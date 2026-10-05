Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Μαίνεται για δεύτερη νύχτα η φωτιά στον Έβρο, δείτε συγκλονιστικό βίντεο από το μέτωπο
Μαίνεται για δεύτερη νύχτα η φωτιά στον Έβρο, δείτε συγκλονιστικό βίντεο από το μέτωπο
Ξανά προς τη Βουλγαρία στρέφονται οι φλόγες - Πάνω από 200 πυροσβέστες δίνουν μάχη
Πυκνό πευκοδάσος εξακολουθεί να καίει για δεύτερη νύχτα η μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέρειο.
Η φωτιά ξέσπασε στη Βουλγαρία το μεσημέρι της Κυριακής και μπήκε σε ελληνικό έδαφος αργότερα την ίδια ημέρα.
Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ότι το βράδυ της Δευτέρας (5/10) τα μέτωπα εξακολουθούν να καίνε ανεξέλεγκτα.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 48 οχήματα.
Μέχρι τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν συνολικά 17 εναέρια μέσα (12 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα). Επιπλέον, ο Δήμος Σουφλίου διαθέτει υδροφόρες.
Η φωτιά ξέσπασε στη Βουλγαρία το μεσημέρι της Κυριακής και μπήκε σε ελληνικό έδαφος αργότερα την ίδια ημέρα.
Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ότι το βράδυ της Δευτέρας (5/10) τα μέτωπα εξακολουθούν να καίνε ανεξέλεγκτα.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 48 οχήματα.
Μέχρι τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν συνολικά 17 εναέρια μέσα (12 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα). Επιπλέον, ο Δήμος Σουφλίου διαθέτει υδροφόρες.
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