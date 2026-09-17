Στεφανία Γουλιώτη: Βγαίνω από την ψυχοθεραπεία κουρέλι από το κλάμα, πάω εκεί που πονάει πια
Στεφανία Γουλιώτη: Βγαίνω από την ψυχοθεραπεία κουρέλι από το κλάμα, πάω εκεί που πονάει πια
Ο πόνος είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την ψυχοθεραπεία που ακολουθεί μίλησε η Στεφανία Γουλιώτη, εξηγώντας πως πλέον αγγίζει τα κομμάτια που την πονούν περισσότερο, γι' αυτό και κάθε φορά μετά το τέλος μίας συνεδριάς βγαίνει «κουρέλι από το κλάμα».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ανέφερε πως ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να βρει το κέντρο του με όποιον τρόπο του ταιριάζει καλύτερα, τονίζοντας πως στη δική της περίπτωση βοήθησε η ψυχοθεραπεία: «Οι άνθρωποι χτυπάμε πόρτες αναλόγως με το ποια θα μας ανοίξει για μπούμε εκει που θέλουμε να βρούμε το κέντρο μας. Μπορεί να ακούσεις κάποιον να κάνει θεραπείες με βεντάλιες. Θα πας να το δοκιμάσεις και θα δεις πού σε τραβάει καλύτερα να πας ώστε να βρεις το κέντρο σου. Δεν θα βρεις κάποιον άλλον εαυτό. Τώρα αυτό θα είναι θεραπεία με βεντάλιες, θα είναι με τσάκρα... Εγώ πιστεύω στην ψυχοθεραπεία. Στην ψυχοθεραπεία που πάει βαθιά, που πονάει», είπε αρχικά.
Η Στεφανία Γουλιώτη επισήμανε πως ενώ είχε αντιληφθεί τις παγίδες στις οποίες έπεφτε, επαναλάμβανε τα λάθη της, γι' αυτό και αποβάσισε να μπει σε ένα πιο δύσκολο μονοπάτι της ψυχοθεραπείας: «Εγώ έκανα για πάρα πολλά χρόνια μια ψυχοθεραπεία η οποία μου τα ανέλυσε όλα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει ακριβώς, ποιο είναι το καταστροφικό κομμάτι που δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και όλα. Και έβλεπα ότι συνεχίζω να κάνω τα ίδια. Οι νευρολογικοί μηχανισμοί που σε τραβούν στο να κάνεις τα ίδια λάθη και να πέφτεις στις ίδιες παγίδες δεν είχαν αλλάξει, παρότι ήξερα όλο τον χάρτη του πώς κάνω τα πράγματα. Δεν άλλαξε αυτό με το να μιλάς και να εξηγείς τα πράγματα. Άλλαξε με το να πας πολύ βαθιά στο τραύμα και με το να φέρεις ξανά στην επιφάνεια πράγματα για τα οποία έχεις πονέσει. Και όχι μόνο τα βιώματα τα ίδια ως έχουν, αλλά τα βιώματα με την ερμηνεία που τους έχεις δώσει. Οπότε πάω εκεί που πονάει πια. Ενώ έβγαινα παλιά από την ψυχοθεραπεία μου και ήμουν πανευτυχής που τα έχω εξηγήσει όλα και τα ξέρω και δεν άλλαζε τίποτα παρόλα αυτά στη ζωή μου, τώρα βγαίνω από την ψυχοθεραπεία -με μια άλλη ψυχοθεραπεύτρια- κουρέλι από το κλάμα», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο πόνος είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς της και το έχει αποδεχτεί: «Αισθάνομαι ότι πλέον κάτι έχει μετακινηθεί στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνομαι στα ερεθίσματα τα εξωτερικά. Είναι ένα κομμάτι που πονάει, αλλά εγώ τουλάχιστον, είτε λόγω θεάτρου, είτε λόγω αυτής της προσπάθειας να πάω βαθύτερα στα πράγματα που πονάνε... ο πόνος είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Δηλαδή θα φύγω από τη σκηνή του θεάτρου που κάνουμε πρόβες και θα κλειστώ στις τουαλέτες να κλάψω και θα επιστρέψω», είπε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ανέφερε πως ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να βρει το κέντρο του με όποιον τρόπο του ταιριάζει καλύτερα, τονίζοντας πως στη δική της περίπτωση βοήθησε η ψυχοθεραπεία: «Οι άνθρωποι χτυπάμε πόρτες αναλόγως με το ποια θα μας ανοίξει για μπούμε εκει που θέλουμε να βρούμε το κέντρο μας. Μπορεί να ακούσεις κάποιον να κάνει θεραπείες με βεντάλιες. Θα πας να το δοκιμάσεις και θα δεις πού σε τραβάει καλύτερα να πας ώστε να βρεις το κέντρο σου. Δεν θα βρεις κάποιον άλλον εαυτό. Τώρα αυτό θα είναι θεραπεία με βεντάλιες, θα είναι με τσάκρα... Εγώ πιστεύω στην ψυχοθεραπεία. Στην ψυχοθεραπεία που πάει βαθιά, που πονάει», είπε αρχικά.
Η Στεφανία Γουλιώτη επισήμανε πως ενώ είχε αντιληφθεί τις παγίδες στις οποίες έπεφτε, επαναλάμβανε τα λάθη της, γι' αυτό και αποβάσισε να μπει σε ένα πιο δύσκολο μονοπάτι της ψυχοθεραπείας: «Εγώ έκανα για πάρα πολλά χρόνια μια ψυχοθεραπεία η οποία μου τα ανέλυσε όλα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει ακριβώς, ποιο είναι το καταστροφικό κομμάτι που δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και όλα. Και έβλεπα ότι συνεχίζω να κάνω τα ίδια. Οι νευρολογικοί μηχανισμοί που σε τραβούν στο να κάνεις τα ίδια λάθη και να πέφτεις στις ίδιες παγίδες δεν είχαν αλλάξει, παρότι ήξερα όλο τον χάρτη του πώς κάνω τα πράγματα. Δεν άλλαξε αυτό με το να μιλάς και να εξηγείς τα πράγματα. Άλλαξε με το να πας πολύ βαθιά στο τραύμα και με το να φέρεις ξανά στην επιφάνεια πράγματα για τα οποία έχεις πονέσει. Και όχι μόνο τα βιώματα τα ίδια ως έχουν, αλλά τα βιώματα με την ερμηνεία που τους έχεις δώσει. Οπότε πάω εκεί που πονάει πια. Ενώ έβγαινα παλιά από την ψυχοθεραπεία μου και ήμουν πανευτυχής που τα έχω εξηγήσει όλα και τα ξέρω και δεν άλλαζε τίποτα παρόλα αυτά στη ζωή μου, τώρα βγαίνω από την ψυχοθεραπεία -με μια άλλη ψυχοθεραπεύτρια- κουρέλι από το κλάμα», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο πόνος είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς της και το έχει αποδεχτεί: «Αισθάνομαι ότι πλέον κάτι έχει μετακινηθεί στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνομαι στα ερεθίσματα τα εξωτερικά. Είναι ένα κομμάτι που πονάει, αλλά εγώ τουλάχιστον, είτε λόγω θεάτρου, είτε λόγω αυτής της προσπάθειας να πάω βαθύτερα στα πράγματα που πονάνε... ο πόνος είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Δηλαδή θα φύγω από τη σκηνή του θεάτρου που κάνουμε πρόβες και θα κλειστώ στις τουαλέτες να κλάψω και θα επιστρέψω», είπε.
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