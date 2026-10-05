Αθηνά Οικονομάκου: Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, δεν παίρνω διατροφή
Αθηνά Οικονομάκου: Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, δεν παίρνω διατροφή
Έχουμε συνεπιμέλεια - Είμαι τελείως ανεξάρτητη, ο κόσμος νομίζει ότι με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι σε όλη μου τη ζωή, είπε η ηθοποιός
Στη σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο και στη συνεπιμέλεια των παιδιών τους αναφέρθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, αναφέροντας πως δεν διεκδίκησε «ούτε ένα ευρώ» από εκείνον και πως δεν λαμβάνει διατροφή.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας μεταξύ άλλων για το διαζύγιό της με τον επιχειρηματία, τα δύο παιδιά τους και την απόφασή της να μην ζητήσει οικονομική στήριξη μετά τον χωρισμό τους. Όπως εξήγησε, βασική της προτεραιότητα ήταν και παραμένει η ομαλή σχέση των δύο γονέων προς όφελος των παιδιών τους.
Αρχικά, η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε πως δεν επιθυμεί να προκαλεί τη λύπηση του κόσμου ούτε να παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί για εκείνη και στην αντίληψη πως στη ζωή της στηριζόταν οικονομικά στους πρώην συντρόφους της. Όπως τόνισε, μετά τον χωρισμό της δεν διεκδίκησε κανένα ποσό από τον πρώην σύζυγό της, ενώ δεν λαμβάνει διατροφή και τα έξοδα των παιδιών τους μοιράζονται στη μέση.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Είμαι τελείως ανεξάρτητη. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο, γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις; Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα. Δεν με αφορά αυτό το κομμάτι. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, δεν έχουμε διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου διευκρίνισε πως μπορεί να καλύψει μόνη της τα έξοδά της και πως οι οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν στα παιδιά μοιράζονται μεταξύ των δύο γονέων: «Στη συνεπιμέλεια μπορεί να έχεις και διατροφή από ό,τι γνωρίζω. Εμένα δεν με αφορούσε. Μπορώ να στηρίξω μόνη, ό,τι ζωή έκανα πριν, κάνω και τώρα χωρίς καμία διαφορά. Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον. Οι δραστηριότητες και τα έξοδα είναι όλα στη μέση. Δεν διεκδίκησα ποτέ η διατροφή, δεν ρώτησα ποτέ να μάθω. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση».
Κλείνοντας, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα προς τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής και οικονομικής ανεξαρτησίας, ακόμη και όταν βρίσκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο που μπορεί καλύψει κάθε τους ανάγκη. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα μιας γυναίκας να στηρίζεται στον εαυτό της, της δίνει παράλληλα τη δύναμη να θέτει όρια και να αποχωρεί από καταστάσεις που δεν την εκφράζουν.
Όπως σχολίασε η Αθηνά Οικονομάκου: «Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μην φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δεν μου αρέσει, το αλλάζω". Όταν υπάρχουν εξαρτημένες σχέσεις, αλλάζει η σχέση και γίνεται σχέση εξουσίας και παίζονται άλλα παιχνίδια».
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 10 χρόνια κοινής πορείας και 7 χρόνια γάμου. Στις 14 Μαρτίου του 2018, έγιναν για πρώτη φορά γονείς και υποδέχτηκαν τον γιο τους, Μάξιμο. Τον Ιούνιο του 2021, ήρθε στη ζωή και η κόρη τους, Σιέννα.
Τον Μάιο, η ηθοποιός παντρεύτηκε με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάνα, ενώ ο επιχειρηματίας είναι σε σχέση με την κύπρια παρουσιάστρια, Κωνσταντίνα Ευριπίδου.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας μεταξύ άλλων για το διαζύγιό της με τον επιχειρηματία, τα δύο παιδιά τους και την απόφασή της να μην ζητήσει οικονομική στήριξη μετά τον χωρισμό τους. Όπως εξήγησε, βασική της προτεραιότητα ήταν και παραμένει η ομαλή σχέση των δύο γονέων προς όφελος των παιδιών τους.
Αρχικά, η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε πως δεν επιθυμεί να προκαλεί τη λύπηση του κόσμου ούτε να παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί για εκείνη και στην αντίληψη πως στη ζωή της στηριζόταν οικονομικά στους πρώην συντρόφους της. Όπως τόνισε, μετά τον χωρισμό της δεν διεκδίκησε κανένα ποσό από τον πρώην σύζυγό της, ενώ δεν λαμβάνει διατροφή και τα έξοδα των παιδιών τους μοιράζονται στη μέση.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Είμαι τελείως ανεξάρτητη. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο, γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις; Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα. Δεν με αφορά αυτό το κομμάτι. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, δεν έχουμε διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου διευκρίνισε πως μπορεί να καλύψει μόνη της τα έξοδά της και πως οι οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν στα παιδιά μοιράζονται μεταξύ των δύο γονέων: «Στη συνεπιμέλεια μπορεί να έχεις και διατροφή από ό,τι γνωρίζω. Εμένα δεν με αφορούσε. Μπορώ να στηρίξω μόνη, ό,τι ζωή έκανα πριν, κάνω και τώρα χωρίς καμία διαφορά. Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον. Οι δραστηριότητες και τα έξοδα είναι όλα στη μέση. Δεν διεκδίκησα ποτέ η διατροφή, δεν ρώτησα ποτέ να μάθω. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση».
Κλείνοντας, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα προς τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής και οικονομικής ανεξαρτησίας, ακόμη και όταν βρίσκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο που μπορεί καλύψει κάθε τους ανάγκη. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα μιας γυναίκας να στηρίζεται στον εαυτό της, της δίνει παράλληλα τη δύναμη να θέτει όρια και να αποχωρεί από καταστάσεις που δεν την εκφράζουν.
Όπως σχολίασε η Αθηνά Οικονομάκου: «Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μην φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δεν μου αρέσει, το αλλάζω". Όταν υπάρχουν εξαρτημένες σχέσεις, αλλάζει η σχέση και γίνεται σχέση εξουσίας και παίζονται άλλα παιχνίδια».
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 10 χρόνια κοινής πορείας και 7 χρόνια γάμου. Στις 14 Μαρτίου του 2018, έγιναν για πρώτη φορά γονείς και υποδέχτηκαν τον γιο τους, Μάξιμο. Τον Ιούνιο του 2021, ήρθε στη ζωή και η κόρη τους, Σιέννα.
Τον Μάιο, η ηθοποιός παντρεύτηκε με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάνα, ενώ ο επιχειρηματίας είναι σε σχέση με την κύπρια παρουσιάστρια, Κωνσταντίνα Ευριπίδου.
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