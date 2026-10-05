Τα ελληνικά hoaxes ακτινογραφούν όσα είπε η Καρυστιανού και τη διαψεύδουν: Από την υδραζίνη και τα ξυλόλια, ως τον βιοσυντονισμό

Σειρά ισχυρισμών που διατύπωσε η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» δεν επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία





Άλλωστε τόσο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, όσο και άλλοι όπως ο Νίκος Πλακιάς έχουν διαψεύσει τους ισχυρισμούς Καρυστιανού.



των Τεμπών, το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν προκύπτει πως η φράση «να γίνει ο χώρος λαμπίκο» ειπώθηκε από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ενώ η επίμαχη αναφορά για «να μεταφερθούν τα κρέατα» αποδίδεται, σύμφωνα με κατάθεση, σε εντολή της ηγεσίας της Πυροσβεστικής.



Κανείς δεν επιβεβαιώνει ότι η φράση "λαμπίκο" είναι του Τριαντόπουλου Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, η ακριβής φράση φέρεται να είναι «να πάμε να μαζέψουμε υπολείμματα κρεάτων, νεκρών και καμένων ανθρώπων από τις λαμαρίνες» και να ειπώθηκε από ανώτατο στέλεχος της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο υπηρεσιακής τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση. Η φράση «να γίνει ο χώρος λαμπίκο» ειπώθηκε ως προφορική πληροφορία αστυνομικού σε συγγενή θύματος, που εάν όντως δόθηκε ως εντολή, δεν επιβεβαιώνεται ότι ανήκει στον Χρήστο Τριαντόπουλο.



Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που έδωσε στον Άρειο Πάγο ο Διονύσιος Γερουλιάς, αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, η επίμαχη φράση φέρεται να είναι «να πάμε να μαζέψουμε υπολείμματα κρεάτων, νεκρών και καμένων ανθρώπων από τις λαμαρίνες» και αποδίδεται ως ακριβής εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.



Η φράση αυτή φέρεται να ειπώθηκε από τον τότε διευθυντή της ΔΑΕΕ, ως εντολή του Αρχηγού, προς τον αξιωματικό στον οποίο ανήκει η εν λόγω ένορκη κατάθεση, ο οποίος δέχθηκε υπηρεσιακό τηλεφώνημα για να μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος και να συνδράμει. Σχετικά με την εντολή «να γίνουν όλα λαμπίκο», πρόκειται για προφορική πληροφορία που μεταφέρθηκε στον κ. Βαγγέλη Βλάχο, αδελφό θύματος, λίγες μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα, από έναν αστυνομικό, που επιχειρούσε εκείνο το βράδυ, σε μεταξύ τους συνομιλία τους κατά την επίσκεψη του κ. Βλάχου στον τόπο του δυστυχήματος.



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Έλαια σιλικόνης και πυρόσφαιρα Για την πυρόσφαιρα, τα Ellinika Hoaxes σημειώνουν ότι ο ισχυρισμός της κυρίας Καρυστιανού πως τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να την προκαλέσουν δεν συμβαδίζει με τεχνικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες θεωρούν εφικτό τον σχηματισμό της υπό συνθήκες ισχυρού ηλεκτρικού τόξου. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνουν ότι και το πόρισμα Καρώνη δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.



Ο Δρ. Γεώργιος Μαραγκός, ερευνητής του Πανεπιστημίου της Γάνδης, ο οποίος διεξήγαγε έρευνα κατόπιν αιτήματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είχε δηλώσει στα Ellinika Hoaxes για την πυρόσφαιρα: «Mπορεί κανείς να επιτύχει συγκρίσιμο μέγεθος πύρινης σφαίρας (fireball) με εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στα μοντέλα. Το ίδιο μέγεθος πύρινης σφαίρας μπορεί να επιτευχθεί με σημαντικά μικρότερη ποσότητα καυσίμου από ό,τι αναφέρεται στην έκθεση [σσ. του ΕΟΔΑΣΑΑΜ] ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στο μοντέλο».



Ξυλόλιο, τολουόλιο και υδραζίνη Ως προς τις ουσίες που εντοπίστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπως ξυλόλιο και τολουόλιο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι βρέθηκαν σε ίχνη και ότι η παρουσία τους έχει αποδοθεί σε καύση και πυρόλυση, χωρίς από τα συγκεκριμένα ευρήματα να προκύπτει παράνομο φορτίο.



