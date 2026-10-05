Ανδρουλάκης: «Όχι σε κυβέρνηση των ηττημένων – Ή πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση η ΝΔ»
Ανδρουλάκης: «Όχι σε κυβέρνηση των ηττημένων – Ή πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση η ΝΔ»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας που δεν οδηγούν σε πολιτική αλλαγή – Τι είπε για Τσίπρα, Αποστολάκη, 120 δόσεις και ελληνοτουρκικά
«Όχι» στα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων λέει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και επαναλαμβάνει ότι το σενάριο για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ένα: να φύγει από την κυβέρνηση η ΝΔ και να εφαρμόσει το κυβερνητικό πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ.
«Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την αποψινή συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για τις «μεταγραφές» στελεχών και με αφορμή την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη είπε ότι «δεν υπάρχει λευκή επιταγή» και σημείωσε ότι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται με αξιακούς κανόνες απ όσους επιθυμούν να συστρατευτούν στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
το ερώτημα για πιθανές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά απάντησε λέγοντας ότι το κόμμα του δίνει αγώνα κοινωνικής αμφίπλευρης διεύρυνσης. Και μήπως εννοεί όταν λέει ότι θα τιμήσει την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ; «Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου», τόνισε απαντώντας στο ερώτημα της Θεώνης Κουφονικολάκου για το αν αφήνει ανοιχτό συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή». Κόμματα διαμαρτυρίας – πρόσθεσε -ή one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη ΝΔ
Για τις 120 δόσεις, ο κ. Ανδρουλάκης αφού θύμισε ότι αρχικά ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι όταν τη φέρει η κυβέρνηση, δεν θα την ψηφίσει εκφράζοντας την αντίθεσή του με το επιτόκιο που δεν πρέπει να είναι 5,8%, αλλά 3%, αλλά και με το γεγονός ότι δεν πρέπει να «αφορά μόνο αυτούς που είναι σε 72 δόσεις, αλλά και αυτούς που είναι στις 48 και στις 24 και περνάνε δύσκολα». Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν υπήρξαν ήρεμα νερά- ήρεμα νερά με «γαλάζια πατρίδα» δεν υπάρχουν».
Κληθείς να σχολιάσει μια δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεώνης Κουφονικολάκου, σύμφωνα με την οποία το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να απαντήσει αν ενδεχομένως μπορεί και να συνεργαστεί με την ΝΔ – δεδομένου ότι λέει ότι θα τιμήσει την ετυμηγορία του ελληνικού λαού – αφού ανέφερε ότι «ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου», ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι «δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή».
«Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την αποψινή συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για τις «μεταγραφές» στελεχών και με αφορμή την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη είπε ότι «δεν υπάρχει λευκή επιταγή» και σημείωσε ότι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται με αξιακούς κανόνες απ όσους επιθυμούν να συστρατευτούν στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
το ερώτημα για πιθανές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά απάντησε λέγοντας ότι το κόμμα του δίνει αγώνα κοινωνικής αμφίπλευρης διεύρυνσης. Και μήπως εννοεί όταν λέει ότι θα τιμήσει την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ; «Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου», τόνισε απαντώντας στο ερώτημα της Θεώνης Κουφονικολάκου για το αν αφήνει ανοιχτό συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή». Κόμματα διαμαρτυρίας – πρόσθεσε -ή one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη ΝΔ
Για τις 120 δόσεις, ο κ. Ανδρουλάκης αφού θύμισε ότι αρχικά ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι όταν τη φέρει η κυβέρνηση, δεν θα την ψηφίσει εκφράζοντας την αντίθεσή του με το επιτόκιο που δεν πρέπει να είναι 5,8%, αλλά 3%, αλλά και με το γεγονός ότι δεν πρέπει να «αφορά μόνο αυτούς που είναι σε 72 δόσεις, αλλά και αυτούς που είναι στις 48 και στις 24 και περνάνε δύσκολα». Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν υπήρξαν ήρεμα νερά- ήρεμα νερά με «γαλάζια πατρίδα» δεν υπάρχουν».
Κληθείς να σχολιάσει μια δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεώνης Κουφονικολάκου, σύμφωνα με την οποία το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να απαντήσει αν ενδεχομένως μπορεί και να συνεργαστεί με την ΝΔ – δεδομένου ότι λέει ότι θα τιμήσει την ετυμηγορία του ελληνικού λαού – αφού ανέφερε ότι «ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου», ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι «δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή».
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