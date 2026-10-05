Η Χάλι Μπέρι πέρασε το Σαββατοκύριακο με τον γιο της λίγες μέρες αφότου έχασε την επιμέλεια του 12χρονου
Η Χάλι Μπέρι πέρασε το Σαββατοκύριακο με τον γιο της λίγες μέρες αφότου έχασε την επιμέλεια του 12χρονου
Ο πρώην σύζυγός της Ολιβιέ Μαρτίνεζ την κατήγγειλε για κακοποίηση και κατέθεσε περιοριστικά μέτρα εναντίον της την 1η Οκτωβρίου με αποτέλεσμα, προσωρινά, ο κοινός τους χρόνος να είναι περιορισμένος
Με τον 12χρονο γιο της πέρασε το Σαββατοκύριακο η Χάλι Μπέρι, έχοντας χάσει προσωρινά την επιμέλειά του, λίγες ημέρες μετά την έκδοση προσωρινών περιοριστικών μέτρων σε βάρος της, έπειτα από αίτημα του πρώην συζύγου της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο People, η 60χρονη ηθοποιός και ο αρραβωνιαστικός της, Βαν Χαντ, επισκέφθηκαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το πάρκο τραμπολίνο Sky Zone στο Λος Άντζελες, μαζί με τον έφηβο Μασέο.
Η Μπέρι και ο γιος της συζητούσαν πριν ο Μασέο ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο σε κλειστό χώρο, ενώ εκείνη και ο Χαντ παρακολουθούσαν. Η ηθοποιός καθόταν με την πλάτη της προς τον κεντρικό χώρο του πάρκου, ώστε να περνάει απαρατήρητη. «Κάποια στιγμή ένας θαυμαστής της ζήτησε να βγάλουν μια selfie, αλλά εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας ότι ήταν με το παιδί της», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας. «Εκείνη και ο Βαν κυρίως κοιτούσαν τα τηλέφωνά τους και συζητούσαν περιστασιακά», πρόσθεσε, ενώ περιέγραψε την ενέργεια της Μπέρι ως «αρκετά συγκρατημένη».
Η έξοδος πραγματοποιήθηκε εν μέσω της δικαστικής διαμάχης που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια της ηθοποιού. Την 1η Οκτωβρίου, ο πρώην σύζυγός της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, εξασφάλισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα εναντίον της, τα οποία περιόρισαν τον χρόνο που μπορεί να περνά με τον γιο τους σε ημερήσιες επισκέψεις, ενόψει της ακρόασης που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου.
Προς το παρόν, η επικοινωνία της Μπέρι με τον Μασέο περιορίζεται στις Δευτέρες και τις Τρίτες, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς και τα Σάββατα και τις Κυριακές, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα του Μαρτίνεζ να απαγορευτεί πλήρως στην Μπέρι να έχει επαφή με τον Μασέο, καθώς εκείνος έχει ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού.
Στο αίτημά του, ο Μαρτίνεζ υποστήριξε ότι η Μπέρι «κακοποίησε σωματικά τον γιο μας, τον Μασέο, πηδώντας πάνω του, βάζοντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του και στραγγαλίζοντάς τον» κατά τη διάρκεια περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου.
Η Μπέρι, μέσω της δικηγόρου της, Μαρίνα Μπεκ, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς αβάσιμες και σκόπιμα παραπλανητικές»: «Το να πούμε ότι αυτό το αίτημα είναι εντελώς αβάσιμο και σκόπιμα παραπλανητικό θα ήταν υποτιμητικό», δήλωσε η Μπεκ, προσθέτοντας αργότερα: «Ευτυχώς, η Χάλι είναι συνηθισμένη σε αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και, ενώ είναι βαθιά λυπημένη, δεν θα επιτρέψει να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το συμφέρον του Μασέο και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο People, η 60χρονη ηθοποιός και ο αρραβωνιαστικός της, Βαν Χαντ, επισκέφθηκαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το πάρκο τραμπολίνο Sky Zone στο Λος Άντζελες, μαζί με τον έφηβο Μασέο.
Η Μπέρι και ο γιος της συζητούσαν πριν ο Μασέο ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο σε κλειστό χώρο, ενώ εκείνη και ο Χαντ παρακολουθούσαν. Η ηθοποιός καθόταν με την πλάτη της προς τον κεντρικό χώρο του πάρκου, ώστε να περνάει απαρατήρητη. «Κάποια στιγμή ένας θαυμαστής της ζήτησε να βγάλουν μια selfie, αλλά εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας ότι ήταν με το παιδί της», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας. «Εκείνη και ο Βαν κυρίως κοιτούσαν τα τηλέφωνά τους και συζητούσαν περιστασιακά», πρόσθεσε, ενώ περιέγραψε την ενέργεια της Μπέρι ως «αρκετά συγκρατημένη».
Halle Berry Spends Time with Son Maceo After Olivier Martinez Files Restraining Order Petition (Exclusive Details) https://t.co/Gg9tzwBp3z— People (@people) October 5, 2026
Η έξοδος πραγματοποιήθηκε εν μέσω της δικαστικής διαμάχης που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια της ηθοποιού. Την 1η Οκτωβρίου, ο πρώην σύζυγός της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, εξασφάλισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα εναντίον της, τα οποία περιόρισαν τον χρόνο που μπορεί να περνά με τον γιο τους σε ημερήσιες επισκέψεις, ενόψει της ακρόασης που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου.
Προς το παρόν, η επικοινωνία της Μπέρι με τον Μασέο περιορίζεται στις Δευτέρες και τις Τρίτες, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς και τα Σάββατα και τις Κυριακές, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα του Μαρτίνεζ να απαγορευτεί πλήρως στην Μπέρι να έχει επαφή με τον Μασέο, καθώς εκείνος έχει ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού.
Στο αίτημά του, ο Μαρτίνεζ υποστήριξε ότι η Μπέρι «κακοποίησε σωματικά τον γιο μας, τον Μασέο, πηδώντας πάνω του, βάζοντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του και στραγγαλίζοντάς τον» κατά τη διάρκεια περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου.
Η Μπέρι, μέσω της δικηγόρου της, Μαρίνα Μπεκ, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς αβάσιμες και σκόπιμα παραπλανητικές»: «Το να πούμε ότι αυτό το αίτημα είναι εντελώς αβάσιμο και σκόπιμα παραπλανητικό θα ήταν υποτιμητικό», δήλωσε η Μπεκ, προσθέτοντας αργότερα: «Ευτυχώς, η Χάλι είναι συνηθισμένη σε αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και, ενώ είναι βαθιά λυπημένη, δεν θα επιτρέψει να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το συμφέρον του Μασέο και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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