Σειρά ισχυρισμών που διατύπωσε η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» εξετάζουν τα Ellinika Hoaxes, τα οποία υποστηρίζουν ότι αρκετές από τις αναφορές της δεν επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία.Άλλωστε τόσο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, όσο και άλλοι όπως ο Νίκος Πλακιάς έχουν διαψεύσει τους ισχυρισμούς Καρυστιανού.Σε ό,τι αφορά την υπόθεσητο δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν προκύπτει πως η φράση «να γίνει ο χώρος λαμπίκο» ειπώθηκε από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ενώ η επίμαχη αναφορά για «να μεταφερθούν τα κρέατα» αποδίδεται, σύμφωνα με κατάθεση, σε εντολή της ηγεσίας της Πυροσβεστικής.Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, η ακριβής φράση φέρεται να είναι «να πάμε να μαζέψουμε υπολείμματα κρεάτων, νεκρών και καμένων ανθρώπων από τις λαμαρίνες» και να ειπώθηκε από ανώτατο στέλεχος της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο υπηρεσιακής τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση. Η φράση «να γίνει ο χώρος λαμπίκο» ειπώθηκε ως προφορική πληροφορία αστυνομικού σε συγγενή θύματος, που εάν όντως δόθηκε ως εντολή, δεν επιβεβαιώνεται ότι ανήκει στον Χρήστο Τριαντόπουλο.Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που έδωσε στον Άρειο Πάγο ο Διονύσιος Γερουλιάς, αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, η επίμαχη φράση φέρεται να είναι «να πάμε να μαζέψουμε υπολείμματα κρεάτων, νεκρών και καμένων ανθρώπων από τις λαμαρίνες» και αποδίδεται ως ακριβής εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.Η φράση αυτή φέρεται να ειπώθηκε από τον τότε διευθυντή της ΔΑΕΕ, ως εντολή του Αρχηγού, προς τον αξιωματικό στον οποίο ανήκει η εν λόγω ένορκη κατάθεση, ο οποίος δέχθηκε υπηρεσιακό τηλεφώνημα για να μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος και να συνδράμει. Σχετικά με την εντολή «να γίνουν όλα λαμπίκο», πρόκειται για προφορική πληροφορία που μεταφέρθηκε στον κ. Βαγγέλη Βλάχο, αδελφό θύματος, λίγες μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα, από έναν αστυνομικό, που επιχειρούσε εκείνο το βράδυ, σε μεταξύ τους συνομιλία τους κατά την επίσκεψη του κ. Βλάχου στον τόπο του δυστυχήματος.Τα ellinika hoaxes επικοινώνησαν με τον κ. Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο μεταφέρθηκε αυτή η προφορική πληροφορία. Ο κ. Βλάχος επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του αστυνομικού, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε ο ίδιος ή η οικογένειά του απέδωσαν τη φράση στον Χρήστο Τριαντόπουλο.Για τηντα Ellinika Hoaxes σημειώνουν ότι ο ισχυρισμός της κυρίας Καρυστιανού πως τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να την προκαλέσουν δεν συμβαδίζει με τεχνικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες θεωρούν εφικτό τον σχηματισμό της υπό συνθήκες ισχυρού ηλεκτρικού τόξου. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνουν ότι και το πόρισμα Καρώνη δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.Ο Δρ. Γεώργιος Μαραγκός, ερευνητής του Πανεπιστημίου της Γάνδης, ο οποίος διεξήγαγε έρευνα κατόπιν αιτήματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είχε δηλώσει στα Ellinika Hoaxes για την πυρόσφαιρα: «Mπορεί κανείς να επιτύχει συγκρίσιμο μέγεθος πύρινης σφαίρας (fireball) με εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στα μοντέλα. Το ίδιο μέγεθος πύρινης σφαίρας μπορεί να επιτευχθεί με σημαντικά μικρότερη ποσότητα καυσίμου από ό,τι αναφέρεται στην έκθεση [σσ. του ΕΟΔΑΣΑΑΜ] ανάλογα με τα δεδομένα που δίνεις στο μοντέλο».Ως προς τις ουσίες που εντοπίστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπωςκαιτο δημοσίευμα αναφέρει ότι βρέθηκαν σε ίχνη και ότι η παρουσία τους έχει αποδοθεί σε καύση και πυρόλυση, χωρίς από τα συγκεκριμένα ευρήματα να προκύπτει παράνομο φορτίο.

