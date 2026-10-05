Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
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Αλεξάνδρα Νίκα Κωνσταντίνος Αργυρός Συναυλία Βοστώνη Ελληνική σημαία

Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη

Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Agganis Arena, έγραψε ο τραγουδιστής για την εμφάνισή του

Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Με την ελληνική σημαία τυλιγμένη στο σώμα του, φωτογράφισε η Αλεξάνδρα Νίκα τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη συναυλία του στη Βοστώνη.

Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Instagram, εικόνες από την εμφάνισή του, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Στο πρώτο στιγμιότυπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πόζαρε με τα χέρια ανοιχτά στη σκηνή του Agganis Arena. Σε άλλη φωτογραφία η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίστηκε χαμογελαστή στον χώρο της συναυλίας, με φόντο τους θεατές.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη

Σε δημοσίευση που έκανε ο καλλιτέχνης στο Instagram, ανέβασε εικόνες του μέσα από το κατάμεστο στάδιο, σημειώνοντας ότι: «Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Agganis Arena. Είναι απίστευτο. Σας είμαι πολύ ευγνώμων».


Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
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Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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