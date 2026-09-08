Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ διαχυτικοί σε φωτογράφιση για περιοδικό: Τα φιλιά στο στόμα και οι εικόνες ξαπλωμένοι σε κρεβάτι
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Τζάστιν Μπίμπερ Χέιλι Μπίμπερ Φιλιά

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ διαχυτικοί σε φωτογράφιση για περιοδικό: Τα φιλιά στο στόμα και οι εικόνες ξαπλωμένοι σε κρεβάτι

Η σύζυγος του τραγουδιστή  εμφανίζεται με ένα μίνι φόρεμα που θυμίζει νυχτικό

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ διαχυτικοί σε φωτογράφιση για περιοδικό: Τα φιλιά στο στόμα και οι εικόνες ξαπλωμένοι σε κρεβάτι
Ιωάννα Μαρίνου
Σε μία προσωπική φωτογράφιση για περιοδικό προχώρησαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ, με το ζευγάρι να ποζάρει αρκετά διαχυτικό, ανταλλάσσοντας φιλιά στο στόμα, ενώ εμφανίστηκε και ξαπλωμένο σε κρεβάτι.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και η επιχειρηματίας είναι τα πρόσωπα του πρώτου εξωφύλλου του WYouth, το οποίο αποτελεί, όπως αναφέρεται, την «εφηβική έκδοση» του W Magazine και θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε τρυφερές στιγμές, με τις εικόνες να περιλαμβάνουν φιλιά και αγκαλιές. Σε μία από τις τρεις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Τζάστιν και η Χέιλι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον για ένα φιλί, ενώ σε άλλη εκείνος βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ενώ της δίνει ένα φιλί στο μάγουλο.

Το WYouth παρουσίασε τους δύο ως πρωταγωνιστές της πρώτης του έκδοσης με ανάρτηση στο Instagram στις 7 Σεπτεμβρίου, γράφοντας στη λεζάντα: «Οι Μπίμπερ». Στην ίδια δημοσίευση σημειώνεται: «Η Χέιλι και Ο Τζάστιν φωτογραφήθηκαν από τους εαυτούς τους».

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Η φωτογράφιση περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστά πορτρέτα του Τζάστιν και της Χέιλι. Η ιδρύτρια της Rhode πόζαρε με ένα μίνι φόρεμα που θυμίζει νυχτικό.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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