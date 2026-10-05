Δρυμιώτης: Ο Σαμαράς έχει μίσος που δεν ελέγχεται, θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, θα αρχίσει να ξεφουσκώνει ο Τσίπρας

« Αν γίνουν επαναληπτικές θα πάει κάτω από 3% γιατί ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι ότι οι ψηφοφόροι είναι αρνιά, είναι λάθος» είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης για τον Αντώνη Σαμαρά