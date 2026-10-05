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Την αντίδραση των Βλάχων προκαλεί ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Την αντίδραση των Βλάχων προκαλεί ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Αντιδράσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων μετά την αναφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα, με την Ομοσπονδία να ζητά εξηγήσεις και ενέργειες από το υπουργείο Εξωτερικών
Έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων προκαλεί η αναφορά στη βλάχικη κληρονομιά της χώρας στο πρόσφατο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τήρηση από την Ελλάδα των υποχρεώσεών της ως κράτους-μέλους.
Το Ψήφισμα 2674 (2026) υιοθετήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και, μεταξύ άλλων, καλεί τις ελληνικές Αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, με επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εκφράζει την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη αναφορά και ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση.
Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Μαγειρίας και ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Στούπας, γίνεται λόγος για αναφορά που προκαλεί «απορία και αγανάκτηση». Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τις σχετικές συστάσεις «άνευ αντικειμένου» και απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια, όπως αναφέρει, να εμφανιστούν Ρουμάνοι βουλευτές ως «πάτρωνες και προστάτες του Βλαχόφωνου Ελληνισμού».
«Δεν χρειαζόμαστε τους Ρουμάνους βουλευτές να αυτοανακηρύσσονται πάτρωνες και προστάτες του Βλαχόφωνου Ελληνισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών.
Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας έρχεται μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αφορά συνολικά την τήρηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας ως μέλους του Οργανισμού.
Το κείμενο περιλαμβάνει σειρά παρατηρήσεων και συστάσεων για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη λειτουργία των θεσμών, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο ίδιο σημείο του ψηφίσματος, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες και στη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει. Στη συνέχεια περιλαμβάνει την ειδική αναφορά στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι η «επίμαχη» παράγραφος 10 είναι η εξής: «Καθώς η Ελλάδα δεν έχει λάβει υπόψη τις δύο τελευταίες συμβάσεις, υπόκειται μόνο στους γενικούς κανόνες του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής «το Δικαστήριο») σχετικά με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η Συνέλευση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές δεν προτίθενται επί του παρόντος να επικυρώσουν αυτές τις δύο συμβάσεις, αναφερόμενη, ειδικότερα, στο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λωζάνης για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη και στην προστασία που παρέχεται από την ελληνική νομοθεσία στα δικαιώματα ατομικής αυτοδιάθεσης και ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Η Συνέλευση καλεί επίσης τις ελληνικές αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα».
Το Ψήφισμα 2674 (2026) υιοθετήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και, μεταξύ άλλων, καλεί τις ελληνικές Αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, με επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εκφράζει την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη αναφορά και ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση.
Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Μαγειρίας και ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Στούπας, γίνεται λόγος για αναφορά που προκαλεί «απορία και αγανάκτηση». Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τις σχετικές συστάσεις «άνευ αντικειμένου» και απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια, όπως αναφέρει, να εμφανιστούν Ρουμάνοι βουλευτές ως «πάτρωνες και προστάτες του Βλαχόφωνου Ελληνισμού».
«Δεν χρειαζόμαστε τους Ρουμάνους βουλευτές να αυτοανακηρύσσονται πάτρωνες και προστάτες του Βλαχόφωνου Ελληνισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών.
Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας έρχεται μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αφορά συνολικά την τήρηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας ως μέλους του Οργανισμού.
Το κείμενο περιλαμβάνει σειρά παρατηρήσεων και συστάσεων για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη λειτουργία των θεσμών, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο ίδιο σημείο του ψηφίσματος, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες και στη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει. Στη συνέχεια περιλαμβάνει την ειδική αναφορά στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι η «επίμαχη» παράγραφος 10 είναι η εξής: «Καθώς η Ελλάδα δεν έχει λάβει υπόψη τις δύο τελευταίες συμβάσεις, υπόκειται μόνο στους γενικούς κανόνες του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής «το Δικαστήριο») σχετικά με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η Συνέλευση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές δεν προτίθενται επί του παρόντος να επικυρώσουν αυτές τις δύο συμβάσεις, αναφερόμενη, ειδικότερα, στο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λωζάνης για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη και στην προστασία που παρέχεται από την ελληνική νομοθεσία στα δικαιώματα ατομικής αυτοδιάθεσης και ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Η Συνέλευση καλεί επίσης τις ελληνικές αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα».
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