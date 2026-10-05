Παντρεύεται η Κατερίνα Μονογυιού: Ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου την ημέρα των γενεθλίων της
Παντρεύεται η Κατερίνα Μονογυιού: Ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου την ημέρα των γενεθλίων της
«Τα καλύτερα γενέθλια της ζωής μου», έγραψε η Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιεύοντας βίντεο από τη στιγμή στο Instagram
Το επόμενο βήμα ετοιμάζεται να κάνει η Κατερίνα Μονογυιού με τον σύντροφό της, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς όπως αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της, δέχτηκε πρόταση γάμου.
Η Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τον Φάμπιο Τσικάλα να της προσφέρει το δαχτυλίδι και στη συνέχεια να την αγκαλιάζει σφιχτά, αφού εκείνη του έχει απαντήσει με το πολυπόθητο το «ναι».
«Yes i do. Τα καλύτερα γενέθλια της ζωής μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μονογυιού, αποκαλύπτοντας πως ο σύντροφός της επέλεξε την ημέρα των γενεθλίων της για να τη ζητήσει σε γάμο.
Δείτε το βίντεο
Η Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τον Φάμπιο Τσικάλα να της προσφέρει το δαχτυλίδι και στη συνέχεια να την αγκαλιάζει σφιχτά, αφού εκείνη του έχει απαντήσει με το πολυπόθητο το «ναι».
«Yes i do. Τα καλύτερα γενέθλια της ζωής μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μονογυιού, αποκαλύπτοντας πως ο σύντροφός της επέλεξε την ημέρα των γενεθλίων της για να τη ζητήσει σε γάμο.
Δείτε το βίντεο
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