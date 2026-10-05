Μαρίνα Σταυράκη για τα δημοσιεύματα περί δεύτερης εγκυμοσύνης της συζύγου του Γιώργου Πατούλη: Τα παιδιά είναι ευλογία Θεού
Μαρίνα Σταυράκη για τα δημοσιεύματα περί δεύτερης εγκυμοσύνης της συζύγου του Γιώργου Πατούλη: Τα παιδιά είναι ευλογία Θεού
«Εύχομαι το παιδάκι να είναι γερό και καλότυχο», πρόσθεσε η πρώην σύζυγός του
Για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν περί δεύτερης εγκυμοσύνης της συζύγου του Γιώργου Πατούλη απάντησε η Μαρίνα Σταυράκη, σημειώνοντας πως τα παιδιά είναι ευλογία Θεού.
Η πρώην σύζυγος του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και πέρα από τις ευχές που έστειλε για την οικογένεια του Γιώργου Πατούλη, αναφέρθηκε στη δική της προσωπική ζωή, αλλά και στην απουσία του γιου της από τη ζωή της, λόγω σπουδών.
Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός πως η Νάνσυ Κοιλού φέρεται πως είναι ξανά έγκυος, η Μαρίνα Σταυράκη απάντησε χαρακτηριστικά: «Το διάβασα, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ευλογία Θεού και μεγάλη χαρά για την οικογένεια, εύχομαι το παιδάκι να είναι γερό και καλότυχο».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον σύντροφό της, Μπουλέντ Οσκάν, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, επισήμανε πως σύντομα θα ταξιδέψει για να τη δει. Όπως ανέφερε, τη ζηλεύει, ωστόσο αυτό της δίνει την επιβεβαίωση που θέλει και την κάνει να αισθάνεται όμορφα: «Ζηλεύει λίγο. Δεν είναι κακό αυτό, ανανεώνει τη σχέση. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, οπότε δεν είναι η ζήλια η αρνητική. Την εισπράττω ευγενικά, οπότε αυτό είναι κάτι που με επιβεβαιώνει και με γεμίζει και είναι κάτι όμορφο», είπε.
Η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε έπειτα πως βρίσκεται σε μία πολύ όμορφη φάση ζωής: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι γεμάτη, και πραγματικά εύχομαι σε κάθε γυναίκα να νιώθει έτσι. Να χαίρεται τη ζωή, γιατί είναι πολύ μικρή και όταν μεγαλώνουμε το συνειδητοποιούμε ακόμη περισσότερο. Και η ζωή είναι στιγμές, όμορφες στιγμές».
Όταν ρωτήθηκε εάν νιώθει πως λείπει κάτι από τη ζωή της, αναφέρθηκε στον γιο της που σπουδάζει στο εξωτερικό: «Μου λείπει ο γιος μου που σπουδάζει στη Κύπρο και τον βλέπω καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα. Μου λείπει πάρα πολύ ο Αλέξανδρος».
Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του
Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» σχετικά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, ωστόσο αρκέστηκε να πει: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη στον κόσμο όλο».
Η πρώην σύζυγος του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και πέρα από τις ευχές που έστειλε για την οικογένεια του Γιώργου Πατούλη, αναφέρθηκε στη δική της προσωπική ζωή, αλλά και στην απουσία του γιου της από τη ζωή της, λόγω σπουδών.
Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός πως η Νάνσυ Κοιλού φέρεται πως είναι ξανά έγκυος, η Μαρίνα Σταυράκη απάντησε χαρακτηριστικά: «Το διάβασα, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ευλογία Θεού και μεγάλη χαρά για την οικογένεια, εύχομαι το παιδάκι να είναι γερό και καλότυχο».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον σύντροφό της, Μπουλέντ Οσκάν, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, επισήμανε πως σύντομα θα ταξιδέψει για να τη δει. Όπως ανέφερε, τη ζηλεύει, ωστόσο αυτό της δίνει την επιβεβαίωση που θέλει και την κάνει να αισθάνεται όμορφα: «Ζηλεύει λίγο. Δεν είναι κακό αυτό, ανανεώνει τη σχέση. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, οπότε δεν είναι η ζήλια η αρνητική. Την εισπράττω ευγενικά, οπότε αυτό είναι κάτι που με επιβεβαιώνει και με γεμίζει και είναι κάτι όμορφο», είπε.
Η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε έπειτα πως βρίσκεται σε μία πολύ όμορφη φάση ζωής: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι γεμάτη, και πραγματικά εύχομαι σε κάθε γυναίκα να νιώθει έτσι. Να χαίρεται τη ζωή, γιατί είναι πολύ μικρή και όταν μεγαλώνουμε το συνειδητοποιούμε ακόμη περισσότερο. Και η ζωή είναι στιγμές, όμορφες στιγμές».
Όταν ρωτήθηκε εάν νιώθει πως λείπει κάτι από τη ζωή της, αναφέρθηκε στον γιο της που σπουδάζει στο εξωτερικό: «Μου λείπει ο γιος μου που σπουδάζει στη Κύπρο και τον βλέπω καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα. Μου λείπει πάρα πολύ ο Αλέξανδρος».
Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του
Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» σχετικά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, ωστόσο αρκέστηκε να πει: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη στον κόσμο όλο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα