Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία, το οικονομικό μας πρόγραμμα είναι πολύ δυνατό
Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία, το οικονομικό μας πρόγραμμα είναι πολύ δυνατό
«Στοχοποιήθηκα άδικα», απάντησε για τον έλεγχο στο ιατρείο της η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
«Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε σημερινή συνέντευξή της, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ψηφοδέλτια της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθούν εν καιρώ, εφόσον δεν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών.
«Είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε, είμαστε έτοιμοι», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».
Και ανέφερε σε άλλο σημείο: «Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονεία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή».
«Εμείς μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας; Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, η ΝΔ το ίδιο, ο κ. Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Είναι κάποια πράγματα που συμφωνούμε και κάποια που διαφωνούμε», πρόσθεσε σε άλλο σημείο αναφορικά με το με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί.
«Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα για τις ιδεολογίες, Αριστερά, Δεξιά και Κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική, στηρίζουμε το επιχειρείν γενικότερα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είμαστε ένα κράμα από αυτά που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά».
«Η Δικαιοσύνη, σίγουρα, γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε είναι ρηξικέλευθες. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα, όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι τους φοιτητές και την οικογένεια, για να μπορεί να βγάλει τον μήνα. Είναι πολύ δυνατό πρόγραμμα».
Μάλιστα, όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, σημείωσε:
«Το άρθρο 86 το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεπλένει πολιτικούς. Είναι αντίθετο με αυτά που ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενο για τον νομικό κόσμο, γιατί είναι αντίθετο με το Σύνταγμά μας και με αυτό που ορίζει το κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ η κατάργησή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν το λέει κανένας. Άρα, στην ουσία, τι θέλουμε; Κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με αναδρομική ισχύ, για να ελεγχθούν οι πολιτικοί. Μιλάμε για το ότι η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να διορίζει δικαστική. Μιλάμε για την κατάργηση του ακαταδίωκτου και μιλάμε για τη δημιουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα προσδίδει στον πολίτη ότι, όταν το κράτος τον αδικεί, θα μπορεί να έχει πιθανότητα δικαίωσης».
«Όχι, είναι ένα όνομα που επιλέγει από μια δικογραφία που πήγε με πόσους άλλους πολιτικούς για ένα αδίκημα. Και αυτό; Της παράβασης καθήκοντος. Τι έχει κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος με εντολή του πρωθυπουργού; Έκανε ευθεία παρέμβαση στον τόπο, στον χώρο. Έκανε ευθεία παρέμβαση στη δικαστική εξουσία. Ο εισαγγελέας είναι πάνω απ’ όλα, ειδικά όταν διερευνά ένα έγκλημα. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει και θα πει “τώρα κάνω εγώ κουμάντο”; Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα, για το οποίο έχω κάνει μήνυση στον πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς, το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία. Όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία, είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους. Εσχάτη προδοσία είναι και αυτό».
«Είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε, είμαστε έτοιμοι», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».
Και ανέφερε σε άλλο σημείο: «Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονεία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή».
«Εμείς μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας; Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, η ΝΔ το ίδιο, ο κ. Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Είναι κάποια πράγματα που συμφωνούμε και κάποια που διαφωνούμε», πρόσθεσε σε άλλο σημείο αναφορικά με το με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί.
«Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες»Για το πού τοποθετεί τον εαυτό της ιδεολογικά, απάντησε:
«Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα για τις ιδεολογίες, Αριστερά, Δεξιά και Κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική, στηρίζουμε το επιχειρείν γενικότερα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είμαστε ένα κράμα από αυτά που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά».
Για το πού εστιάζει κυρίως το πρόγραμμά τηςΣε ερώτηση που της έγινε για το πού δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα το πρόγραμμα του κόμματος, απάντησε:
«Η Δικαιοσύνη, σίγουρα, γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε είναι ρηξικέλευθες. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα, όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι τους φοιτητές και την οικογένεια, για να μπορεί να βγάλει τον μήνα. Είναι πολύ δυνατό πρόγραμμα».
Μάλιστα, όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, σημείωσε:
«Το άρθρο 86 το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεπλένει πολιτικούς. Είναι αντίθετο με αυτά που ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενο για τον νομικό κόσμο, γιατί είναι αντίθετο με το Σύνταγμά μας και με αυτό που ορίζει το κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ η κατάργησή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν το λέει κανένας. Άρα, στην ουσία, τι θέλουμε; Κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με αναδρομική ισχύ, για να ελεγχθούν οι πολιτικοί. Μιλάμε για το ότι η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να διορίζει δικαστική. Μιλάμε για την κατάργηση του ακαταδίωκτου και μιλάμε για τη δημιουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα προσδίδει στον πολίτη ότι, όταν το κράτος τον αδικεί, θα μπορεί να έχει πιθανότητα δικαίωσης».
Για τον ΤριαντόπουλοΓια το εάν αισθάνεται δικαίωση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, σημείωσε:
«Όχι, είναι ένα όνομα που επιλέγει από μια δικογραφία που πήγε με πόσους άλλους πολιτικούς για ένα αδίκημα. Και αυτό; Της παράβασης καθήκοντος. Τι έχει κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος με εντολή του πρωθυπουργού; Έκανε ευθεία παρέμβαση στον τόπο, στον χώρο. Έκανε ευθεία παρέμβαση στη δικαστική εξουσία. Ο εισαγγελέας είναι πάνω απ’ όλα, ειδικά όταν διερευνά ένα έγκλημα. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει και θα πει “τώρα κάνω εγώ κουμάντο”; Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα, για το οποίο έχω κάνει μήνυση στον πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς, το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία. Όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία, είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους. Εσχάτη προδοσία είναι και αυτό».
Σε άλλο σημείο, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για άδικη στοχοποίησή της από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όσον αφορά το ιατρείο που διατηρεί η ίδια.
«Έγινε έλεγχος στο ιατρείο μου»
«Εδώ έχουμε μια στοχοποίηση άδικη. Να έχω κάνει κάτι; Ναι, βεβαίως, δεν το συζητώ. Ένας που θέλει να μπει στην πολιτική δεν θα πρέπει να φαίνεται, θα πρέπει να είναι και ένας καθαρός άνθρωπος. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Όπως συμφωνώ και με τους ελέγχους να γίνονται. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που έχουμε πει για τη χαρτογράφηση υγείας, όπου όλα θα είναι καταγεγραμμένα και ανά πάσα στιγμή το υπουργείο θα ξέρει ποια ιατρεία έχω, τι κάνουν κτλ. Αυτό δε θα βοηθήσει στο να ξέρουν ότι σε κάποιες περιοχές λείπουν κάποιες ειδικότητες».
«Έγινε έλεγχος στο ιατρείο μου την Τετάρτη. Είδαν τα μηχανήματα, τους έστειλα τα χαρτιά που ήθελαν. Δεν υπάρχει νομοθεσία για το βιοσυντονισμό. Μπορεί να το έχει οποιοσδήποτε. Και εσείς στο σπίτι σας μπορείτε να πάρετε μηχάνημα βιοσυντονισμού. Δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε, όχι», είπε και συνέχισε: «100% στοχοποιήθηκα πολιτικά από τον κ. Γεωργιάδη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αισθάνομαι ότι στοχοποιήθηκα και από την κυρία Παγώνη, που έχει μια θεσμική θέση».
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