Δημήτρης Κόκοτας: Η αδερφή του έκανε διαφορετικό μνημόσυνο από τη σύζυγό του - «Έγινε στην Κηφισιά, αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»

μνημόσυνο στην Κηφισιά, σημειώνοντας πως η εκκλησία που επέλεξε, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την οικογένειά τους, καθώς συνδέεται με σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

Όπως είπε: «

Εγώ έκανα το μνημόσυνο στην Κηφισιά, γιατί αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτή την εκκλησία, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου με είχαν φέρει νύφη, εδώ βάφτισε ο Δημήτρης την κόρη του και γενικά εδώ έχουμε ζήσει. Ήθελα εδώ έναν φόρο τιμής για εκείνον».





Όσον αφορά το σημείο όπου έγινε η ταφή του Δημήτρη Κόκοτα, η Έλλη Κόκοτα εξήγησε πως: «Εγώ μπορεί να επιθυμούσα ο Δημήτρης να ταφεί δίπλα στον πατέρα μας στον οικογενειακό τάφο στου Ζωγράφου ή στην Κηφισιά δίπλα στη μητέρα μας, όμως, η τελική απόφαση ήταν της συζύγου του. Δεν θα μπορούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι που επέλεξε η γυναίκα του. Άσχετα αν εμένα με έβρισκε αντίθετη, σεβάστηκα την επιθυμία της».



Για τον στενό δεσμό που είχε με τον τραγουδιστή, η Έλλη Κόκοτα τόνισε πως θα έκανε τα πάντα για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον τον καλύτερο αδερφό που θα μπορούσε να έχει: « Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Δημήτρη, τον λάτρευα, ήταν ο καλύτερος αδερφός που θα μπορούσα να έχω ».



Στη συνέχεια, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή, περιγράφοντας πως η είδηση έφτασε σε εκείνη μέσω ενός μηνύματος στο κινητό της: « Έμαθα για τον θάνατο του αδερφού μου με μήνυμα στο κινητό. Μου ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε: “Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε”. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου ».



Η Έλλη Κόκοτα μίλησε ακόμη για τη βοήθεια που χρειάστηκε να ζητήσει προκειμένου να διαχειριστεί τις διαδοχικές απώλειες που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, καθώς μέσα σε μια πενταετία έχασε τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό της : « Ζήτησα τη βοήθεια ειδικού. Μέσα σε πέντε χρόνια τους έχασα όλους, έχασα την μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου. Προσπαθώ και εγώ να ισορροπήσω ».



Αναφερόμενη στη σχέση της με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, η Έλλη Κόκοτα είπε: « Από την ώρα που αρρώστησε ο Δημήτρης το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η μικρή και μετά η γυναίκα του. Σκεφτόμουν πόσο υπέφεραν, αλλά τόσο υπέφερα και εγώ. Η Κατερίνα ήταν η επιλογή του, η γυναίκα που επέλεξε να κάνει την οικογένειά του. Το τι μπορεί να έχω εγώ με την Κατερίνα είναι καθαρό προσωπικό και δεν αφορά κανέναν ».



Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Δημήτρη, τον λάτρευα, ήταν ο καλύτερος αδερφός που θα μπορούσα να έχωΈμαθα για τον θάνατο του αδερφού μου με μήνυμα στο κινητό. Μου ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε: “Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε”. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μουΖήτησα τη βοήθεια ειδικού. Μέσα σε πέντε χρόνια τους έχασα όλους, έχασα την μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου. Προσπαθώ και εγώ να ισορροπήσωΑπό την ώρα που αρρώστησε ο Δημήτρης το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η μικρή και μετά η γυναίκα του. Σκεφτόμουν πόσο υπέφεραν, αλλά τόσο υπέφερα και εγώ. Η Κατερίνα ήταν η επιλογή του, η γυναίκα που επέλεξε να κάνει την οικογένειά του. Το τι μπορεί να έχω εγώ με την Κατερίνα είναι καθαρό προσωπικό και δεν αφορά κανένανΟ Δημήτρης Κόκοτας πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών , ενώ νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, μετά από έμφραγμα που υπέστη στο «J2US». Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε επί σχεδόν δύο χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου ανέφερε: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».