Η Δάφνη Καραβοκύρη είχε πάει στον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη: «Ήταν ακριβώς όπως στις ταινίες»
Η Δάφνη Καραβοκύρη είχε πάει στον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη: «Ήταν ακριβώς όπως στις ταινίες»
Η δημοσιογράφος περιέγραψε την εμπειρία από την επίσκεψή της στον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, για ρεπορτάζ που είχε κάνει το 2018 για το Vice - «Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μόρφωση και κατάρτιση στο κομμάτι αυτό»
Την εμπειρία της με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε η Δάφνη Καραβοκύρη, δηλώνοντας πως η διαδικασία που ακολούθησε ήταν όπως ακριβώς την είχε δει σε ταινίες.
Η δημοσιογράφος μίλησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο «Live News» για το ρεπορτάζ που είχε κάνει στο πλαίσιο της εκπομπής «Vice» για τις εναλλακτικές θεραπείες στην Ελλάδα και την ύπνωση. Τότε λοιπόν, είχε επισκεφτεί τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, στον οποίο έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα, από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση.
Η Δάφνη Καραβοκύρη αναφέρθηκε στην έρευνα που είχε κάνει το 2018, εξηγώντας πως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, αποφάσισε να κάνει η ίδια την ύπνωση, προκειμένου να διαπιστώσει πώς λειτουργεί η διαδικασία.
Η δημοσιογράφος περιέγραψε αρχικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να υποβληθεί σε ύπνωση, αλλά και τις επιφυλάξεις που είχε: «Τότε αποφασίσαμε με την ομάδα να μπω σε ύπνωση. Τους είπα ότι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το κάνω, ότι θέλω όλη η ομάδα να είναι παρούσα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στον χώρο του Νάσου στην Κηφισιά αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μεγάλη μόρφωση, μεγάλη κατάρτιση στο κομμάτι αυτό. Εκεί ξεκίνησε το βιωματικό κομμάτι. Είναι ακριβώς όπως στις ταινίες. Όταν λέω ότι γίνεται ακριβώς όπως στις ταινίες: σου μιλάει με τη φωνή του, σε καθοδηγεί, ούτως ώστε να κάνεις κάποια πράγματα, για να χαλαρώσει το σώμα και να μπεις στη διαδικασία της ύπνωσης».
Όπως τόνισε, πριν από τη συνεδρία είχαν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για τη διαδικασία και για τον τρόπο με τον οποίο θα χαλάρωνε: «Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ούτως ώστε να μπορέσω να αφεθώ. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα, στην οποία γίνεται η ύπνωση και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα χωρίς να χτυπήσεις. Και σε σκεπάζει με μια κουβέρτα. Διότι ρίχνεις τους ρυθμούς σου. Άρα το σώμα βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε τι μπορούσε να αντιληφθεί κατά τη διάρκεια της ύπνωσης: «Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει».
Η εμπειρία της δεν περιορίστηκε στην πρώτη συνεδρία. Όπως ανέφερε, επισκέφτηκε ακόμη δύο ή τρεις φορές τον υπνοθεραπευτή, προκειμένου να διαπιστώσει η ίδια αν η συγκεκριμένη διαδικασία είχε την επίδραση που υποστηρίζεται ότι έχει. Όπως είπε: «Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ πήγα άλλες δύο ή τρεις φορές στον Νάσο, ο οποίος δεν μου πήρε χρήματα, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω για εμένα την ίδια εάν τελικά αυτή η θεραπεία κάνει αυτό που λέει ότι κάνει».
Η ίδια σημείωσε, ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριών βίωσε και αισθάνθηκε συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν αυτά οφείλονταν στην ύπνωση ή στην αυθυποβολή: «Είδα και ένιωσα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο».
Μιλώντας για το ρεπορτάζ του 2018, η Δάφνη Καραβοκύρη εξήγησε ότι τότε η ομάδα του «Vice» είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με τις εναλλακτικές θεραπείες, καθώς υπήρχε ενδιαφέρον του κοινού για τέτοιες πρακτικές: «Το 2018, που ακόμα η ψυχοθεραπεία ήταν ταμπού στην Ελλάδα, αποφασίσαμε με την ομάδα του "Vice" να αγγίξουμε τις εναλλακτικές θεραπείες και συνέβαινε τότε το εξής παράδοξο. Οι εναλλακτικές θεραπείες κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μια ψυχοθεραπεία. Ο κόσμος λοιπόν, εκτιμήσαμε ότι εκτιμούσε πως αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως».
Δείτε το βίντεο από την εκπομπή του Vice
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά την πλασμαφαίρεση
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή Νάσιο Κομιανό στο γραφείο του στην Κηφισιά, μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί ο λόγος για τον οποίο η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή.
Ο ίδιος ο κ. Κομιανός, μιλώντας στο Mega, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, η οποία πάντως αμφισβητείται από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια αναμένει, παράλληλα, την άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.
Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, η Ιωάννα Γάκα του έστειλε τη φωτογραφία του 54χρονου τραγουδιστή την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Όπως δήλωσε, είχε ανταλλάξει SMS με τη γιατρό. «Τι γίνεται, θα έρθει;» τη ρώτησε, θέλοντας να πληροφορηθεί αν εξακολουθούσε να ισχύει το ραντεβού του με τον καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη του απάντησε «όλα καλά» και του έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, με μια καρδούλα από κάτω.
Αίσθηση προκαλεί η απάντηση που έδωσε ο κ. Κομιανός, σε σχετικό ερώτημα: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου, και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω» είπε χαρακτηριστικά.
