωσε ότι και μόλις άνοιξε ο δρόμος είδε οδηγούς να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα.





Το χρονικό του δυστυχήματος στην Ποσειδώνος

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