Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Τζέφρι Άρτσερ, o Βρετανός συγγραφέας που πούλησε πάνω από 300 εκατ. βιβλία

Υπήρξε βουλευτής των Συντηρητικών και ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων – Το τελευταίο του μυθιστόρημα κυκλοφορεί μέσα στον μήνα