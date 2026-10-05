Συγκινεί η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: Τώρα είδα πολύ έντονα πόσο καλή δουλειά έκανε με το παιδί μας, είναι ψύχραιμη και ώριμη

«Το παιδί τον είχε δει, ελάχιστες φορές βέβαια. Δεν επιτρεπόταν να έρθει. Δηλαδή η μικρή τον είδε μετά από 1,5 χρόνο, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ωστόσο τους παρακάλεσα, τους είπα ότι είναι καθαρά δική μου ευθύνη και με εμπιστεύτηκαν και έτσι άφησαν και το παιδί μου να πάει να τον δει», είπε.



Έπειτα, εξομολογήθηκε τον διάλογο που έκαναν, μία ημέρα πριν μάθουν πως ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή: «Τώρα είδα τόσο έντονα πόσο καλή δουλειά έκανε κυρίως ο Δημήτρης με το παιδί, με αυτά που της έλεγε. Είναι ψύχραιμη, είναι ώριμη... Την προηγούμενη μέρα της είπα ότι ο "μπαμπάς δεν είναι καλά"... Έπρεπε να της το πω γιατί αν γίνει κάτι θα είναι πολύ ξαφνικό. Εκείνη την ώρα με πήρε μία γειτόνισσα και άκουσε τις φωνές του παιδιού. Μου είπε "μαμά το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Για εσένα είναι πιο δύσκολο, γιατί τον έβλεπες κάθε μέρα. Για μένα είναι πάντα ο μπαμπάς μου και θα μου λείπει μια ζωή, σε όλες τις στιγμές που θα ζήσω και δεν θα είναι μαζί μου, απλά σαν να με άφησε να συνηθίσω την απουσία του". Με στήριξε. "Έχω να κρατήσω ότι είχα τον πιο υπέροχο μπαμπά και ότι ήταν πολλές ώρες μαζί μου. Τον χάρηκα, αυτά τα 13 χρόνια ήταν κοντά μου, δίπλα μου". Προς το παρόν έχει μία τέτοια λογική», ανέφερε.





Συγκίνηση προκάλεσε με τα λόγια της η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα , καθώς μίλησε για τον τρόπο που η κόρη τους αντιμετωπίζει την απώλεια του τραγουδιστή. Όπως εξήγησε είναι ψύχραιμη και ώριμη, γεγονός που την έκανε να καταλάβει πόσο καλή δουλειά είχε κάνει ο σύζυγός της μαζί της.Η Κατερίνα Κόκοτα μίλησε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και ανέφερε αρχικά πως η κόρη τους δεν επιτρεπόταν να δει τον πατέρας στο νοσοκομείο, πέρα από ελάχιστες φορές, έπειτα από δικό της αίτημα:Η Κατερίνα Κόκοτα επισήμανε σε άλλο σημείο πως ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε δείξει βελτίωση: «Ο Δημήτρης καταλάβαινε, αισθανόταν, φαινόταν στις αντιδράσεις του. Και οι γιατροί μου είχαν πει πράγματα. Περίμεναν να τους πω αν έχω δει εγώ κάτι, για να το επιβεβαιώσουν, να το παρατηρήσουν κι εκείνοι περισσότερο. Μου είχαν πει ότι εγώ είμαι κινητήριος δύναμη για να δούμε πράγματα», είπε.«Αντιδρούσε, κουνούσε τα μάτια του, γύριζε προς το μέρος μας. Προσπαθούσε να κουνήσει έστω τα χέρια του, το κεφάλι του, προσπαθούσε να σηκωθεί. Το κεφάλι του το σήκωνε. Έκανε κινήσεις, αντιδρούσε στις ερωτήσεις που κάναμε», πρόσθεσε ακόμη.Η Κατερίνα Κόκοτα δήλωσε πως σκεφτόταν τη στιγμή που ο τραγουδιστής θα επανέλθει και δεν θα δίνουν σημασία πλέον σε ασήμαντα γεγονότα: «Πολλές φορές σκέφτηκα πράγματα που λέγαμε να κάνουμε και δεν κάναμε και έλεγα ότι όταν γυρίσει δεν θα με νοιάζει τίποτα, θα δούμε τη ζωή μας. Εκεί αναθεώρησα, είδα ότι η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις πρέπει να πηγαίνουν δεύτερες. Πρέπει πρώτα να είναι η χαρά μας, η ζωή μας, μια ωραία στιγμή, ακόμη κι ένας καφές δίπλα στο σπίτι», υπογράμμισε.Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, τέλος, εξομολογήθηκε πως ήλπιζε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι όλα θα πήγαιναν καλά: «Όταν έβλεπα τις έντονες αντιδράσεις σκεφτόμουν ότι θα φύγουμε από το νοσοκομείο. Πήγαινε κάθε μέρα με την ίδια λογική, με την ίδια ελπίδα ότι "αχ σήμερα κάτι θα γίνει". Είχα πείσει τόσο πολύ τον εαυτό μου ότι όλα θα πάνε καλά... Έβλεπα ουσιαστικά και μία εξέλιξη και δεν είναι ότι είχα μία δική μου εικόνα επειδή έτσι ήθελα... Πολλές φορές έβλεπα κάτι πιο έντονο από άλλες μέρες», είπε.