Η Δάφνη Καραβοκύρη είχε πάει στον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη: «Ήταν ακριβώς όπως στις ταινίες»

Κλείσιμο

Στη συνέχεια, η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε τι μπορούσε να αντιληφθεί κατά τη διάρκεια της ύπνωσης: «Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει».Η εμπειρία της δεν περιορίστηκε στην πρώτη συνεδρία. Όπως ανέφερε, επισκέφτηκε ακόμη δύο ή τρεις φορές τον υπνοθεραπευτή, προκειμένου να διαπιστώσει η ίδια αν η συγκεκριμένη διαδικασία είχε την επίδραση που υποστηρίζεται ότι έχει. Όπως είπε: «Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ πήγα άλλες δύο ή τρεις φορές στον Νάσο, ο οποίος δεν μου πήρε χρήματα, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω για εμένα την ίδια εάν τελικά αυτή η θεραπεία κάνει αυτό που λέει ότι κάνει».Η ίδια σημείωσε, ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριών βίωσε και αισθάνθηκε συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν αυτά οφείλονταν στην ύπνωση ή στην αυθυποβολή: «Είδα και ένιωσα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο».Μιλώντας για το ρεπορτάζ του 2018, η Δάφνη Καραβοκύρη εξήγησε ότι τότε η ομάδα του «Vice» είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με τις εναλλακτικές θεραπείες, καθώς υπήρχε ενδιαφέρον του κοινού για τέτοιες πρακτικές: «Το 2018, που ακόμα η ψυχοθεραπεία ήταν ταμπού στην Ελλάδα, αποφασίσαμε με την ομάδα του "Vice" να αγγίξουμε τις εναλλακτικές θεραπείες και συνέβαινε τότε το εξής παράδοξο. Οι εναλλακτικές θεραπείες κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μια ψυχοθεραπεία. Ο κόσμος λοιπόν, εκτιμήσαμε ότι εκτιμούσε πως αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως».