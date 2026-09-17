Ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον σε αγώνα του 17χρονου γιου τους
Ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον σε αγώνα του 17χρονου γιου τους
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα 24ωρα αφότου ο ηθοποιός εθεάθη να κυκλοφορεί με μία γυναίκα περισσότερο από 30 χρόνια μικρότερή του
Αποστάσεις κράτησαν ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ σε αγώνα του 17χρονου γιου τους, λίγες ημέρες μετά την έξοδο του ηθοποιού με μία γυναίκα 31 χρόνια μικρότερή του.
Σύμφωνα με την Daily Mail ο 71χρονος ηθοποιός και η 52χρονη πρώην σύζυγός του βρέθηκαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα για να παρακολουθήσουν τον Χέις Λόγκαν Κόστνερ σε ματς beach volley και επέλεξαν να καθίσουν μακριά ο ένας από τον άλλον, στρέφοντας όλη τους την προσοχή στο παιδί τους.
Ο Κόστνερ καθόταν σε αναδιπλούμενη καρέκλα με φόντο τη θάλασσα και κατά διαστήματα σηκωνόταν και συνομιλούσε με άλλους θεατές και παίκτες, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ενώ η Μπάουμγκάρτνερ συνομιλούσε με μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας.
Λίγες ημέρες πριν ο ηθοποιός εθεάθη να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ με τη 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν, πυροδοτώντας τις φήμες πως βρίσκεται σε νέα σχέση, χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει το γεγονός.
Το συμβάν, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα ξένα μίντια, φέρεται να λειτούργησε αρνητικά στην ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.
Ο Κόστνερ και η Μπάουμγκάρτνερ, που έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, χώρισαν το 2023 και βρέθηκαν σε δικαστική διαμάχη σχετικά με το ύψος της μηνιαίας διατροφής που θα κατέβαλλε ο ηθοποιός.
Τελικά, το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και ο Κόστνερ υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην πρώην σύζυγό του 63.209 δολάρια τον μήνα για τα τρία παιδιά τους, καθώς και 1,5 εκατομμύριο δολάρια στην ίδια.
Η Μπάουμγκάρτνερ, λίγους μήνες μετά το διαζύγιο, έγινε γνωστό πως έφτιαξε ξανά τη ζωή της και τον Οκτώβριο του 2025 παντρεύτηκε τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Τζος Κόνορ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με την Daily Mail ο 71χρονος ηθοποιός και η 52χρονη πρώην σύζυγός του βρέθηκαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα για να παρακολουθήσουν τον Χέις Λόγκαν Κόστνερ σε ματς beach volley και επέλεξαν να καθίσουν μακριά ο ένας από τον άλλον, στρέφοντας όλη τους την προσοχή στο παιδί τους.
Ο Κόστνερ καθόταν σε αναδιπλούμενη καρέκλα με φόντο τη θάλασσα και κατά διαστήματα σηκωνόταν και συνομιλούσε με άλλους θεατές και παίκτες, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ενώ η Μπάουμγκάρτνερ συνομιλούσε με μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας.
Awkward! Kevin Costner and ex-wife Christine Baumgartner keep their distance at son's volleyball game…days after his cozy outing with glam lifestyle coach 31 years his junior https://t.co/YVDcCgYRln— Daily Mail (@DailyMail) September 16, 2026
Λίγες ημέρες πριν ο ηθοποιός εθεάθη να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ με τη 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν, πυροδοτώντας τις φήμες πως βρίσκεται σε νέα σχέση, χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει το γεγονός.
Το συμβάν, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα ξένα μίντια, φέρεται να λειτούργησε αρνητικά στην ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.
Ο Κόστνερ και η Μπάουμγκάρτνερ, που έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, χώρισαν το 2023 και βρέθηκαν σε δικαστική διαμάχη σχετικά με το ύψος της μηνιαίας διατροφής που θα κατέβαλλε ο ηθοποιός.
Τελικά, το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και ο Κόστνερ υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην πρώην σύζυγό του 63.209 δολάρια τον μήνα για τα τρία παιδιά τους, καθώς και 1,5 εκατομμύριο δολάρια στην ίδια.
Η Μπάουμγκάρτνερ, λίγους μήνες μετά το διαζύγιο, έγινε γνωστό πως έφτιαξε ξανά τη ζωή της και τον Οκτώβριο του 2025 παντρεύτηκε τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Τζος Κόνορ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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