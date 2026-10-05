Οι Backstreet Boys ανακοίνωσαν συναυλίες στο Τορόντο: Επιστρέφουμε «σπίτι» για να γιορτάσουμε μαζί σας το σπουδαιότερο άλμπουμ μας, Millennium
Οι Backstreet Boys ανακοίνωσαν συναυλίες στο Τορόντο: Επιστρέφουμε «σπίτι» για να γιορτάσουμε μαζί σας το σπουδαιότερο άλμπουμ μας, Millennium
Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2027
Στον Καναδά επιστρέφουν οι Backstreet Boys για τέσσερις συναυλίες στο Rogers Centre του Τορόντο τον Φεβρουάριο του 2027. Πρόκειται για τις μοναδικές εμφανίσεις του διάσημου συγκροτήματος σε στάδιο στη Βόρεια Αμερική για τη συγκεκριμένη χρονιά.
Οι συναυλίες με τίτλο «Into the Millennium -- Homecoming: Live in Canada», θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαδοχικά διήμερα: την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, καθώς και την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2027. Οι διοργανώτριες εταιρείες Rogers και Live Nation χαρακτηρίζουν το γεγονός ως μια «εμπειρία που ζεις μια φορά στη ζωή σου».
«Ο Καναδάς είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Backstreet Boys», ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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«Πριν από πολύ καιρό, στα πρώτα βήματα της καριέρας μας, μας υποδεχτήκατε, πιστέψατε σε εμάς και μας στηρίξατε με έναν τρόπο που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Τώρα, επιστρέφουμε "σπίτι" για να γιορτάσουμε μαζί σας το σπουδαιότερο άλμπουμ μας, το "Millennium"», συνέχισε.
Η σειρά εμφανίσεων στο Τορόντο έρχεται ως συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του δημοφιλούς boy band της δεκαετίας του '90 στο Sphere του Λας Βέγκας, αλλά και των 10 προγραμματισμένων συναυλιών τους στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
Η γενική προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι συναυλίες με τίτλο «Into the Millennium -- Homecoming: Live in Canada», θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαδοχικά διήμερα: την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, καθώς και την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2027. Οι διοργανώτριες εταιρείες Rogers και Live Nation χαρακτηρίζουν το γεγονός ως μια «εμπειρία που ζεις μια φορά στη ζωή σου».
«Ο Καναδάς είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Backstreet Boys», ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε την ανάρτηση
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«Πριν από πολύ καιρό, στα πρώτα βήματα της καριέρας μας, μας υποδεχτήκατε, πιστέψατε σε εμάς και μας στηρίξατε με έναν τρόπο που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Τώρα, επιστρέφουμε "σπίτι" για να γιορτάσουμε μαζί σας το σπουδαιότερο άλμπουμ μας, το "Millennium"», συνέχισε.
Η σειρά εμφανίσεων στο Τορόντο έρχεται ως συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του δημοφιλούς boy band της δεκαετίας του '90 στο Sphere του Λας Βέγκας, αλλά και των 10 προγραμματισμένων συναυλιών τους στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
Η γενική προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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