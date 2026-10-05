Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Επιχείρηση για τη διάσωση 40 μεταναστών στη νότια Κρήτη
Επιχείρηση για τη διάσωση 40 μεταναστών στη νότια Κρήτη
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τη Δευτέρα λέμβο με περίπου 40 μετανάστες στη νότια Κρήτη, 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.
Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
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