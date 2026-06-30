Στράτος Τζώρτζογλου για τη μητέρα του: Ήσουν, είσαι και θα είσαι η «ανάσα» μου
Στράτος Τζώρτζογλου για τη μητέρα του: Ήσουν, είσαι και θα είσαι η «ανάσα» μου
Ο ηθοποιός έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από έξι χρόνια
Μία συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, που έφυγε πριν από έξι χρόνια, έκανε στα social media ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε εκείνη με τρυφερά λόγια, τονίζοντας ότι θα είναι για πάντα η «ανάσα» του. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι παρά την απώλειά της εξακολουθεί να νιώθει την παρουσία της στη ζωή του και ότι όποια καλή πράξη κάνει θα της την αφιερώνει.
Πιο αναλυτικά στην ανάρτησή του έγραψε: «Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, γιατί ποτέ δεν έφυγες από την καρδιά μου, από το μυαλό μου, από τα όνειρά μου, μανούλα μου, Μπέμπα μου, ευτυχία μου. Πριν από έξι χρόνια έφυγε για το Φως Χριστού μόνο η ψυχή σου. Το Άγιο Πνεύμα σου όμως με κατοικεί, σε αναπνέω. Ήσουν, είσαι και θα είσαι η ανάσα μου. Σου λέω αυτό που μου έλεγες μια ολόκληρη ζωή, από τότε που γεννήθηκα. Με αυτή την ευχή ''έφυγες'' από τις 5 αισθήσεις μου, αλλά εγώ σε βλέπω παντού, καθημερινά».
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Θα σου αφιερώνω ό,τι καλό κάνω, για να πηγαίνει η ψυχή σου όλο πιο κοντά στο Φως του Χριστού. Ξέρω ότι οι καλές σκέψεις και πράξεις μας επηρεάζουν όλες τις ψυχές που αγαπάμε, σε όλα τα πεδία ύπαρξης. ''Είσαι αστέρι'', πάντα μου έλεγες. Τώρα έχεις γίνει εσύ ο Σείριός μου, το δικό μου αστέρι».
Δείτε την ανάρτησή του
Πιο αναλυτικά στην ανάρτησή του έγραψε: «Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, γιατί ποτέ δεν έφυγες από την καρδιά μου, από το μυαλό μου, από τα όνειρά μου, μανούλα μου, Μπέμπα μου, ευτυχία μου. Πριν από έξι χρόνια έφυγε για το Φως Χριστού μόνο η ψυχή σου. Το Άγιο Πνεύμα σου όμως με κατοικεί, σε αναπνέω. Ήσουν, είσαι και θα είσαι η ανάσα μου. Σου λέω αυτό που μου έλεγες μια ολόκληρη ζωή, από τότε που γεννήθηκα. Με αυτή την ευχή ''έφυγες'' από τις 5 αισθήσεις μου, αλλά εγώ σε βλέπω παντού, καθημερινά».
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Θα σου αφιερώνω ό,τι καλό κάνω, για να πηγαίνει η ψυχή σου όλο πιο κοντά στο Φως του Χριστού. Ξέρω ότι οι καλές σκέψεις και πράξεις μας επηρεάζουν όλες τις ψυχές που αγαπάμε, σε όλα τα πεδία ύπαρξης. ''Είσαι αστέρι'', πάντα μου έλεγες. Τώρα έχεις γίνει εσύ ο Σείριός μου, το δικό μου αστέρι».
Δείτε την ανάρτησή του
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