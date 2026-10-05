Ο Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο Μαζωνάκη στο Ευρωκοινοβούλιο: Έχει παραγίνει το κακό με τα κέντρα ευεξίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Παπανδρέου Γιώργος Μαζωνάκης Ευεξία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο Μαζωνάκη στο Ευρωκοινοβούλιο: Έχει παραγίνει το κακό με τα κέντρα ευεξίας

«Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν για πάντα, αλλά πρέπει να ελέγξουμε να μην εκμεταλλευτούν αυτή ελπίδα για το κακό των ιδίων, πουλώντας αθάνατο νερό» είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο Μαζωνάκη στο Ευρωκοινοβούλιο: Έχει παραγίνει το κακό με τα κέντρα ευεξίας
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Εποπτεία και έλεγχο στην αδειοδότηση επιχειρήσεων ευεξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ζήτησε δε να σταματήσει η εκμετάλλευση του πόθου του ανθρώπου να ζήσει όλο και περισσότερο από επιτήδειους που υπόσχονται το «αθάνατο νερό».



«Το θέμα μας είναι η προστασία των πολιτών από παράνομα και παραποιημένα φάρμακα. Απ' ότι καταλαβαίνουμε έχει παραγίνει το κακό. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα υγείας. Είναι και τα προϊόντα wellness, που λέμε στα ελληνικά "ευεξία". Και τέλος, διαφημίζονται και διαδικασίες υγείας», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:

«Και δυστυχώς πριν δύο βδομάδες πέθανε σε ένα κέντρο ευεξίας ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτά εγείρουν πολλά ερωτήματα για την εποπτεία και την αδειοδότηση, και την επιστημονική τεκμηρίωση τέτοιων προτάσεων».

Καταλήγοντας ο κ. Παπανδρέου είπε: «Το DSA, στα ελληνικά "Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες", είναι η πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει να εφαρμοστεί και να σταματήσει αυτό το κακό».

«Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν για πάντα, αλλά πρέπει να ελέγξουμε να μην εκμεταλλευτούν αυτή ελπίδα για το κακό των ιδίων, πουλώντας αθάνατο νερό», κατέληξε ο Νίκος Παπανδρέου.



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