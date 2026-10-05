Λιανός για το αφιέρωμα του The Voice στον Μαζωνάκη: Χρειάστηκε να διακόψουμε πολλές φορές το γύρισμα λόγω συγκίνησης
Λιανός για το αφιέρωμα του The Voice στον Μαζωνάκη: Χρειάστηκε να διακόψουμε πολλές φορές το γύρισμα λόγω συγκίνησης
«Πολλά βίντεο που έπαιξαν δεν τα άντεξαν ούτε αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, ούτε εγώ», πρόσθεσε ο παρουσιαστής και τραγουδιστής
Για το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Λιανός, δηλώνοντας πως χρειάστηκε πολλές φορές να διακόψουν το γύρισμα λόγω συγκίνησης.
Ο παρουσιαστής και τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τη ζωή του τραγουδιστή που άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, τα οποία δεν άντεχαν να παρακολουθήσουν όσοι βρίσκονταν εκεί, είτε προέρχονταν από τον στενό του κύκλο, είτε απλώς γνώριζαν τον καλλιτέχνη όπως ο ίδιος.
Ο Γιώργος Λιανός, σε δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Σου ομολογώ ότι όλοι πήγαμε "μουδιασμένοι" για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Θεωρούσαμε ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε. Εγώ δεν κατάφερα να δουλέψω με τον Γιώργο στο The Voice. Ήταν μια συνεύρεση, σε εισαγωγικά, η οποία ήταν πολύ όμορφη και είχε πολλά στοιχεία ανθρώπινα. Σου ομολογώ ότι πολλά βίντεο που έπαιξαν δεν τα άντεξαν ούτε αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, ούτε εγώ. Δηλαδή χρειάστηκε να κόψουμε το γύρισμα αρκετές φορές, γιατί ήταν πολύ ανθρώπινο και ήταν σαν να ήταν εκεί».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στην Πάολα που συμμετείχε στο αφιέρωμα και επισήμανε πως είχε πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν πάρα πολύ κοντά και, όπως μας είπε και ο Φώτης, ο πρώην σύζυγός της και παντοτινός συνεργάτης, αν ήταν στο χέρι της Πάολας και του Γιώργου, θα δουλεύανε μόνο μαζί. Περνούσαν πάρα πολύ καλά και καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον», σημείωσε.
Κλείνοντας, δήλωσε για το γεγονός πως η τραγουδίστρια πήρε τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice: «Η Πάολα νομίζω ότι μπήκε κατευθείαν στο κλίμα. Είναι μια ξεχωριστή νότα. Νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και ο άνθρωπος που θα έπρεπε να καθίσει στη συγκεκριμένη καρέκλα».
Το αφιέρωμα προβλήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, εκτός των άλλων, να αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες που έζησαν στο πλευρό του τραγουδιστή.
Ο παρουσιαστής και τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τη ζωή του τραγουδιστή που άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, τα οποία δεν άντεχαν να παρακολουθήσουν όσοι βρίσκονταν εκεί, είτε προέρχονταν από τον στενό του κύκλο, είτε απλώς γνώριζαν τον καλλιτέχνη όπως ο ίδιος.
Ο Γιώργος Λιανός, σε δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Σου ομολογώ ότι όλοι πήγαμε "μουδιασμένοι" για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Θεωρούσαμε ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε. Εγώ δεν κατάφερα να δουλέψω με τον Γιώργο στο The Voice. Ήταν μια συνεύρεση, σε εισαγωγικά, η οποία ήταν πολύ όμορφη και είχε πολλά στοιχεία ανθρώπινα. Σου ομολογώ ότι πολλά βίντεο που έπαιξαν δεν τα άντεξαν ούτε αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, ούτε εγώ. Δηλαδή χρειάστηκε να κόψουμε το γύρισμα αρκετές φορές, γιατί ήταν πολύ ανθρώπινο και ήταν σαν να ήταν εκεί».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στην Πάολα που συμμετείχε στο αφιέρωμα και επισήμανε πως είχε πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν πάρα πολύ κοντά και, όπως μας είπε και ο Φώτης, ο πρώην σύζυγός της και παντοτινός συνεργάτης, αν ήταν στο χέρι της Πάολας και του Γιώργου, θα δουλεύανε μόνο μαζί. Περνούσαν πάρα πολύ καλά και καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον», σημείωσε.
Κλείνοντας, δήλωσε για το γεγονός πως η τραγουδίστρια πήρε τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice: «Η Πάολα νομίζω ότι μπήκε κατευθείαν στο κλίμα. Είναι μια ξεχωριστή νότα. Νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και ο άνθρωπος που θα έπρεπε να καθίσει στη συγκεκριμένη καρέκλα».
Το αφιέρωμα προβλήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, εκτός των άλλων, να αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες που έζησαν στο πλευρό του τραγουδιστή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα