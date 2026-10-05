Η 26χρονη κόρη του Τζον Τραβόλτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, δείτε βίντεο
Η 26χρονη κόρη του Τζον Τραβόλτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, δείτε βίντεο
Η Έλα Μπλου Τραβόλτα περπάτησε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο σόου του οίκου Miu Miu για τη σεζόν άνοιξη 2027
Το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού έκανε η 26χρονη κόρη του Τζον Τραβόλτα.
Η Έλα Μπλου Τραβόλτα περπάτησε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο σόου του οίκου Miu Miu για τη σεζόν άνοιξη 2027, μαζί με μια σειρά από γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι πρωταγωνίστριες του «The Crown», Ολίβια Κόλμαν και Έμα Κόριν, ο ηθοποιός του «Half Man», Τζέιμι Μπελ, και η Τζίτζι Χαντίντ.
Η 26χρονη παρουσιάστηκε φορώντας σκούρο μπλε παντελόνι με ρίγα στο πλάι, φαρδύ πουκάμισο με έντονο μοτίβο και ένα πράσινο σακάκι. Το look της ολοκληρώθηκε με φλατ πέδιλα, απαλό μακιγιάζ και τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά σε ατημέλητο κότσο.
Δείτε βίντεο
Μετά το σόου στο Palais d’Iéna, η Έλα Μπλου Τραβόλτα άλλαξε εμφάνιση. Η κόρη του ηθοποιού φόρεσε ένα χακί κοστούμι με διαφορετικό χρώμα στο πέτο και τις μανσέτες για το πάρτι του οίκου, τραβώντας τα βλέμματα.
Η Έλα Μπλου Τραβόλτα περπάτησε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο σόου του οίκου Miu Miu για τη σεζόν άνοιξη 2027, μαζί με μια σειρά από γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι πρωταγωνίστριες του «The Crown», Ολίβια Κόλμαν και Έμα Κόριν, ο ηθοποιός του «Half Man», Τζέιμι Μπελ, και η Τζίτζι Χαντίντ.
Η 26χρονη παρουσιάστηκε φορώντας σκούρο μπλε παντελόνι με ρίγα στο πλάι, φαρδύ πουκάμισο με έντονο μοτίβο και ένα πράσινο σακάκι. Το look της ολοκληρώθηκε με φλατ πέδιλα, απαλό μακιγιάζ και τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά σε ατημέλητο κότσο.
Δείτε βίντεο
@voguefrance #MiuMiu s’offre un casting cinq étoiles sur le podium du défilé printemps-été 2027. #EmmaCorrin, #OliviaColman, Ella Bleu Travolta… découvrez-le ici. #pfw #fashionmonth ♬ son original - Vogue France
Μετά το σόου στο Palais d’Iéna, η Έλα Μπλου Τραβόλτα άλλαξε εμφάνιση. Η κόρη του ηθοποιού φόρεσε ένα χακί κοστούμι με διαφορετικό χρώμα στο πέτο και τις μανσέτες για το πάρτι του οίκου, τραβώντας τα βλέμματα.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
@gala.fr #ellableutravolta #pfw #miumiu #tiktokfashion ♬ original sound - leilani
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