Με βάση τα παραπάνω, τίθεται το ερώτημα γιατί κρίθηκε απαραίτητη η διαβεβαίωση γιατρού, η οποία από τα συμφραζόμενα φαίνεται να προήλθε από την Ιωάννα Γάκα, σχετικά με το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός, εφόσον δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκείνη την ώρα.
Όπως έχει γράψει το protothema, στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου. Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και οι δύο εικόνες διεγράφησαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων. Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία, η Ιωάννα Γάκα δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.
Η δημοσιογράφος μίλησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο «Live News» για το ρεπορτάζ που είχε κάνει στο πλαίσιο της εκπομπής «Vice» για τις εναλλακτικές θεραπείες στην Ελλάδα και την ύπνωση. Τότε λοιπόν, είχε επισκεφτεί τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, στον οποίο έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα, από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση.
Η Δάφνη Καραβοκύρη αναφέρθηκε στην έρευνα που είχε κάνει το 2018, εξηγώντας πως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, αποφάσισε να κάνει η ίδια την ύπνωση, προκειμένου να διαπιστώσει πώς λειτουργεί η διαδικασία.
Η δημοσιογράφος περιέγραψε αρχικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να υποβληθεί σε ύπνωση, αλλά και τις επιφυλάξεις που είχε: «Τότε αποφασίσαμε με την ομάδα να μπω σε ύπνωση. Τους είπα ότι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το κάνω, ότι θέλω όλη η ομάδα να είναι παρούσα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στον χώρο του Νάσου στην Κηφισιά αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μεγάλη μόρφωση, μεγάλη κατάρτιση στο κομμάτι αυτό. Εκεί ξεκίνησε το βιωματικό κομμάτι. Είναι ακριβώς όπως στις ταινίες. Όταν λέω ότι γίνεται ακριβώς όπως στις ταινίες: σου μιλάει με τη φωνή του, σε καθοδηγεί, ούτως ώστε να κάνεις κάποια πράγματα, για να χαλαρώσει το σώμα και να μπεις στη διαδικασία της ύπνωσης».
Όπως τόνισε, πριν από τη συνεδρία είχαν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για τη διαδικασία και για τον τρόπο με τον οποίο θα χαλάρωνε: «Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ούτως ώστε να μπορέσω να αφεθώ. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα, στην οποία γίνεται η ύπνωση και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα χωρίς να χτυπήσεις. Και σε σκεπάζει με μια κουβέρτα. Διότι ρίχνεις τους ρυθμούς σου. Άρα το σώμα βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε τι μπορούσε να αντιληφθεί κατά τη διάρκεια της ύπνωσης: «Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει».
Η εμπειρία της δεν περιορίστηκε στην πρώτη συνεδρία. Όπως ανέφερε, επισκέφτηκε ακόμη δύο ή τρεις φορές τον υπνοθεραπευτή, προκειμένου να διαπιστώσει η ίδια αν η συγκεκριμένη διαδικασία είχε την επίδραση που υποστηρίζεται ότι έχει. Όπως είπε: «Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ πήγα άλλες δύο ή τρεις φορές στον Νάσο, ο οποίος δεν μου πήρε χρήματα, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω για εμένα την ίδια εάν τελικά αυτή η θεραπεία κάνει αυτό που λέει ότι κάνει».
Η ίδια σημείωσε, ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριών βίωσε και αισθάνθηκε συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν αυτά οφείλονταν στην ύπνωση ή στην αυθυποβολή: «Είδα και ένιωσα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο».
Μιλώντας για το ρεπορτάζ του 2018, η Δάφνη Καραβοκύρη εξήγησε ότι τότε η ομάδα του «Vice» είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με τις εναλλακτικές θεραπείες, καθώς υπήρχε ενδιαφέρον του κοινού για τέτοιες πρακτικές: «Το 2018, που ακόμα η ψυχοθεραπεία ήταν ταμπού στην Ελλάδα, αποφασίσαμε με την ομάδα του "Vice" να αγγίξουμε τις εναλλακτικές θεραπείες και συνέβαινε τότε το εξής παράδοξο. Οι εναλλακτικές θεραπείες κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μια ψυχοθεραπεία. Ο κόσμος λοιπόν, εκτιμήσαμε ότι εκτιμούσε πως αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως».
Δείτε το βίντεο από την εκπομπή του Vice
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά την πλασμαφαίρεση
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή Νάσιο Κομιανό στο γραφείο του στην Κηφισιά, μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί ο λόγος για τον οποίο η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή.
Ο ίδιος ο κ. Κομιανός, μιλώντας στο Mega, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, η οποία πάντως αμφισβητείται από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια αναμένει, παράλληλα, την άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.
Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, η Ιωάννα Γάκα του έστειλε τη φωτογραφία του 54χρονου τραγουδιστή την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Όπως δήλωσε, είχε ανταλλάξει SMS με τη γιατρό. «Τι γίνεται, θα έρθει;» τη ρώτησε, θέλοντας να πληροφορηθεί αν εξακολουθούσε να ισχύει το ραντεβού του με τον καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη του απάντησε «όλα καλά» και του έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, με μια καρδούλα από κάτω.
Αίσθηση προκαλεί η απάντηση που έδωσε ο κ. Κομιανός, σε σχετικό ερώτημα: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου, και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω» είπε χαρακτηριστικά.
Με βάση τα παραπάνω, τίθεται το ερώτημα γιατί κρίθηκε απαραίτητη η διαβεβαίωση γιατρού, η οποία από τα συμφραζόμενα φαίνεται να προήλθε από την Ιωάννα Γάκα, σχετικά με το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός, εφόσον δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκείνη την ώρα.
Όπως έχει γράψει το protothema, στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου. Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και οι δύο εικόνες διεγράφησαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων. Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία, η Ιωάννα Γάκα δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.
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