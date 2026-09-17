Σπύρος Φωκάς: Η χήρα του αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τους είχε βοηθήσει κρυφά όταν είχαν οικονομικά προβλήματα
Σπύρος Φωκάς: Η χήρα του αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τους είχε βοηθήσει κρυφά όταν είχαν οικονομικά προβλήματα
Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας, δήλωσε η Λίλιαν Φωκά
Την οικονομική βοήθεια που προσέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Σπύρο Φωκά αποκάλυψε η χήρα του, Λίλιαν, κάνοντας γνωστή τη στήριξη που είχε προσφέρει ο τραγουδιστής στον ηθοποιό.
Λίγες ημέρες μετά την είδηση για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη, η Λίλιαν Φωκά μίλησε στην «Espresso» για μία άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία της σχέσης τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής είχε βοηθήσει οικονομικά το ζευγάρι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, χωρίς η ίδια να γνωρίζει αρχικά την ταυτότητα του ανθρώπου που είχε κάνει τη συγκεκριμένη δωρεά.
Η οικονομική δυσκολία που αντιμετώπιζαν ο Σπύρος και η Λίλιαν Φωκά είχε γίνει γνωστή πριν από χρόνια, όταν η ίδια εφημερίδα είχε αναδείξει την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο ηθοποιός, ο οποίος αντιμετώπιζε παράλληλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Τότε, η Λίλιαν Φωκά είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για οικονομική στήριξη, καθώς τους είχαν κόψει το ρεύμα στο σπίτι όπου ζούσαν.
Όπως περιγράφει σήμερα η χήρα του ηθοποιού, η έκκληση είχε βρει ανταπόκριση και μεταξύ εκείνων που προσέφεραν οικονομική βοήθεια υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, χωρίς η ίδια να γνωρίζει τότε το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από αυτό. «Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε» είπε η Λίλιαν Φωκά.
Η ίδια εξήγησε, ότι μόλις πριν από λίγους μήνες έμαθε πως πίσω από το συγκεκριμένο όνομα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως ανέφερε, επιχείρησε να τον συναντήσει, προκειμένου να τον ευχαριστήσει προσωπικά για τη βοήθειά του, όμως δεν πρόλαβε.
«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω» πρόσθεσε η ίδια και συνέχισε: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».
Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, η Λίλιαν Φωκά έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, μέσω της οποίας αναφερόταν στη βοήθεια που έλαβαν από τον τραγουδιστή. Συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το τραγούδι του «Ώρες Μικρές» έγραψε: «Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Λίλιαν Φωκά, ο Σπύρος Φωκάς και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν γνωριστεί πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο ηθοποιός είχε επισκεφθεί μαζί με παρέα, νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο τραγουδιστής.
Λίγες ημέρες μετά την είδηση για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη, η Λίλιαν Φωκά μίλησε στην «Espresso» για μία άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία της σχέσης τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής είχε βοηθήσει οικονομικά το ζευγάρι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, χωρίς η ίδια να γνωρίζει αρχικά την ταυτότητα του ανθρώπου που είχε κάνει τη συγκεκριμένη δωρεά.
Η οικονομική δυσκολία που αντιμετώπιζαν ο Σπύρος και η Λίλιαν Φωκά είχε γίνει γνωστή πριν από χρόνια, όταν η ίδια εφημερίδα είχε αναδείξει την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο ηθοποιός, ο οποίος αντιμετώπιζε παράλληλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Τότε, η Λίλιαν Φωκά είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για οικονομική στήριξη, καθώς τους είχαν κόψει το ρεύμα στο σπίτι όπου ζούσαν.
Όπως περιγράφει σήμερα η χήρα του ηθοποιού, η έκκληση είχε βρει ανταπόκριση και μεταξύ εκείνων που προσέφεραν οικονομική βοήθεια υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, χωρίς η ίδια να γνωρίζει τότε το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από αυτό. «Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε» είπε η Λίλιαν Φωκά.
Η ίδια εξήγησε, ότι μόλις πριν από λίγους μήνες έμαθε πως πίσω από το συγκεκριμένο όνομα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως ανέφερε, επιχείρησε να τον συναντήσει, προκειμένου να τον ευχαριστήσει προσωπικά για τη βοήθειά του, όμως δεν πρόλαβε.
«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω» πρόσθεσε η ίδια και συνέχισε: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».
Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, η Λίλιαν Φωκά έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, μέσω της οποίας αναφερόταν στη βοήθεια που έλαβαν από τον τραγουδιστή. Συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το τραγούδι του «Ώρες Μικρές» έγραψε: «Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Λίλιαν Φωκά, ο Σπύρος Φωκάς και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν γνωριστεί πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο ηθοποιός είχε επισκεφθεί μαζί με παρέα, νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο τραγουδιστής.
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