Τα Ellinika Hoaxes απορρίπτουν επίσης ως ατεκμηρίωτο το σενάριο της υδραζίνης, σημειώνοντας ότι η ουσία δεν έχει εντοπιστεί στα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους. Παράλληλα, αναφέρουν ότι ο Γιώργος Δριτσάκος δεν είχε μεταβεί στον χώρο του δυστυχήματος πριν από τον Απρίλιο του 2024.



«Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη, που χρησιμοποιείται στην αεροπορία […] γι’ αυτό πιο μπροστά απ’ όλους πήγε ο απόστρατος της αεροπορίας ο κ. Δριτσάκος» ισχυρίστηκε η Μαρία Καρυστιανού. Κατά τα hoaxes, αφενός ηΗ υδραζίνη δεν έχει εντοπιστεί στα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, αφετέρου ο Γεώργιος Δριτσάκος ουδέποτε μετέβη στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών πριν την 1η Απριλίου του 2024.



Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την υδραζίνη, στη δικογραφία γίνεται λόγος για την ουσία αυτή αποκλειστικά σε αιτήματα που υποβλήθηκαν από συγγενείς θυμάτων, με τα οποία ζήτησαν τη διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων στις σορούς, όπως διαπιστώνουμε σε σχετική ανάρτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη. Μεταξύ αυτών, εντοπίζεται και σε αίτημα που κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, στην Εισαγγελεία Πρωτοδικών Λάρισας στις 14 Νοεμβρίου 2025. Εκεί, η υδραζίνη αναφέρεται ως υλικό που χρησιμοποιείται για «εκρηκτικά, πυρομαχικά και άλλα οπλικά συστήματα».



Το δημοσίευμα αναφέρεται και στις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για την αποκαλούμενη «Κβαντική Ιατρική». Όπως σημειώνει, τα μηχανήματα, όπως ο μαγνητικός τομογράφος (MRI) ή το λέιζερ, εντάσσονται στην Ιατρική Φυσική και δεν ταυτίζονται με τον όρο «Κβαντική Ιατρική», ενώ ο βιοσυντονισμός δεν αποτελεί το ίδιο πράγμα με τη βιοανάδραση.



Τι είναι ο βιοσυντονισμός και οι ψευδοεπιστημονικοί ισχυρισμοί Σύμφωνα με τα Ellinika Hoaxes, η βιοσυντονιστική θεραπεία βασίζεται στον ψευδοεπιστημονικό ισχυρισμό ότι οι ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις που εκπέμπονται από όργανα και κύτταρα που νοσούν διαφέρουν από αυτές που εκπέμπονται από υγιή κύτταρα. Όπως αναφέρει το Memorial Sloan Kettering Cancer Center, «δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς».



Για τη θεραπεία, χρησιμοποιείται μια συσκευή που υποτίθεται ότι μπορεί να ακυρώσει το «διαταραγμένο» σήμα από τα κύτταρα που νοσούν, οδηγώντας στη βελτίωση ή την αποφυγή συμπτωμάτων ασθενειών. Στην ιστοσελίδα της κυρίας Καρυστιανού, ο βιοσυντονισμός «έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αλλεργίες, χωρίς τη λήψη φαρμάκων!», ενώ η βιοσυντονιστική συσκευή μπορεί να «εξολοθρεύει παράσιτα», να «απομακρύνει αλλεργιογόνες ουσίες», να «αποφεύγει ή να αναστέλλει συμπτώματα» πολλών ασθενειών, όπως η ατοπική δερματίδα, αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα, εκζέματα, κ.α».: Στην πραγματικότητα, ο βιοσυντονισμός κατατάσσεται στις μη τεκμηριωμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας αλλεργιών και δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη κλινική μελέτη που να υποστηρίζει τη χρήση της θεραπείας με βιοσυντονισμό στο ατοπικό έκζεμα.