Η Ριάνα διασκέδασε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, η εντυπωσιακή της εμφάνιση με ριγέ κοστούμι και κόκκινο κραγιόν
Η Ριάνα διασκέδασε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, η εντυπωσιακή της εμφάνιση με ριγέ κοστούμι και κόκκινο κραγιόν
Η τραγουδίστρια παρακολούθησε το σόου της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου και χόρεψε στις κερκίδες μαζί με τις φίλες της
Σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι διασκέδασε η Ριάνα, η οποία έκανε μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση με ριγέ κοστούμι.
Η τραγουδίστρια παρακολούθησε το σόου της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των 16 εμφανίσεων που έχει προγραμματίσει η Σελίν Ντιόν στη γαλλική πρωτεύουσα τέσσερα χρόνια μετά την απομάκρυνσή της από τις μουσικές σκηνές λόγω της περιπέτειας υγείας της, από τη διάγνωση με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου και έπειτα.
Η Ριάνα φόρεσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λεπτές ρίγες, αφήνοντας να διακρίνεται από κάτω ένα μαύρο bralette με δαντέλα. Η 38χρονη ολοκλήρωσε το look της με μαύρα γυαλιά ηλίου, ασημί τσάντα, παπούτσια με κροκό εφέ και έντονο κόκκινο κραγιόν.
Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από τη βραδιά, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται να χορεύει και να τραγουδά μαζί με τις φίλες της στις κερκίδες, απολαμβάνοντας τη στιγμή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η τραγουδίστρια παρακολούθησε το σόου της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των 16 εμφανίσεων που έχει προγραμματίσει η Σελίν Ντιόν στη γαλλική πρωτεύουσα τέσσερα χρόνια μετά την απομάκρυνσή της από τις μουσικές σκηνές λόγω της περιπέτειας υγείας της, από τη διάγνωση με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου και έπειτα.
Η Ριάνα φόρεσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λεπτές ρίγες, αφήνοντας να διακρίνεται από κάτω ένα μαύρο bralette με δαντέλα. Η 38χρονη ολοκλήρωσε το look της με μαύρα γυαλιά ηλίου, ασημί τσάντα, παπούτσια με κροκό εφέ και έντονο κόκκινο κραγιόν.
Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από τη βραδιά, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται να χορεύει και να τραγουδά μαζί με τις φίλες της στις κερκίδες, απολαμβάνοντας τη στιγμή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@ramofenty
Rihanna spotted at Céline Dion’s concert tonight.♬ Talk That Talk - Album Version - Rihanna
@ririfanepage Riri with her friend at concert of celine dion #rihanna#friend#celindion #concerts #night ♬ audio originale - Rihannafanpage
@ririfanepage Riri sing with her friend at concert of celine dion #rihanna #celinedion #friend#concerts#sing ♬ audio originale - Rihannafanpage
Φωτογραφίες: Gedeon Taieb / Bestimage / Backgrid USA / Profimedia
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