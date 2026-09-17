Τρομακτικές εκτιμήσεις από μυστικές υπηρεσίες: Ο γιος του μπιν Λάντεν σκηνοθέτησε τον θάνατό του το 2019, ζει και σχεδιάζει νέες επιθέσεις

Στο στόχαστρο κυρίως η Βρετανία και οι ΗΠΑ

Δεν εμφάνισαν ποτέ σορό

Ο Ζαουάχρι, Αιγύπτιος γιατρός που εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή της τρομοκρατίας, φέρεται να έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες του Χάμζα να μιλούν ανοιχτά στο τηλέφωνο για τον υποτιθέμενο θάνατό του, ώστε όσοι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες να πειστούν ότι οι πληροφορίες ήταν αληθινές.Όταν ο ίδιος ο Ζαουάχρι σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα σε μπαλκόνι κατοικίας στην Καμπούλ το 2022, ο Χάμζα μπιν Λάντεν φέρεται να ανέβηκε στην ιεραρχία και να ανέλαβε τον έλεγχο του δικτύου.Σύμφωνα με την έκθεση, ο Χάμζα επιδιώκει εκδίκηση και φέρεται να έχει δημιουργήσει στρατόπεδα τρομοκρατικής εκπαίδευσης σε διάφορα σημεία του Αφγανιστάν. Παράλληλα, φέρεται να έχει αναπτύξει επαφές με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τη Χαμάς, το Ισλαμικό Κράτος και δεκάδες ακόμη ένοπλες οργανώσεις. Όπως περιγράφεται, το πρώην βρετανικό στρατιωτικό αρχηγείο στην επαρχία Χελμάντ, το, χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εκπαίδευσης για διάφορες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Χαμάς πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.Η αυξανόμενη απειλή από την αλ Κάιντα εκτιμάται ότι αφορά ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η συνολική εκτίμηση είναι ότι η στρατηγική τζιχαντιστική απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τα συμφέροντα των συμμάχων έχει εισέλθει σε νέα φάση αυξημένης προειδοποίησης», αναφέρεται στην έκθεση.Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το δίκτυο του Χάμζα έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει εκτεταμένες τρομοκρατικές ενέργειες και αποσταθεροποίηση στη Δύση, αξιοποιώντας το νέο δίκτυο που αναπτύσσει η αλ Κάιντα. «Ο κίνδυνος που προκύπτει, περιλαμβάνει εξωτερικά κατευθυνόμενες επιθέσεις με μεγάλο αριθμό θυμάτων, σχέδια που υποστηρίζονται εξ αποστάσεως, επιθέσεις από άτομα που έχουν εμπνευστεί από την οργάνωση, στόχευση αεροπορικών και άλλων μεταφορών, καθώς και επιθέσεις εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων», προστίθεται στην έκθεση.Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται επίσης πολιτικές δολοφονίες, καθώς και «Ενισχυμένη από το όνομα και την καταγωγή του Χάμζα, ηφέρεται, σύμφωνα με την έκθεση, να έχει αναπτύξει ακόμη περισσότερο τον μύθο γύρω από τον Οσάμα μπιν Λάντεν μετά τη δολοφονία του από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις το 2011.«Η αξία του Χάμζα μπιν Λάντεν για την αλ Κάιντα είναι ιδεολογική, δυναστική και επιχειρησιακή. Ως γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν προσφέρει μια άμεση σύνδεση με τον ιδρυτικό μύθο του κινήματος», αναφέρεται στο έγγραφο πληροφοριών και προστίθεται: «Πριν από την αναφερόμενη αντιτρομοκρατική επιχείρηση, ο Χάμζα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για να καλεί σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, να ενθαρρύνει την εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του και να παρουσιάζει τον εαυτό του ως διάδοχο της παγκόσμιας υπόθεσης της αλ Κάιντα».Τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Χάμζα είχε σκοτωθεί, δεν παρουσιάστηκε ποτέ σορός μετά την αντιτρομοκρατική επιχείρηση.«Περαιτέρω πληροφορίες και πηγές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οικογενειακές τηλεφωνικές συνομιλίες είχαν χειραγωγηθεί ώστε να ενισχύσουν τις πληροφορίες που είχαν υποκλαπεί και ότι το αποτέλεσμα ήταν να αφαιρεθεί ο Χάμζα από τη λίστα ενεργών στόχων, ενώ στην πραγματικότητα παρέμενε υπό προστασία», υποστηρίζει η έκθεση.Στις 14 Νοεμβρίου 2022, ο Χάμζα φέρεται να ορίστηκε επίσημα εμίρης, δηλαδή αρχηγός της αλ Κάιντα. Η τοποθέτηση φέρεται να έγινε στο ανακατασκευασμένο στρατόπεδο αλ Φαρούκ στην Κανταχάρ, το οποίο είχε δημιουργήσει ο πατέρας του πριν καταστραφεί.Στη συνάντηση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Ταλιμπάν, του Δικτύου Χακάνι, της Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν, καθώς και αντιπρόσωποι οργανώσεων από την Αφρική και τη Συρία.Η αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά την ανανεωμένη απειλή της αλ Κάιντα.«Η βασική προειδοποίηση είναι ότι η αλ Κάιντα δεν πρέπει πλέον να αξιολογείται ως μια ηττημένη οργάνωση του παρελθόντος», επισημαίνεται. «Έχει διατηρήσει υπομονή, ανώτερα στελέχη με εμπειρία, περιφερειακούς βραχίονες και ένα ισχυρό όνομα. Το Αφγανιστάν υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν της προσφέρει στρατηγικό βάθος, ενώ η σύγκρουση στη Γάζα, ο ανταγωνισμός κρατών στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν, η ανασφάλεια στο Σαχέλ και η διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση δημιουργούν ευκαιρίες κινητοποίησης. Η επανεμφάνιση του Χάμζα μπιν Λάντεν, είτε έχει κυρίως επιχειρησιακή είτε συμβολική σημασία, μπορεί να ενώσει όλα αυτά τα στοιχεία».