Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη
Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Agganis Arena, έγραψε ο τραγουδιστής για την εμφάνισή του
Με την ελληνική σημαία τυλιγμένη στο σώμα του, φωτογράφισε η Αλεξάνδρα Νίκα τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη συναυλία του στη Βοστώνη.
Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Instagram, εικόνες από την εμφάνισή του, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Στο πρώτο στιγμιότυπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πόζαρε με τα χέρια ανοιχτά στη σκηνή του Agganis Arena. Σε άλλη φωτογραφία η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίστηκε χαμογελαστή στον χώρο της συναυλίας, με φόντο τους θεατές.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε δημοσίευση που έκανε ο καλλιτέχνης στο Instagram, ανέβασε εικόνες του μέσα από το κατάμεστο στάδιο, σημειώνοντας ότι: «Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Agganis Arena. Είναι απίστευτο. Σας είμαι πολύ ευγνώμων».
Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Instagram, εικόνες από την εμφάνισή του, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Στο πρώτο στιγμιότυπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πόζαρε με τα χέρια ανοιχτά στη σκηνή του Agganis Arena. Σε άλλη φωτογραφία η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίστηκε χαμογελαστή στον χώρο της συναυλίας, με φόντο τους θεατές.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε δημοσίευση που έκανε ο καλλιτέχνης στο Instagram, ανέβασε εικόνες του μέσα από το κατάμεστο στάδιο, σημειώνοντας ότι: «Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Agganis Arena. Είναι απίστευτο. Σας είμαι πολύ ευγνώμων».
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