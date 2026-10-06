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Nations League: Η Γαλλία διέλυσε 4-1 το Βέλγιο, η Ιταλία λύγισε την Τουρκία και η Ουγγαρία νίκησε την Ουκρανία, δείτε γκολ
Nations League: Η Γαλλία διέλυσε 4-1 το Βέλγιο, η Ιταλία λύγισε την Τουρκία και η Ουγγαρία νίκησε την Ουκρανία, δείτε γκολ
Οι «τρικολόρ» πέτυχαν τέσσερα γκολ από το 77' και μετά - Ο Βίταλις μοίρασε ασίστ στη νίκη της Ουγγαρίας, σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ - Βασικοί Μάριν, Σμαϊλοβιτς και Τικνιζιάν
Η Γαλλία αγκάλιασε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League μετά το εντυπωσιακό 4-1 επί του Βελγίου, την ώρα που υπήρχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στα υπόλοιπα παιχνίδια. Την ίδια ώρα, η Ιταλία νίκησε 3-1 την Τουρκία και παρέμεινε στη μάχη της πρόκρισης, ενώ σημαντικές νίκες σημείωσαν Ουγγαρία, Σουηδία, Βοσνία και Κύπρος. Γκολ για τον Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού, ασίστ για τον Μίλαν Βίταλις της ΑΕΚ, ενώ βασικοί αγωνίστηκαν επίσης ο Μάριν, ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς και ο Τικνιζιάν.
Οι Βέλγοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στο Παρίσι, με τον Λουκεμπάγιο να ανοίγει το σκορ στο 35', δίνοντας στους «κόκκινους διαβόλους» το προβάδισμα. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως από το 77' και μετά. Ο Ντουέ ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 81' ο Σερκί, με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, ολοκλήρωσε την ανατροπή. Η Γαλλία δεν σταμάτησε εκεί. Στο 88' ο Ολίσε έκανε το 3-1 με κοντινό πλασέ και στο 90'+1 ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Ντουέ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.
Με τη νίκη αυτή οι «τρικολόρ» έφτασαν τους 10 βαθμούς στον 1ο όμιλο της League A και απέκτησαν σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «8».
Ο Σκαμάκα άνοιξε το σκορ στο 26', όμως η Τουρκία κατάφερε να απαντήσει στο 61', όταν ο Σιμσίρ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Η αντίδραση της «σκουάντρα ατζούρα» ήταν άμεση. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 64', ο Καλαφιόρι με εξαιρετική κεφαλιά έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Ιταλούς, ενώ στο 87' ο Εσπόζιτο διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Η Τουρκία, μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, υποβιβάστηκε στη League B.
Η σημαντικότερη στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 84', όταν οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι. Ο Μαμαντασβίλι, όμως, δήλωσε «παρών», απέκρουσε την εκτέλεση και κράτησε ανέπαφη την εστία της Γεωργίας. Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ χάρισε έτσι έναν πολύτιμο βαθμό στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάντως εξακολουθούν να μην έχουν πανηγυρίσει νίκη στη φετινή διοργάνωση.
Ανατροπή με τέσσερα γκολ σε 14 λεπτά για τη ΓαλλίαΜπορεί η Γαλλία να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στο Βέλγιο, ωστόσο η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν επιφύλασσε ένα εντυπωσιακό φινάλε, μετατρέποντας μέσα σε 14 λεπτά το 0-1 σε θριαμβευτικό 4-1.
Οι Βέλγοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στο Παρίσι, με τον Λουκεμπάγιο να ανοίγει το σκορ στο 35', δίνοντας στους «κόκκινους διαβόλους» το προβάδισμα. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως από το 77' και μετά. Ο Ντουέ ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 81' ο Σερκί, με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, ολοκλήρωσε την ανατροπή. Η Γαλλία δεν σταμάτησε εκεί. Στο 88' ο Ολίσε έκανε το 3-1 με κοντινό πλασέ και στο 90'+1 ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Ντουέ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.
Με τη νίκη αυτή οι «τρικολόρ» έφτασαν τους 10 βαθμούς στον 1ο όμιλο της League A και απέκτησαν σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «8».
Η Ιταλία νίκησε 3-1 την Τουρκία και έμεινε ζωντανήΤην ίδια ώρα, η Ιταλία επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 της Τουρκίας στην Μπολόνια και φτάνοντας τους επτά βαθμούς, διατηρώντας τις ελπίδες της για πρόκριση.
Ο Σκαμάκα άνοιξε το σκορ στο 26', όμως η Τουρκία κατάφερε να απαντήσει στο 61', όταν ο Σιμσίρ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Η αντίδραση της «σκουάντρα ατζούρα» ήταν άμεση. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 64', ο Καλαφιόρι με εξαιρετική κεφαλιά έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Ιταλούς, ενώ στο 87' ο Εσπόζιτο διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Η Τουρκία, μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, υποβιβάστηκε στη League B.
League B - 2ος Όμιλος: Ο Μαρμαντασβίλι σταμάτησε τη Βόρεια ΙρλανδίαΗ Βόρεια Ιρλανδία δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργίας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Παρ' όλα αυτά, οι Βορειοϊρλανδοί παρέμειναν στην κορυφή του ομίλου με οκτώ βαθμούς.
Η σημαντικότερη στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 84', όταν οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι. Ο Μαμαντασβίλι, όμως, δήλωσε «παρών», απέκρουσε την εκτέλεση και κράτησε ανέπαφη την εστία της Γεωργίας. Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ χάρισε έτσι έναν πολύτιμο βαθμό στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάντως εξακολουθούν να μην έχουν πανηγυρίσει νίκη στη φετινή διοργάνωση.
