Μητσοτάκης: Η Δικαιοσύνη θα απονέμεται πιο γρήγορα, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός

Στόχος «μέχρι τα τέλη του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες» είπε στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του.



Η συζήτηση απέκτησε και προεκλογικό άρωμα μετά την ατάκα του Γιώργου Φλωρίδη. «Υπογράφω εδώ μπροστά σας ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις πέντε πρώτες χώρες και όχι στις 10», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.







Από τις 1.500 στις 600-650 ημέρες



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως πρώτο ορόσημο το τέλος του 2027, με στόχο ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης να έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό.



Αναφέρθηκε στον νέο Δικαστικό Χάρτη, λέγοντας ότι ήδη αρχίζει να δίνει σημαντικά αποτελέσματα, στους νέους κώδικες με τις αυστηρότερες προθεσμίες, αλλά και στη Δικαστική Αστυνομία, η οποία, όπως είπε, «για χρόνια βρισκόταν στα χαρτιά» και πλέον βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.



«Η αντιπολίτευση προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο»







«Δεν είναι τυχαία η αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες που αφορούν στο κράτος δικαίου», είπε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο».



«Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.



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«Ούτε 1 ευρώ» από το Ταμείο Ανάκαμψης



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι δεν χάθηκε «ούτε 1 ευρώ ευρωπαϊκών πόρων».



Θύμισε μάλιστα ότι, όταν σχεδιαζόταν το Ταμείο, υπήρχε στις λεγόμενες «φειδωλές χώρες» η εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν θα κατάφερνε να απορροφήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων.



«Τους διαψεύσαμε», είπε.



Τι είπε για τις απευθείας αναθέσεις



Στόχο να μειωθεί έως το τέλος του 2027 στις 600 με 650 ημέρες, από περίπου 1.500 σήμερα, ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , μιλώντας στην εκδήλωση τουγια την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του.Η συζήτηση απέκτησε και προεκλογικό άρωμα μετά την ατάκα του Γιώργου Φλωρίδη. «Υπογράφω εδώ μπροστά σας ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις πέντε πρώτες χώρες και όχι στις 10», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.Ο Πρωθυπουργός δεν άφησε την πάσα να πέσει κάτω. Μιλώντας για την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης πρόσθεσε: «Εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως πρώτο ορόσημο το τέλος του 2027, με στόχο ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης να έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό.Αναφέρθηκε στον νέο Δικαστικό Χάρτη, λέγοντας ότι ήδη αρχίζει να δίνει σημαντικά αποτελέσματα, στους νέους κώδικες με τις αυστηρότερες προθεσμίες, αλλά και στη Δικαστική Αστυνομία, η οποία, όπως είπε, «για χρόνια βρισκόταν στα χαρτιά» και πλέον βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.Ο Πρωθυπουργός απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το κράτος δικαίου.«Δεν είναι τυχαία η αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες που αφορούν στο κράτος δικαίου», είπε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο».«Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.Σημείωσε, πάντως, ότι μαζί με την πρόοδο που έχει γίνει πρέπει να αναγνωρίζονται «με θάρρος» και τα πολλά που μένει ακόμη να γίνουν.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι δεν χάθηκε «ούτε 1 ευρώ ευρωπαϊκών πόρων».Θύμισε μάλιστα ότι, όταν σχεδιαζόταν το Ταμείο, υπήρχε στις λεγόμενες «φειδωλές χώρες» η εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν θα κατάφερνε να απορροφήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων.«Τους διαψεύσαμε», είπε.

Απάντησε τέλος και στην κριτική για τις απευθείας αναθέσεις, μιλώντας για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» σχετικά με τον αριθμό τους.



Όπως είπε, τα νούμερα που χρησιμοποιούνται αφορούν κυρίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι την κυβέρνηση.



«Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια. Απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Απαιτούν σταθερότητα», τόνισε.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 17.09.2026, 12:52