Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Βίντεο: Η τρομερή κίνηση ποδοσφαιριστή που έσωσε τη ζωή ενός φιλάθλου στην Ισπανία
Βίντεο: Η τρομερή κίνηση ποδοσφαιριστή που έσωσε τη ζωή ενός φιλάθλου στην Ισπανία
Ο Άντι Εσκουδέρο, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της Hércules (Ηρακλής) στη Γ' κατηγορία της Ισπανίας, έβαλε υποψηφιότητα για το έπαθλο Fair Play της χρονιάς
Ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι σπουδαίος μόνο γιατί απλά «χορεύει» με τη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γιατί ξεχωρίζει και για τον χαρακτήρα του.
Ο Άντι Εσκουδέρο, δεν ήταν ευρέως γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό πέραν της Ισπανίας. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα και ο 27χρονος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Γ' Εθνική (Primera Federation) όπου αγωνίζεται και φέτος με την ομάδα της Χέρκουλες του Αλικάντε.
Το μεσημέρι του Σαββάτου η Χέρκουλες υποδέχθηκε την Ρεάλ Χαέν για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος και κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία με τον υπόλοιπο κόσμο να ζητά τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού του γηπέδου.
Αμέσως μία από τους γιατρούς άρχισε να τρέχει προς την συγκεκριμένη εξέδρα κουβαλώντας την τσάντα της (που είχε μέσα και απινιδωτή) με τον Εσκουδέρο να αντιλαμβάνεται τη δυσκολία της να προσεγγίσει το σημείο (λόγω του βάρους της τσάντας) και δεν το σκέφτηκε λεπτό.
Πήρε το σακίδιο της γιατρού με τον ιατρικό εξοπλισμό και έκανε σπριντ προς τις κερκίδες όπου βρισκόταν ο φίλαθλος καταφέρνοντας να την παραδώσει έγκαιρα και επιτρέποντας στη γιατρό να φτάσει επίσης πιο γρήγορα για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
Η ταχύτητα αντίδρασης και η ανθρωπιά του ήταν αξιοθαύμαστες, με τον κόσμο που βρισκότα στο στάδιο «José Rico Pérez» να τον καταχειροκροτούν για την πράξη του.
Ήδη πάντως το όνομα του αναφέρεται ως το φαβορί για το έπαθλο fair play της χρονιάς.
Ο Άντι Εσκουδέρο, δεν ήταν ευρέως γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό πέραν της Ισπανίας. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα και ο 27χρονος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Γ' Εθνική (Primera Federation) όπου αγωνίζεται και φέτος με την ομάδα της Χέρκουλες του Αλικάντε.
Το μεσημέρι του Σαββάτου η Χέρκουλες υποδέχθηκε την Ρεάλ Χαέν για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος και κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία με τον υπόλοιπο κόσμο να ζητά τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού του γηπέδου.
Αμέσως μία από τους γιατρούς άρχισε να τρέχει προς την συγκεκριμένη εξέδρα κουβαλώντας την τσάντα της (που είχε μέσα και απινιδωτή) με τον Εσκουδέρο να αντιλαμβάνεται τη δυσκολία της να προσεγγίσει το σημείο (λόγω του βάρους της τσάντας) και δεν το σκέφτηκε λεπτό.
Πήρε το σακίδιο της γιατρού με τον ιατρικό εξοπλισμό και έκανε σπριντ προς τις κερκίδες όπου βρισκόταν ο φίλαθλος καταφέρνοντας να την παραδώσει έγκαιρα και επιτρέποντας στη γιατρό να φτάσει επίσης πιο γρήγορα για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
Η ταχύτητα αντίδρασης και η ανθρωπιά του ήταν αξιοθαύμαστες, με τον κόσμο που βρισκότα στο στάδιο «José Rico Pérez» να τον καταχειροκροτούν για την πράξη του.
Ήδη πάντως το όνομα του αναφέρεται ως το φαβορί για το έπαθλο fair play της χρονιάς.
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