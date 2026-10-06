Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 μετανάστες νότια της Κρήτης
Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 μετανάστες νότια της Κρήτης
Το σκάφος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex – Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
Λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Οι περίπου 40 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Οι περίπου 40 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
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