Νίκη της Ουγγαρίας στην Ουκρανία με ασίστ ΒίταλιςΣτο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ουγγαρία του Μίλαν Βίταλις, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Ουκρανίας, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση. Οι Ούγγροι ανέβηκαν έτσι στη δεύτερη θέση με επτά βαθμούς.
Το σκορ άνοιξε στο 52' ο Τοθ, έπειτα από ασίστ του μέσου της ΑΕΚ, Μίλαν Βίταλις, ο οποίος «σέρβιρε» το γκολ στον επιθετικό της Βάσας. Στο 83' ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που είχε περάσει ως αλλαγή στο 60', ισοφάρισε προσωρινά για την Ουκρανία. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού φάνηκε να σώζει τον βαθμό για την ομάδα του, ωστόσο η ουγγρική απάντηση ήταν άμεση. Δύο λεπτά αργότερα, στο 85', ο Σίνγκερ πέτυχε το 2-1 και χάρισε στην Ουγγαρία το «τρίποντο».
League B - 4ος Όμιλος: Ακάθεκτη η Σουηδία, ρεκόρ ΓιόκερεςΗ Σουηδία συνέχισε αήττητη την πορεία της στο Nations League, επικρατώντας με 1-0 εκτός έδρας της Ρουμανίας, για την οποία ξεκίνησε βασικός ο Μάριν. Οι Σουηδοί έφτασαν τους 10 βαθμούς μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, παραμένοντας στην κορυφή του ομίλου.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Γιόκερες, ο οποίος βρήκε δίχτυα για έβδομο συνεχόμενο παιχνίδι στη διοργάνωση, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.
Η Βοσνία νίκησε την Πολωνία και βλέπει κορυφήΣτο άλλο παιχνίδι του 4ου ομίλου, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πέτυχε σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στην Πολωνία και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με οκτώ βαθμούς, δύο λιγότερους από την πρωτοπόρο Σουηδία.
Οι Βόσνιοι δυσκολεύτηκαν σημαντικά, όμως η εξαιρετική παρουσία του τερματοφύλακα της Ζλόμισλιτς τούς κράτησε όρθιους. Τη λύση έδωσε τελικά ο Μπάσιτς στο 84', ευστοχώντας από το σημείο του πέναλτι και χαρίζοντας στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς. Βασικός για τη Βοσνία ήταν ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς του Ολυμπιακού.
Μετά τα αποτελέσματα αυτά, Σουηδία και Βοσνία θα παίξουν για την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στη League A στη μεταξύ τους αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη.
League C - 2ος Όμιλος: Πρώτη απώλεια για το Μαυροβούνιο, ανατροπή της ΚύπρουΤους πρώτους του βαθμούς στον όμιλο άφησε το Μαυροβούνιο, το οποίο έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τη Αρμενία, με βασικό τον Τικνιζιάν.
Η ισοπαλία αυτή έδωσε την ευκαιρία στην Κύπρο να μειώσει στους τρεις βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Λετονία.
Οι Λετονοί προηγήθηκαν στο 57' με τον Ντάσκεβιτς, όμως η κυπριακή ομάδα αντέδρασε. Ο Κωστή ισοφάρισε στο 70' και στις καθυστερήσεις ο Έντουαρντς ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στην Κύπρο μία πολύτιμη νίκη που την κράτησε ζωντανή στη μάχη της ανόδου.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Βέλγιο 4-1
Ιταλία-Τουρκία 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Γαλλία 10
Ιταλία 7
Βέλγιο 6
Τουρκία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία-Σερβία 2-1
ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ολλανδία 8
ΕΛΛΑΔΑ 8
Γερμανία 5
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κροατία-Ισπανία 6/10
Αγγλία-Τσεχία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ισπανία 9
Αγγλία 6
Κροατία 3
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1
Ουαλία-Δανία 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Πορτογαλία 12 --Προημιτελικοί
Δανία 6
Νορβηγία 3
Ουαλία 3
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Β. Μακεδονία 6/10
Σκωτία-Σλοβενία 6/10
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Ελβετία 9
Σκωτία 4
Σλοβενία 4
Βόρεια Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2
Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 8
Ουγγαρία 7
Ουκρανία 4
Γεωργία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κόσοβο-Αυστρία 1-1
Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Αυστρία 8
Κόσοβο 5
Ιρλανδία
Ισραήλ 5
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Σουηδία 0-1
Βοσνία-Πολωνία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Σουηδία 10
Βοσνία 8
Πολωνία 4
Ρουμανία 0
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10
Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Φινλανδία 7
Αλβανία 6
Λευκορωσία 4
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κύπρος-Λετονία 2-1
Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μαυροβούνιο 10
Κύπρος 7
Αρμενία 4
Λετονία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10
Μολδαβία-Σλοβακία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Σλοβακία 7
Μολδαβία 4
Νησιά Φαρόε 3
Καζακστάν 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10
Εσθονία-Ισλανδία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ισλανδία 7
Εσθονία 5
Λουξεμβούργο 3
Βουλγαρία 1
LEAGUE D1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάλτα-Ανδόρα 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάλτα 7
Γιβραλτάρ 2 -2αγ.
Ανδόρα 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Αζερμπαϊτζάν 5
Λιθουανία 4
Λιχτενστάιν 1 -2αγ.
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