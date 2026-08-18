Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
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Τζάστιν Μπίμπερ Χέιλι Μπίμπερ Φιλί

Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία

Η σύζυγος του τραγουδιστή κρατούσε το πρόσωπό του με το χέρι της, επιδεικνύοντας παράλληλα το μονόπετρό της

Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια σειρά από στιγμιότυπα από το φετινό του καλοκαίρι μοιράστηκε ο Τζάστιν Μπίμπερ, μεταξύ των οποίων μια τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του, Χέιλι, σε αγώνα μπέιζμπολ, κατά την οποία φαίνεται να τη φιλά στο στόμα.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο 32χρονος τραγουδιστής έδωσε μέσω Instagram μια γεύση από την καθημερινότητά του τους τελευταίους μήνες. Σε μία από τις εικόνες, ο Μπίμπερ και η 29χρονη Χέιλι ποζάρουν αγκαλιασμένοι και ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στις κερκίδες των Los Angeles Dodgers, με τον ίδιο να έχει ακουστικά περασμένα στον λαιμό του, ενώ η Χέιλι φορά ένα απλό λευκό T-shirt και μπλε καπέλο της ομάδας. Η ίδια κρατά το πρόσωπο του συζύγου της με το χέρι της, επιδεικνύοντας παράλληλα το μονόπετρό της.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία


Ο τραγουδιστής πρόσθεσε επίσης δύο φωτογραφίες από τη θέα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ στη συλλογή φωτογραφιών περιλαμβάνονται ακόμη στιγμιότυπα με παπούτσια από το δικό του brand αλλά και μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του, Τζακ Μπλου.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ο Τζάστιν Μπίμπερ φίλησε στο στόμα τη Χέιλι στις κερκίδες σε αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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