Τζάστιν Μπίμπερ για την επέτειο γάμου του με τη Χέιλι: 8 χρόνια μέχρι το άπειρο

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη το 2018 και έναν χρόνο αργότερα έκανε δεύτερη γαμήλια τελετή στη Νότια Καρολίνα







Ο 32χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μια σειρά από φωτογραφίες με την 29χρονη σύζυγό του στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τον γάμο τους.







Στην πρώτη φωτογραφία, η Χέιλι φαίνεται σκυμμένη πάνω από ένα τραπέζι μπιλιάρδου, κρατώντας τη στέκα, ενώ ο τραγουδιστής του βρίσκεται δίπλα της. Στη δεύτερη, οι δυο τους πλησιάζουν ο ένας τον άλλον για ένα φιλί μπροστά από το τραπέζι. Στην τρίτη και την τέταρτη εικόνα, ο Τζάστιν ετοιμάζει να παίξει, ενώ η Χέιλι τον παρακολουθεί.



Δείτε την ανάρτησή του



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Η Χέιλι Μπίμπερ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του συζύγου της μέσω Instagram Stories, γράφοντας: «8 χρόνια» ενώ πρόσθεσε και μία καρδιά.



Με αφορμή την επέτειο του γάμου του με τη Χέιλι Μπίμπερ , ο Τζάστιν Μπίμπερ εξέφρασε δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του, σημειώνοντας πως τα οκτώ χρόνια κοινής τους ζωής είναι μόνο η αρχή.Ο 32χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μια σειρά από φωτογραφίες με την 29χρονη σύζυγό του στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τον γάμο τους.«8 χρόνια μέχρι το άπειρο. Νέα ξεκινήματα. Σε αγαπώ μωρό μου. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.Στην πρώτη φωτογραφία, η Χέιλι φαίνεται σκυμμένη πάνω από ένα τραπέζι μπιλιάρδου, κρατώντας τη στέκα, ενώ ο τραγουδιστής του βρίσκεται δίπλα της. Στη δεύτερη, οι δυο τους πλησιάζουν ο ένας τον άλλον για ένα φιλί μπροστά από το τραπέζι. Στην τρίτη και την τέταρτη εικόνα, ο Τζάστιν ετοιμάζει να παίξει, ενώ η Χέιλι τον παρακολουθεί.Η Χέιλι Μπίμπερ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του συζύγου της μέσω Instagram Stories, γράφοντας: «8 χρόνια» ενώ πρόσθεσε και μία καρδιά.



Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ είχαν προκαλέσει για πρώτη φορά φήμες ότι είναι ζευγάρι το 2014, ενώ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2016. Χώρισαν αργότερα την ίδια χρονιά, πριν επανασυνδεθούν τον Ιούνιο του 2018.



Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2018 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά, έκαναν μία δεύτερη γαμήλια τελετή στη Νότια Καρολίνα, παρουσία φίλων και συγγενών. Τον Αύγουστο του 2024 έγιναν γονείς για πρώτη φορά, αποκτώντας τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ, ο οποίος είναι πλέον δύο ετών.