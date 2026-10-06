Nations League: Η Γαλλία διέλυσε 4-1 το Βέλγιο, η Ιταλία λύγισε την Τουρκία και η Ουγγαρία νίκησε την Ουκρανία, δείτε γκολ

Νίκη της Ουγγαρίας στην Ουκρανία με ασίστ Βίταλις

League B - 4ος Όμιλος: Ακάθεκτη η Σουηδία, ρεκόρ Γιόκερες

Η Βοσνία νίκησε την Πολωνία και βλέπει κορυφή

League C - 2ος Όμιλος: Πρώτη απώλεια για το Μαυροβούνιο, ανατροπή της Κύπρου

με βασικό τον Τικνιζιάν.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

LEAGUE B

LEAGUE C

LEAGUE D

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ουγγαρία του Μίλαν Βίταλις, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Ουκρανίας, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση. Οι Ούγγροι ανέβηκαν έτσι στη δεύτερη θέση με επτά βαθμούς.Το σκορ άνοιξε στο 52' ο Τοθ, έπειτα από ασίστ του μέσου της ΑΕΚ, Μίλαν Βίταλις, ο οποίος «σέρβιρε» το γκολ στον επιθετικό της Βάσας. Στο 83' ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που είχε περάσει ως αλλαγή στο 60', ισοφάρισε προσωρινά για την Ουκρανία. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού φάνηκε να σώζει τον βαθμό για την ομάδα του, ωστόσο η ουγγρική απάντηση ήταν άμεση. Δύο λεπτά αργότερα, στο 85', ο Σίνγκερ πέτυχε το 2-1 και χάρισε στην Ουγγαρία το «τρίποντο».Η Σουηδία συνέχισε αήττητη την πορεία της στο Nations League, επικρατώντας με 1-0 εκτός έδρας της Ρουμανίας, για την οποία ξεκίνησε βασικός ο Μάριν. Οι Σουηδοί έφτασαν τους 10 βαθμούς μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, παραμένοντας στην κορυφή του ομίλου.Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Γιόκερες, ο οποίος βρήκε δίχτυα για έβδομο συνεχόμενο παιχνίδι στη διοργάνωση, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.Στο άλλο παιχνίδι του 4ου ομίλου, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πέτυχε σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στην Πολωνία και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με οκτώ βαθμούς, δύο λιγότερους από την πρωτοπόρο Σουηδία.Οι Βόσνιοι δυσκολεύτηκαν σημαντικά, όμως η εξαιρετική παρουσία του τερματοφύλακα της Ζλόμισλιτς τούς κράτησε όρθιους. Τη λύση έδωσε τελικά ο Μπάσιτς στο 84', ευστοχώντας από το σημείο του πέναλτι και χαρίζοντας στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς. Βασικός για τη Βοσνία ήταν ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς του Ολυμπιακού.Μετά τα αποτελέσματα αυτά, Σουηδία και Βοσνία θα παίξουν για την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στη League A στη μεταξύ τους αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη.Τους πρώτους του βαθμούς στον όμιλο άφησε το Μαυροβούνιο, το οποίο έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τη Αρμενία,Η ισοπαλία αυτή έδωσε την ευκαιρία στην Κύπρο να μειώσει στους τρεις βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Λετονία.Οι Λετονοί προηγήθηκαν στο 57' με τον Ντάσκεβιτς, όμως η κυπριακή ομάδα αντέδρασε. Ο Κωστή ισοφάρισε στο 70' και στις καθυστερήσεις ο Έντουαρντς ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στην Κύπρο μία πολύτιμη νίκη που την κράτησε ζωντανή στη μάχη της ανόδου.1ος ΟΜΙΛΟΣΓαλλία-Βέλγιο 4-1Ιταλία-Τουρκία 3-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Γαλλία 10Ιταλία 7Βέλγιο 6Τουρκία 02ος ΟΜΙΛΟΣΟλλανδία-Σερβία 2-1ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Ολλανδία 8ΕΛΛΑΔΑ 8Γερμανία 5Σερβία 03ος ΟΜΙΛΟΣΚροατία-Ισπανία 6/10Αγγλία-Τσεχία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Ισπανία 9Αγγλία 6Κροατία 3Τσεχία 04ος ΟΜΙΛΟΣΠορτογαλία-Νορβηγία 2-1Ουαλία-Δανία 0-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Πορτογαλία 12 --ΠροημιτελικοίΔανία 6Νορβηγία 3Ουαλία 31ος ΟΜΙΛΟΣΕλβετία-Β. Μακεδονία 6/10Σκωτία-Σλοβενία 6/10Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)Ελβετία 9Σκωτία 4Σλοβενία 4Βόρεια Μακεδονία 02ος ΟΜΙΛΟΣΟυκρανία-Ουγγαρία 1-2Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Βόρεια Ιρλανδία 8Ουγγαρία 7Ουκρανία 4Γεωργία 23ος ΟΜΙΛΟΣΚόσοβο-Αυστρία 1-1Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Αυστρία 8Κόσοβο 5ΙρλανδίαΙσραήλ 54ος ΟΜΙΛΟΣΡουμανία-Σουηδία 0-1Βοσνία-Πολωνία 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Σουηδία 10Βοσνία 8Πολωνία 4Ρουμανία 01ος ΟΜΙΛΟΣΑλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Φινλανδία 7Αλβανία 6Λευκορωσία 4Σαν Μαρίνο 02ος ΟΜΙΛΟΣΚύπρος-Λετονία 2-1Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Μαυροβούνιο 10Κύπρος 7Αρμενία 4Λετονία 13ος ΟΜΙΛΟΣΚαζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10Μολδαβία-Σλοβακία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Σλοβακία 7Μολδαβία 4Νησιά Φαρόε 3Καζακστάν 14ος ΟΜΙΛΟΣΛουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10Εσθονία-Ισλανδία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Ισλανδία 7Εσθονία 5Λουξεμβούργο 3Βουλγαρία 11ος ΟΜΙΛΟΣΜάλτα-Ανδόρα 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Μάλτα 7Γιβραλτάρ 2 -2αγ.Ανδόρα 12ος ΟΜΙΛΟΣΑζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Αζερμπαϊτζάν 5Λιθουανία 4Λιχτενστάιν 1 -2αγ.