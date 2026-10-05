Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πόσες νταντάδες προσέχουν τα παιδιά της
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πόσες νταντάδες προσέχουν τα παιδιά της
Η τηλεπερσόνα έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ
Πόσες νταντάδες προσέχουν τα παιδιά της αποκάλυψε η Κιμ Καρντάσιαν, σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η τηλεπερσόνα είναι ο βασικός κηδεμόνας των τεσσάρων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, τη 13χρονη Νορθ, τον 10χρονο Σέιντ, την 8χρονη Σικάγο και τον 7χρονο Ψαλμ. Μιλώντας στο περιοδικό Style των Sunday Times, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στις ανησυχίες της γύρω από το μεγάλωμά τους και στη σχέση που έχουν «χτίσει» μεταξύ τους.
Όπως ανέφερε, η Κιμ Καρντάσιαν απασχολεί συνολικά πέντε νταντάδες για τη φροντίδα των παιδιών της, με μία να βρίσκεται κάθε φορά σε υπηρεσία και τις υπόλοιπες τέσσερις να εναλλάσσονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η ίδια, ωστόσο, φροντίζει να είναι εκείνη που τα πηγαίνει στο σχολείο και τα παραλαμβάνει, ενώ δεν λείπει ποτέ από το οικογενειακό τους δείπνο: «Νομίζω ότι είμαι ένας γονιός μέτρια αυστηρός. Είμαι αρκετά υπομονετική και τρυφερή. Εξακολουθώ να αφήνω κάποιο από τα παιδιά να κοιμάται στο κρεβάτι μου όταν το θέλει και κάθε βράδυ διαβάζω βιβλία μαζί τους», επισήμανε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εξήγησε ακόμη πως της προκαλεί όλο και περισσότερο στρες η ολοένα μεγαλύτερη δημόσια έκθεση των παιδιών της, καθώς η Νορθ Γουέστ εξελίσσεται σε influencer του TikTok και κάνει τα πρώτα της βήματα στη μουσική: «Ανησυχώ γι’ αυτό. Κάθε παιδί κάνει ό,τι νιώθει άνετα», δήλωσε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποία καθένας από τους γιους και τις κόρες της συμμετέχουν στο ριάλιτι «The Kardashians»: «Τα μικρότερα παιδιά έρχονται όταν κάνω γύρισμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν δικές τους ιστορίες. Η Νορθ το αγαπάει λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους. Εγώ την κρατάω πίσω. Το μόνο που θέλει είναι να κάνει πρότζεκτ όπου θα είναι μπροστά στην κάμερα. Και έτσι προσπαθούμε πραγματικά να απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές και να μην κάνουμε ό,τι εμφανίζεται μπροστά μας, ώστε να μπορούμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι το διαχειριζόμαστε με τον σωστό τρόπο», είπε.
«Και μαζί της, επειδή αφορά περισσότερο τη μουσική, είναι κάτι για το οποίο ο πατέρας της κι εγώ έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Φροντίζουμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και ότι συμμετέχει σε πρότζεκτ που εγκρίνουμε και οι δύο», κατέληξε η Καρντάσιαν, τονίζοντας πως επικοινωνεί συχνά με τον πρώην σύζυγό της για την ανατροφή της 13χρονης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τηλεπερσόνα είναι ο βασικός κηδεμόνας των τεσσάρων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, τη 13χρονη Νορθ, τον 10χρονο Σέιντ, την 8χρονη Σικάγο και τον 7χρονο Ψαλμ. Μιλώντας στο περιοδικό Style των Sunday Times, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στις ανησυχίες της γύρω από το μεγάλωμά τους και στη σχέση που έχουν «χτίσει» μεταξύ τους.
Όπως ανέφερε, η Κιμ Καρντάσιαν απασχολεί συνολικά πέντε νταντάδες για τη φροντίδα των παιδιών της, με μία να βρίσκεται κάθε φορά σε υπηρεσία και τις υπόλοιπες τέσσερις να εναλλάσσονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η ίδια, ωστόσο, φροντίζει να είναι εκείνη που τα πηγαίνει στο σχολείο και τα παραλαμβάνει, ενώ δεν λείπει ποτέ από το οικογενειακό τους δείπνο: «Νομίζω ότι είμαι ένας γονιός μέτρια αυστηρός. Είμαι αρκετά υπομονετική και τρυφερή. Εξακολουθώ να αφήνω κάποιο από τα παιδιά να κοιμάται στο κρεβάτι μου όταν το θέλει και κάθε βράδυ διαβάζω βιβλία μαζί τους», επισήμανε.
Kim Kardashian employs a formidable total of five nannies, with one on duty at a time and another four on rotation, it has been revealed https://t.co/Tx8hRvLXaQ 🔗 pic.twitter.com/DY9LkynTfX— Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εξήγησε ακόμη πως της προκαλεί όλο και περισσότερο στρες η ολοένα μεγαλύτερη δημόσια έκθεση των παιδιών της, καθώς η Νορθ Γουέστ εξελίσσεται σε influencer του TikTok και κάνει τα πρώτα της βήματα στη μουσική: «Ανησυχώ γι’ αυτό. Κάθε παιδί κάνει ό,τι νιώθει άνετα», δήλωσε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποία καθένας από τους γιους και τις κόρες της συμμετέχουν στο ριάλιτι «The Kardashians»: «Τα μικρότερα παιδιά έρχονται όταν κάνω γύρισμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν δικές τους ιστορίες. Η Νορθ το αγαπάει λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους. Εγώ την κρατάω πίσω. Το μόνο που θέλει είναι να κάνει πρότζεκτ όπου θα είναι μπροστά στην κάμερα. Και έτσι προσπαθούμε πραγματικά να απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές και να μην κάνουμε ό,τι εμφανίζεται μπροστά μας, ώστε να μπορούμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι το διαχειριζόμαστε με τον σωστό τρόπο», είπε.
«Και μαζί της, επειδή αφορά περισσότερο τη μουσική, είναι κάτι για το οποίο ο πατέρας της κι εγώ έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Φροντίζουμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και ότι συμμετέχει σε πρότζεκτ που εγκρίνουμε και οι δύο», κατέληξε η Καρντάσιαν, τονίζοντας πως επικοινωνεί συχνά με τον πρώην σύζυγό της για την ανατροφή της 13χρονης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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