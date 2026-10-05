Η Αν Χάθαγουεϊ απολογήθηκε για το viral βίντεο όπου έδινε οδηγίες στους φωτογράφους και εκνεύρισε τη Ντακότα Τζόνσον
Η Αν Χάθαγουεϊ απολογήθηκε για το viral βίντεο όπου έδινε οδηγίες στους φωτογράφους και εκνεύρισε τη Ντακότα Τζόνσον
«Είναι τρομακτικό, ζητώ συγγνώμη απ' όλους», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου
Για το viral βίντεο που έδινε οδηγίες στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη, εκνευρίζοντας τη Ντακότα Τζόνσον, απολογήθηκε η Αν Χάθαγουεϊ.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Tonight Show», ο παρουσιαστής την προειδοποίησε ότι σκόπευε να προβάλει το στιγμιότυπο, με την ηθοποιό να απαντά εμφανώς αμήχανα: «Ξέρω ακριβώς τι πρόκειται να δείξεις και είναι τρομακτικό, είναι πράγματα που βλέπεις στους εφιάλτες σου».
«Κάπως μπήκες σε mom mode», σχολίασε ο Τζίμι Φάλον. «Ήταν mom mode διά χειρός Κόρους Λάιν», συμφώνησε η Χάθαγουεϊ και εξήγησε: «Προσπαθούσα να βοηθήσω. Ήμασταν τόσοι πολλοί και οι φωτογράφοι άρχισαν να εκνευρίζονται και η ατμόσφαιρα άλλαζε», ενώ παραδέχτηκε ότι μόλις τελείωσε να μιλά, η πρώτη της σκέψη ήταν: «Ωχ, όχι».
«Το έκανα επειδή προσπαθούσα να τους εξασφαλίσω τη φωτογραφία τους, αλλά όταν τελείωσα σκέφτηκα “μα υπάρχει και βίντεο” και μπήκα σε μια πλήρη κατάσταση ντροπής μέσα μου», συνέχισε η ηθοποιός για να καταλήξει γελώντας: «Ζητώ συγγνώμη από όλους. Αυτό το κορίτσι βγήκε για παιχνίδι χθες το βράδυ. Για την ακρίβεια, δεν βγήκε για παιχνίδι. Ήρθε για δουλειά».
Στο viral βίντεο από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η Χάθαγουεϊ λέει χαρακτηριστικά στους φωτογράφους: «Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς τα εκεί», κάνοντας κινήσεις με τα χέρια της. «Και μετά θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζος», πρόσθεσε.
Τότε η Τζόνσον, η οποία είχε κουραστεί, αναφώνησε: «Και μετά θα φύγω», με τους συμπρωταγωνιστές της, να ξεσπούν σε γέλια.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Tonight Show», ο παρουσιαστής την προειδοποίησε ότι σκόπευε να προβάλει το στιγμιότυπο, με την ηθοποιό να απαντά εμφανώς αμήχανα: «Ξέρω ακριβώς τι πρόκειται να δείξεις και είναι τρομακτικό, είναι πράγματα που βλέπεις στους εφιάλτες σου».
«Κάπως μπήκες σε mom mode», σχολίασε ο Τζίμι Φάλον. «Ήταν mom mode διά χειρός Κόρους Λάιν», συμφώνησε η Χάθαγουεϊ και εξήγησε: «Προσπαθούσα να βοηθήσω. Ήμασταν τόσοι πολλοί και οι φωτογράφοι άρχισαν να εκνευρίζονται και η ατμόσφαιρα άλλαζε», ενώ παραδέχτηκε ότι μόλις τελείωσε να μιλά, η πρώτη της σκέψη ήταν: «Ωχ, όχι».
Anne Hathaway issues an apology for 'horrifying' moment she ordered around photographers on the red carpet at Verity premiere and says she was in 'mom mode' https://t.co/NgPZXmXERt— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 5, 2026
«Το έκανα επειδή προσπαθούσα να τους εξασφαλίσω τη φωτογραφία τους, αλλά όταν τελείωσα σκέφτηκα “μα υπάρχει και βίντεο” και μπήκα σε μια πλήρη κατάσταση ντροπής μέσα μου», συνέχισε η ηθοποιός για να καταλήξει γελώντας: «Ζητώ συγγνώμη από όλους. Αυτό το κορίτσι βγήκε για παιχνίδι χθες το βράδυ. Για την ακρίβεια, δεν βγήκε για παιχνίδι. Ήρθε για δουλειά».
Στο viral βίντεο από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η Χάθαγουεϊ λέει χαρακτηριστικά στους φωτογράφους: «Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς τα εκεί», κάνοντας κινήσεις με τα χέρια της. «Και μετά θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζος», πρόσθεσε.
Τότε η Τζόνσον, η οποία είχε κουραστεί, αναφώνησε: «Και μετά θα φύγω», με τους συμπρωταγωνιστές της, να ξεσπούν σε γέλια.
@mtvuk Dakota Johnson’s “Then I’m gonna leave” 🤣 The cast of Verity helping to direct the photographers at the New York premiere of the film 🖤 #MTVMovies #Verity #AnneHathaway #DakotaJohnson #JoshHartnett ♬ original sound - MTV UK
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