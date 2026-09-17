Πανηγυρίζουν πάνω από τα συντρίμμια: Οι Χούθι δημοσιεύσαν βίντεο από τη φερόμενη κατάρριψη σαουδαραβικού F15

Οι Χούθι ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν το μαχητικό αεροσκάφος στην Υεμένη, καθώς «εκτελούσε εχθρικές επιχειρήσεις» - Η Σαουδική Αραβία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο

F-15 πάνω από την Υεμένη, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Χούθι, σε μια περίοδο κατά την οποία η ταχεία προέλαση των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν αυξάνει περαιτέρω την πίεση στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.



Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν οι αντάρτες, το προηγμένης τεχνολογίας αμερικανικής κατασκευής μαχητικό



Χούθι να επιθεωρούν συντρίμμια σε μια έρημη περιοχή.











Η Σαουδική Αραβία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς των Χούθι, ενώ διεθνή μέσα όπως το CNN δεν έχουν επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο.



Ο στρατιωτικός αναλυτής του CNN Σέντρικ Λάιτον, πρώην συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι τα σημάδια στο ουραίο τμήμα του F-15SA που εμφανίζεται στο βίντεο είναι «συμβατά» με τα χαρακτηριστικά των σαουδαραβικών μαχητικών F-15.



Κλείσιμο Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή Η φερόμενη κατάρριψη σημειώνεται εν μέσω ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις εξελίξεις στην Υεμένη να εξελίσσονται με ταχύτητα σε μια χώρα που έχει πληγεί από διαφόρων τύπων συγκρούσεις.



Οι Χούθι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις τους εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και έχουν επεκτείνει την περιοχή ελέγχου τους. Την περασμένη εβδομάδα, κατέλαβαν μια πόλη-λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και ένα νησί κοντά σε μια σημαντική θαλάσσια οδό, η οποία εδώ και μήνες λειτουργεί ως εναλλακτική δίοδος σε περίπτωση προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.



Παράλληλα, έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τις τελευταίες εβδομάδες, με το Ριάντ να απαντά με αντίποινα.



Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι μόλις η δεύτερη κατάρριψη F-15 από εχθρικά πυρά Εάν επιβεβαιωθεί, η απώλεια του σαουδαραβικού μαχητικού θα αποτελέσει μόλις τη δεύτερη φορά που ένα από τα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη αυτού του τύπου καταρρίπτεται από εχθρικά πυρά.



Ένα βίντεο το οποίο, όπως υποστηρίζουν, δείχνει την κατάρριψη ενός σαουδαραβικού μαχητικού αεροσκάφουςπάνω από την, έδωσαν στη δημοσιότητα οι, σε μια περίοδο κατά την οποία η ταχεία προέλαση των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν αυξάνει περαιτέρω την πίεση στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν οι αντάρτες, το προηγμένης τεχνολογίας αμερικανικής κατασκευής μαχητικό «καταρρίφθηκε με τη χρήση πυραύλου εδάφους-αέρος εγχώριας κατασκευής» , ενώ «εκτελούσε εχθρικές επιχειρήσεις» πάνω από την επαρχία Μαρίμπ, στη δυτική-κεντρική Υεμένη.Το βίντεο που δημοσίευσε η οργάνωση εμφανίζει μια ηλεκτρονική απεικόνιση πυραύλου να πλήττει ένα αεροσκάφος που μοιάζει με μαχητικό, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται μαχητές τωννα επιθεωρούν συντρίμμια σε μια έρημη περιοχή.Σε ένα σημείο του βίντεο, άνδρες μοιάζουν να σηκώνουν το κάθετο ουραίο πτερύγιο ενός αεροσκάφους, στο οποίο διακρίνεται το έμβλημα της σαουδαραβικής σημαίας και ο αριθμός αναγνώρισης 5539.Η Σαουδική Αραβία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς των Χούθι, ενώ διεθνή μέσα όπως τοδεν έχουν επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο.Ο στρατιωτικός αναλυτής του CNNπρώην συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι τα σημάδια στο ουραίο τμήμα του F-15SA που εμφανίζεται στο βίντεο είναι «συμβατά» με τα χαρακτηριστικά των σαουδαραβικών μαχητικών F-15.Η φερόμενη κατάρριψη σημειώνεται εν μέσω ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις εξελίξεις στην Υεμένη να εξελίσσονται με ταχύτητα σε μια χώρα που έχει πληγεί από διαφόρων τύπων συγκρούσεις.Οι Χούθι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις τους εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και έχουν επεκτείνει την περιοχή ελέγχου τους. Την περασμένη εβδομάδα, κατέλαβαν μια πόλη-λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και ένα νησί κοντά σε μια σημαντική θαλάσσια οδό, η οποία εδώ και μήνες λειτουργεί ως εναλλακτική δίοδος σε περίπτωση προβλημάτων σταεπιτρέποντας τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.Παράλληλα, έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τις τελευταίες εβδομάδες, με το Ριάντ να απαντά με αντίποινα.Εάν επιβεβαιωθεί, η απώλεια του σαουδαραβικού μαχητικού θα αποτελέσει μόλις τη δεύτερη φορά που ένα από τα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη αυτού του τύπου καταρρίπτεται από εχθρικά πυρά.

Ένα F-15 Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε καταρριφθεί τον Απρίλιο από ιρανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Η κατάρριψη εκείνη είχε οδηγήσει σε επιχείρηση διάσωσης από τις ΗΠΑ, η οποία τελικά κατάφερε να ανακτήσει το πλήρωμα, με κόστος την απώλεια αρκετών αμερικανικών αεροσκαφών που χρειάστηκε να καταστραφούν στο σημείο προσγείωσης στην έρημο, καθώς είχαν ακινητοποιηθεί.



Τρία ακόμη αμερικανικά F-15 είχαν καταρριφθεί από φίλια πυρά του Κουβέιτ στα πρώτα στάδια του πολέμου με το Ιράν.



Το σαουδαραβικό F-15SA αποτελεί μία από τις νεότερες εκδόσεις του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους που βρίσκεται στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ από το 1976.



Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στο F-15E Strike Eagle, ένα από τα βασικά αεροσκάφη της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος, το οποίο έκανε την πρώτη του πολεμική εμφάνιση κατά την επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1991. Η Σαουδική Αραβία παρέλαβε την τελευταία παραγγελία αεροσκαφών Boeing F-15 τον Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.