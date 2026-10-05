Ο γιος του Μάτζικ Τζόνσον τα έβαλε με τη Ριάνα: «Η επίδειξη μόδας του Dior ξεκίνησε μία ώρα αργότερα επειδή άργησε» - Η αντίδρασή της
Ο γιος του Μάτζικ Τζόνσον τα έβαλε με τη Ριάνα: «Η επίδειξη μόδας του Dior ξεκίνησε μία ώρα αργότερα επειδή άργησε» - Η αντίδρασή της
Η τραγουδίστρια απάντησε ειρωνικά κάτω βίντεο που έδειχνε τον EJ Τζόνσον να προσπαθεί να μπει στο ξενοδοχείο που έμενε, ενώ η ασφάλεια δεν τον άφηνε
Με τη Ριάνα «τα έβαλε» ο γιος του Μάτζικ Τζόνσον, σχετικά με την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, δηλώνοντας πως η επίδειξη μόδας της Dior καθυστέρησε μία ώρα εξαιτίας της αργοπορίας της.
Ο EJ Τζόνσον σχολιάζοντας το σόου του οίκου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram είπε χαρακτηριστικά: «Μόλις φύγαμε από το σόου του Dior. Το να βγούμε από εκεί ήταν τρελό, αλλά το ίδιο το σόου ήταν υπέροχο. Ξεκίνησε μία ώρα αργότερα επειδή η Ριάνα άργησε. Δεν είχαμε καμία διάθεση να περιμένουμε για εκείνη, αλλά το σόου ήταν υπέροχο ούτως ή άλλως».
Δείτε το βίντεο
Το γεγονός αυτό, φέρεται πως προκάλεσε την αντίδραση της Ριάνα, η οποία έδωσε την απάντησή της σχολιάζοντας μία ανάρτηση με πρωταγωνιστή τον EJ Τζόνσον.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media συγκεκριμένα, δείχνοντας τον 34χρονο να μην μπορεί να μπει στο ξενοδοχείο όπου διέμενε καθώς η ασφάλεια δεν του το επέτρεπε, η τραγουδίστρια άφησε ένα μονολεκτικό σχόλιο, γράφοντας: «Damn» («Γαμ@το»), το οποίο από τους θαυμαστές της θεωρήθηκε ως ειρωνική απάντηση μετά τη δική του αναφορά προς το πρόσωπό της.
Η Ριάνα παρακολούθησε την επίδειξη μόδας φορώντας ένα κομψό, total black σύνολο. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με λεπτές τιράντες, μαύρο σακάκι και μαύρες γόβες, ενώ είχε μαλλιά της πιασμένα σε έναν κομψό κότσο.
Ο EJ Τζόνσον σχολιάζοντας το σόου του οίκου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram είπε χαρακτηριστικά: «Μόλις φύγαμε από το σόου του Dior. Το να βγούμε από εκεί ήταν τρελό, αλλά το ίδιο το σόου ήταν υπέροχο. Ξεκίνησε μία ώρα αργότερα επειδή η Ριάνα άργησε. Δεν είχαμε καμία διάθεση να περιμένουμε για εκείνη, αλλά το σόου ήταν υπέροχο ούτως ή άλλως».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το γεγονός αυτό, φέρεται πως προκάλεσε την αντίδραση της Ριάνα, η οποία έδωσε την απάντησή της σχολιάζοντας μία ανάρτηση με πρωταγωνιστή τον EJ Τζόνσον.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media συγκεκριμένα, δείχνοντας τον 34χρονο να μην μπορεί να μπει στο ξενοδοχείο όπου διέμενε καθώς η ασφάλεια δεν του το επέτρεπε, η τραγουδίστρια άφησε ένα μονολεκτικό σχόλιο, γράφοντας: «Damn» («Γαμ@το»), το οποίο από τους θαυμαστές της θεωρήθηκε ως ειρωνική απάντηση μετά τη δική του αναφορά προς το πρόσωπό της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ριάνα παρακολούθησε την επίδειξη μόδας φορώντας ένα κομψό, total black σύνολο. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με λεπτές τιράντες, μαύρο σακάκι και μαύρες γόβες, ενώ είχε μαλλιά της πιασμένα σε έναν κομψό κότσο.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
@voguefrance #PFW: #Rihanna interpelle l’actrice française #RebeccaMarder enceinte de son premier enfant au défilé Dior. Video: cris.fragkou #pfw #fashionmonth ♬ son original - Vogue France
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