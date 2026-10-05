Άγγελος Μπράτης: Προέρχομαι από μια μητριαρχική οικογένεια και το λέω με όλη την περηφάνια που μπορώ να έχω
Άγγελος Μπράτης: Προέρχομαι από μια μητριαρχική οικογένεια και το λέω με όλη την περηφάνια που μπορώ να έχω
Οι γυναίκες με έχουν σώσει σε αυτή τη ζωή, πρόσθεσε ο σχεδιαστής
Μία αναφορά στα παιδικά του χρόνια έκανε ο Άγγελος Μπράτης, σημειώνοντας πως προέρχεται από μία μητριαρχική οικογένεια και δηλώνει περήφανος γι' αυτό.
Ο σχεδιαστής μίλησε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και εξήγησε πως από πολύ μικρή ηλικία η μόδα αποτέλεσε για εκείνον διέξοδο από το επαρχιακό περιβάλλον όπου μεγάλωσε. Στη συνέχεια επισήμανε πως οι μούσες του ήταν στην αρχή οι γυναίκες της οικογένειάς του, μέσα από τις οποίες αγάπησε όλες τις γυναίκες και μέσα από τα ρούχα του επιθυμεί να τις τιμά και να τις κάνει να αισθάνονται όμορφα.
Ο Άγγελος Μπράτης ανέφερε αρχικά: «Σαν παιδί που γενικά έχω μεγαλώσει και πολλά χρόνια στην επαρχία και τα πράγματα ήταν πολύ περιορισμένα θα έλεγα, νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Βασικά, έβλεπες έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά και αυτός είναι ένας τρόπος για να δραπετεύεις. Η μόδα αυτό κάνει...» και στη συνέχεια συμπλήρωσε πως η γιαγιά, η μητέρα και οι θείες του ήταν οι πρώτες που τον στήριξαν στο ξεκίνημά του ως σχεδιαστής: «Το έχω ξαναπεί, προέρχομαι από μια μητριαρχική οικογένεια και το λέω αυτό με όλη την περηφάνια που μπορώ να έχω γι’ αυτό, γιατί είμαι κάποιος που αγαπάει τις γυναίκες. Οι γυναίκες με έχουν σώσει σε αυτή τη ζωή, με αυτές συνεργάζομαι... Οπότε σίγουρα η γιαγιά μου είναι ιεραρχία και μετά είναι η μητέρα μου και οι αδελφές της και υπάρχουν κι άλλες πολλές γυναίκες που έχουν βρεθεί στη ζωή μου».
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Ο σχεδιαστής μίλησε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και εξήγησε πως από πολύ μικρή ηλικία η μόδα αποτέλεσε για εκείνον διέξοδο από το επαρχιακό περιβάλλον όπου μεγάλωσε. Στη συνέχεια επισήμανε πως οι μούσες του ήταν στην αρχή οι γυναίκες της οικογένειάς του, μέσα από τις οποίες αγάπησε όλες τις γυναίκες και μέσα από τα ρούχα του επιθυμεί να τις τιμά και να τις κάνει να αισθάνονται όμορφα.
Ο Άγγελος Μπράτης ανέφερε αρχικά: «Σαν παιδί που γενικά έχω μεγαλώσει και πολλά χρόνια στην επαρχία και τα πράγματα ήταν πολύ περιορισμένα θα έλεγα, νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Βασικά, έβλεπες έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά και αυτός είναι ένας τρόπος για να δραπετεύεις. Η μόδα αυτό κάνει...» και στη συνέχεια συμπλήρωσε πως η γιαγιά, η μητέρα και οι θείες του ήταν οι πρώτες που τον στήριξαν στο ξεκίνημά του ως σχεδιαστής: «Το έχω ξαναπεί, προέρχομαι από μια μητριαρχική οικογένεια και το λέω αυτό με όλη την περηφάνια που μπορώ να έχω γι’ αυτό, γιατί είμαι κάποιος που αγαπάει τις γυναίκες. Οι γυναίκες με έχουν σώσει σε αυτή τη ζωή, με αυτές συνεργάζομαι... Οπότε σίγουρα η γιαγιά μου είναι ιεραρχία και μετά είναι η μητέρα μου και οι αδελφές της και υπάρχουν κι άλλες πολλές γυναίκες που έχουν βρεθεί στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
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