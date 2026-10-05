Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ γιόρτασαν 14 χρόνια γάμου: «Μια ζωή ακόμα μπροστά μας»

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως έχουν ακόμη μία ολόκληρη ζωή μπροστά τους για να μοιραστούν.

Τη 14η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν οΟ 45χρονος, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στα Instagram Stories του φωτογραφίες από την κοινή του πορεία με την ηθοποιό και σε ένα στιγμιότυπο στο οποίο κρατά το χέρι της συζύγου του, έγραψε: «Χαρούμενη επέτειο». Στη συνέχεια μοιράστηκε μία φωτογραφία της 44χρονης στην οποία φορούσε μάσκα και πρόσθεσε: «Ο αγαπημένος μου άνθρωπος σε κάθε ζωή».Ο Τίμπερλεϊκ χαρακτήρισε επίσης την Μπίελ «την καλύτερη μαμά», δημοσιεύοντας ένα ακόμη στιγμιότυπο στο οποίο το ζευγάρι ποζάρει μαζί με τους δύο γιους του, τον 11χρονο Σάιλα και τον 6χρονο Φίνεας, ενώ σε ένα άλλο έγραψε ακόμη: «14 χρόνια πέρασαν, μία ζωή ακόμα μπροστά μας».Από την πλευρά της, η Τζέσικα Μπίελ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα με τον σύζυγό της, με αφορμή την επέτειό τους. «Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε, πριν τον αποκαλέσει «τον καλύτερο μπαμπά».Στην τελευταία φωτογραφία, στην οποία φιλά στο μάγουλο τον τραγουδιστή, σημείωσε: «Σ' αγαπώ».