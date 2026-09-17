Ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον σε αγώνα του 17χρονου γιου τους
GALA
Κέβιν Κόστνερ Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ

Ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον σε αγώνα του 17χρονου γιου τους

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα 24ωρα αφότου ο ηθοποιός εθεάθη να κυκλοφορεί με μία γυναίκα περισσότερο από 30 χρόνια μικρότερή του

Ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον σε αγώνα του 17χρονου γιου τους
Ιωάννα Μαρίνου
Αποστάσεις κράτησαν ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ σε αγώνα του 17χρονου γιου τους, λίγες ημέρες μετά την έξοδο του ηθοποιού με μία γυναίκα 31 χρόνια μικρότερή του.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο 71χρονος ηθοποιός και η 52χρονη πρώην σύζυγός του βρέθηκαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα για να παρακολουθήσουν τον Χέις Λόγκαν Κόστνερ σε ματς beach volley και επέλεξαν να καθίσουν μακριά ο ένας από τον άλλον, στρέφοντας όλη τους την προσοχή στο παιδί τους.

Ο Κόστνερ καθόταν σε αναδιπλούμενη καρέκλα με φόντο τη θάλασσα και κατά διαστήματα σηκωνόταν και συνομιλούσε με άλλους θεατές και παίκτες, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ενώ η Μπάουμγκάρτνερ συνομιλούσε με μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας.


Λίγες ημέρες πριν ο ηθοποιός εθεάθη να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ με τη 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν, πυροδοτώντας τις φήμες πως βρίσκεται σε νέα σχέση, χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει το γεγονός.

Το συμβάν, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα ξένα μίντια, φέρεται να λειτούργησε αρνητικά στην ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Ο Κόστνερ και η Μπάουμγκάρτνερ, που έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, χώρισαν το 2023 και βρέθηκαν σε δικαστική διαμάχη σχετικά με το ύψος της μηνιαίας διατροφής που θα κατέβαλλε ο ηθοποιός.

Τελικά, το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και ο Κόστνερ υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην πρώην σύζυγό του 63.209 δολάρια τον μήνα για τα τρία παιδιά τους, καθώς και 1,5 εκατομμύριο δολάρια στην ίδια.

Κλείσιμο
Η Μπάουμγκάρτνερ, λίγους μήνες μετά το διαζύγιο, έγινε γνωστό πως έφτιαξε ξανά τη ζωή της και τον Οκτώβριο του 2025 παντρεύτηκε τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Τζος Κόνορ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Πού ταξίδεψαν οι Έλληνες το καλοκαίρι του 2026; Οι νέες τάσεις που «δείχνει» το συνάλλαγμα

Το δολάριο και η στερλίνα παραμένουν στις πρώτες θέσεις, η Ιαπωνία όμως κερδίζει εντυπωσιακά έδαφος. Τα στοιχεία της Capital Exchange αποτυπώνουν έναν ταξιδιωτικό χάρτη που φαίνεται να γίνεται όλο και πιο πολυσυλλεκτικός.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης