Αθηνά Οικονομάκου: Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, δεν παίρνω διατροφή

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου διευκρίνισε πως μπορεί να καλύψει μόνη της τα έξοδά της και πως οι οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν στα παιδιά μοιράζονται μεταξύ των δύο γονέων:

«Στη συνεπιμέλεια μπορεί να έχεις και διατροφή από ό,τι γνωρίζω. Εμένα δεν με αφορούσε. Μπορώ να στηρίξω μόνη, ό,τι ζωή έκανα πριν, κάνω και τώρα χωρίς καμία διαφορά. Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον. Οι δραστηριότητες και τα έξοδα είναι όλα στη μέση. Δεν διεκδίκησα ποτέ η διατροφή, δεν ρώτησα ποτέ να μάθω. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση».

Κλείνοντας, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα προς τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής και οικονομικής ανεξαρτησίας, ακόμη και όταν βρίσκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο που μπορεί καλύψει κάθε τους ανάγκη. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα μιας γυναίκας να στηρίζεται στον εαυτό της, της δίνει παράλληλα τη δύναμη να θέτει όρια και να αποχωρεί από καταστάσεις που δεν την εκφράζουν.