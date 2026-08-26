Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
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Τζάστιν Μπίμπερ Χέιλι Μπίμπερ

Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο

Ο τραγουδιστής στη φωτογραφία παρουσιάζεται με ένα πουρό στο στόμα ενώ το μοντέλο φορούσε μπικίνι παραλλαγής

Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αγκαλιά με τη σύζυγό του πόζαρε ο Τζάστιν Μπίμπερ σε λίμνη, με τους δυο τους να φορούν μαγιό και τη Χέιλι Μπίμπερ να τον φιλά στο μάγουλο.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε ο τραγουδιστής την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Instagram, είχε ένα πουρό στο στόμα και το μοντέλο φορούσε μπικίνι παραλλαγής, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά ψηλά σε κότσο. Σε άλλα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, ο Τζάστιν Μπίμπερ παρουσίασε τους φίλους που διασκέδασαν μαζί τους. Όλοι στην παρέα έκαναν βόλτα με το σκάφος, έπαιξαν μουσική και ψάρεψαν, ενώ έπαιξαν και γκολφ κοντά στη λίμνη.

Ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του δεν έγραψε τίποτα και επέλεξε μονάχα μία κόκκινη καρδιά για να τη συνοδεύσει.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο


Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του σε λίμνη φορώντας μαγιό, η Χέιλι τον φιλούσε στο μάγουλο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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