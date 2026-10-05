Η Τζίλιαν Άντερσον έκανε παρατήρηση σε φανατικές της θαυμάστριες: «Δεν μπορείτε να κάθεστε στην πρώτη σειρά, μου αποσπάτε την προσοχή»
Η Τζίλιαν Άντερσον έκανε παρατήρηση σε φανατικές της θαυμάστριες: «Δεν μπορείτε να κάθεστε στην πρώτη σειρά, μου αποσπάτε την προσοχή»
Το βίντεο έγινε viral στα social media - Η ηθοποιός μέσα από ανάρτηση στο X απάντησε για την αντίδρασή της «Μην πείτε τίποτα αρνητικό σε εκείνες ή για εκείνες», είπε
Παρατήρηση σε φανατικές της θαυμάστριες έκανε η Τζίλιαν Άντερσον, ζητώντας τους να σταματήσουν να κάθονται στην πρώτη σειρά της παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί, καθώς της αποσπούν την προσοχή.
Η ηθοποιός, η οποία παίζει στο έργο «Who’s Afraid of Virginia Woolf?», σε βίντεο που καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε στο TikTok, με αποτέλεσμα να γίνει viral σε λίγες ώρες, εμφανίζεται στο Soho Place Theatre, με την ίδια να λέει στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω της: «Δεν μπορείτε να κάθεστε στην πρώτη σειρά».
Οι θαυμάστριές της απόρησαν γιατί και δεν δίστασαν να τη ρωτήσουν, με την Άντερσον να απαντά: «Δεν με νοιάζει, δεν μπορείτε να κάθεστε στην πρώτη σειρά. Μου αποσπάτε τόσο πολύ την προσοχή. Δεν μπορείτε να έρχεστε 20 φορές και να κάθεστε στην πρώτη σειρά, θα με τρελάνετε», ενώ οι γυναίκες στη συνέχεια απολογήθηκαν.
Δείτε το βίντεο
Λίγο αργότερα, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις με άλλους να στηρίζουν την ηθοποιό και άλλους να ενοχλούνται από τη στάση της, η ίδια θέλησε να εξηγήσει μέσα από ανάρτηση στο X για ποιο λόγο ζήτησε από το φανατικό κοινό της να επιλέξει άλλες θέσεις.
Η Άντερσον επισήμανε πως δεν θα ήθελε κανείς να στραφεί εναντίον των θαυμαστριών της: «Το βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει εμένα να μιλάω με γυναίκες με τις οποίες γνωριζόμαστε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, γι' αυτό, παρακαλώ, μην πείτε τίποτα αρνητικό σε εκείνες ή για εκείνες. Χαιρόμαστε πολύ που κάνουμε αυτή την παράσταση, αλλά όσοι κάθονται στην πρώτη σειρά, παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι σε έναν τόσο μικρό και άμεσο χώρο όλοι μπορούμε να σας βλέπουμε και, κάποιες φορές, μπορεί να αποσπάτε λίγο την προσοχή μας. Αυτό ήταν όλο. Όλα καλά. Συνεχίζουμε με την παράσταση και στέλνω την αγάπη μου σε όλους, και ευχαριστώ όλους όσοι έρχεστε», έγραψε αναλυτικά.
Η ηθοποιός, η οποία παίζει στο έργο «Who’s Afraid of Virginia Woolf?», σε βίντεο που καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε στο TikTok, με αποτέλεσμα να γίνει viral σε λίγες ώρες, εμφανίζεται στο Soho Place Theatre, με την ίδια να λέει στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω της: «Δεν μπορείτε να κάθεστε στην πρώτη σειρά».
Οι θαυμάστριές της απόρησαν γιατί και δεν δίστασαν να τη ρωτήσουν, με την Άντερσον να απαντά: «Δεν με νοιάζει, δεν μπορείτε να κάθεστε στην πρώτη σειρά. Μου αποσπάτε τόσο πολύ την προσοχή. Δεν μπορείτε να έρχεστε 20 φορές και να κάθεστε στην πρώτη σειρά, θα με τρελάνετε», ενώ οι γυναίκες στη συνέχεια απολογήθηκαν.
Δείτε το βίντεο
Gillian Anderson has joked that a group of superfans are “so distracting” when they repeatedly watch her from the front row during Who’s Afraid of Virginia Woolf?— The Telegraph (@Telegraph) October 5, 2026
The actress told them: “You guys cannot sit in the front row, you cannot.”
🔗 https://t.co/dch1HVSPTl pic.twitter.com/f5QGwqD6e3
Λίγο αργότερα, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις με άλλους να στηρίζουν την ηθοποιό και άλλους να ενοχλούνται από τη στάση της, η ίδια θέλησε να εξηγήσει μέσα από ανάρτηση στο X για ποιο λόγο ζήτησε από το φανατικό κοινό της να επιλέξει άλλες θέσεις.
Η Άντερσον επισήμανε πως δεν θα ήθελε κανείς να στραφεί εναντίον των θαυμαστριών της: «Το βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει εμένα να μιλάω με γυναίκες με τις οποίες γνωριζόμαστε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, γι' αυτό, παρακαλώ, μην πείτε τίποτα αρνητικό σε εκείνες ή για εκείνες. Χαιρόμαστε πολύ που κάνουμε αυτή την παράσταση, αλλά όσοι κάθονται στην πρώτη σειρά, παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι σε έναν τόσο μικρό και άμεσο χώρο όλοι μπορούμε να σας βλέπουμε και, κάποιες φορές, μπορεί να αποσπάτε λίγο την προσοχή μας. Αυτό ήταν όλο. Όλα καλά. Συνεχίζουμε με την παράσταση και στέλνω την αγάπη μου σε όλους, και ευχαριστώ όλους όσοι έρχεστε», έγραψε αναλυτικά.
Hi everyone, just to say - pic.twitter.com/pmOJGBh3DH— Gillian Anderson (@GillianA) October 4, 2026
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