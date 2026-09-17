Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, ανοίγουν οι λογαριασμοί τους
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, ανοίγουν οι λογαριασμοί τους

Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών – Εφόσον προκύψουν ενδείξεις, μπορεί να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, ανοίγουν οι λογαριασμοί τους
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχειά που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας ενώ τα κλιμάκια της Αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Όπως προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση, που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κ.λπ. και θα αποστείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα.

Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος, αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής που μεταδίδει το ΑΠΕ, η Ιωάννα Γάκα θα παραμείνει μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές.

Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων.

Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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