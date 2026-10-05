Μαίνεται για δεύτερη νύχτα η φωτιά στον Έβρο, δείτε συγκλονιστικό βίντεο από το μέτωπο
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος Φωτιά Σουφλί

Μαίνεται για δεύτερη νύχτα η φωτιά στον Έβρο, δείτε συγκλονιστικό βίντεο από το μέτωπο

Ξανά προς τη Βουλγαρία στρέφονται οι φλόγες - Πάνω από 200 πυροσβέστες δίνουν μάχη

Μαίνεται για δεύτερη νύχτα η φωτιά στον Έβρο, δείτε συγκλονιστικό βίντεο από το μέτωπο
Πυκνό πευκοδάσος εξακολουθεί να καίει για δεύτερη νύχτα η μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέρειο.

Η φωτιά ξέσπασε στη Βουλγαρία το μεσημέρι της Κυριακής και μπήκε σε ελληνικό έδαφος αργότερα την ίδια ημέρα.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ότι το βράδυ της Δευτέρας (5/10) τα μέτωπα εξακολουθούν να καίνε ανεξέλεγκτα.


Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 48 οχήματα.

Μέχρι τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν συνολικά 17 εναέρια μέσα (12 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα). Επιπλέον, ο Δήμος Σουφλίου διαθέτει υδροφόρες.


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Έβρος: Εφιαλτική νύχτα σε Ρούσσα και Δέρειο με την πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία



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