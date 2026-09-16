Opinion Poll: Ανεβαίνει στο 31% η ΝΔ με διαφορά 15,1 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ, κέρδη για ΠΑΣΟΚ, μειώνει στο 3,8% την ψαλίδα με Τσίπρα

Ποιον εμπιστεύονται για οικονομία, εξωτερική πολιτική, οικονομία, κοινωνικό κράτος

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου το κριτήριο ψήφου για το 39%



Κόμμα Σαμαρά

Επίσης στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, σχεδόν 4 στους δέκα, (ποσοστό 38,3%) απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι», ενώ το 59,6% απαντά «μάλλον όχι» ή «όχι». Το 2,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Από τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, το 62,2% απαντά ότι δεν ικανοποιήθηκε (το 25,5% «λίγο» και το 37,7% «καθόλου») έναντι 16,4% που τις είδε θετικά (3,1% «πολύ», 13,3% «αρκετά»).Από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ν. Ανδρουλάκης πιο σημαντικά στην κοινή γνώμη θεωρούνταιμε 14,6%, η μείωση Φ.Π.Α σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής με 11.2% , οι προτάσεις για το δημόσιο χρέος και την προστασία 1ης κατοικίας όπως και οι προτάσεις για το στεγαστικό με 3.4% και για τα δυο.Αντιστοίχως, σχεδόν ένας στους δύο (ποσοστό 49,1%) απαντά ότικαθόλου από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, έναντι ποσοστού 15,9% που απαντά θετικά (πολύ 4,6%, αρκετά 11,3%).Αντίστοιχα ως πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Α. Τσίπρας εμφανίζονται ημε 11,4%, η πατριωτική εισφορά του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων με 4,8%, η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες με 4,4%, η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών με 3,4%, η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με 3%.Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η απάντηση των ερωτηθέντων στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία και τις δεσμεύσεις για παροχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακράν στην πρώτη θέση καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%, «άλλος» λέει το 4,7%, ενώ το 35,1% απαντά «κανένας» και το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37,2%, ο Αλέξης Τσίπρας 12,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,2%. Το 32% απαντά «κανέναν», ενώ 6,2% επιλέγει άλλον και 5,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Για τη διαχείριση της οικονομίας και της ανάπτυξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,6%. Το 35,6% δεν εμπιστεύεται κανέναν, ενώ 6,8% επιλέγει άλλον και 4,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 17,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,2%. Το 34,5% απαντά «κανέναν», το 6,6% επιλέγει άλλον και το 3,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Η έως τώρα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στο σύνολο της κοινής γνώμης αξιολογείται θετικά σε ποσοστό 32,7%, σημειώνοντας άνοδο από το 30,9% τον Ιούνιο. Το 18,3% την αξιολογεί μάλλον αρνητικά και το 46,4% αρνητικά, ενώ το 2,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Στην αυθόρμητη απάντηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,9%, (από 29% τον Ιούνιο) ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 13,9% (από 13,2% τον Ιούνιο), ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 7,4% από 4,8%. Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%. «Κανέναν» απαντά το 24,9% (από 21,6%).Σε ό,τι αφορά την τελική επιλογή ψήφου, πρώτο κριτήριο είναι η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου, με 39%. Ακολουθούν η ανάγκη για αλλαγή με 29,2%, η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών με 27,5% και η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Πολιτικό Σύστημα και το Κράτος Δικαίου με 22,2%. Το πρόσωπο του αρχηγού και υποψήφιου Πρωθυπουργού συγκεντρώνει 14,5%, η ιδεολογική τοποθέτηση 12,1% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3,8%.Η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά εμφανίζεται σταθερά στο 11,5% αθροιστικά (από 11,7%). Το 73,2% δηλώνει απίθανο να το ψηφίσει, πολύ πιθανόν δηλώνει το 3,6%, και αρκετά το 7,9%, ενώ λίγο πιθανό να ψήφιζαν το κόμμα εμφανίζεται ένα 13%.Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα για τους λόγους που ο Α. Σαμαράς προχωράει στην ίδρυση νέου κόμματος, καθώς πάνω από 4 στους 10 (40,6%) θεωρεί ότι θα το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν στην σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 27% θεωρεί ότι θα το κάνει λόγω συνολικής διαφωνίας με τη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, το 11,5% λόγω ιδεολογικών λόγων, το 5,2% λόγω διαφωνίας με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.