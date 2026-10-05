Μαίνεται για δεύτερη νύχτα η φωτιά στον Έβρο, δείτε συγκλονιστικό βίντεο από το μέτωπο

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Πυκνό πευκοδάσος εξακολουθεί να καίει για δεύτερη νύχτα η μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέρειο.Η φωτιά ξέσπασε στη Βουλγαρία το μεσημέρι της Κυριακής και μπήκε σε ελληνικό έδαφος αργότερα την ίδια ημέρα.Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ότι το βράδυ της Δευτέρας (5/10) τα μέτωπα εξακολουθούν να καίνε ανεξέλεγκτα.Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.Στο μέτωπο παραμένουνΜέχρι τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν συνολικά 17 εναέρια μέσα (12 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα). Επιπλέον, ο Δήμος Σουφλίου διαθέτει υδροφόρες.