Τραμπ για τη βάση Φέρφορντ: Υπήρχε απειλή και απομακρύναμε τα βομβαρδιστικά, δεν έφυγαν κατά λάθος

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για πιθανό ιρανικό χτύπημα με drones, χωρίς να διευκρινίζουν αν ο κίνδυνος ήταν άμεσος





Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο NBC, ανέφεραν ότι οι πληροφορίες για ενδεχόμενη ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της RAF Fairford αποτέλεσαν έναν από τους λόγους για τη μετακίνηση των αμερικανικών βομβαρδιστικών. Οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν εάν η απειλή θεωρούνταν άμεση.







Το Πεντάγωνο είχε επιβεβαιώσει την Κυριακή την απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βάση, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη τύπου B-1, B-2 και B-52.



Τραμπ: «Δεν έφυγαν κατά λάθος» Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Νεμπράσκα, επιβεβαίωσε ότι συγκεκριμένη απειλή βρισκόταν πίσω από την απόφαση.







«Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν έφυγαν κατά λάθος».



Κλείσιμο



Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι υπήρχαν «ορισμένες απειλές» και ότι οι ΗΠΑ προτίμησαν να μη διακινδυνεύσουν την παραμονή των αεροσκαφών στη βάση.



«Γιατί να τα αφήσουμε εκεί; Τα μετακινήσαμε λίγο. Όχι πολύ μακριά», είπε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον «γνωρίζει στην πραγματικότητα τους ανθρώπους που έκαναν την απειλή», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της αεροπορικής βάσης Φέρφορντ (RAF Fairford) στη Βρετανία , καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η απόφαση να απομακρυνθούν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά από τη βάση συνδεόταν, τουλάχιστον εν μέρει, με πληροφορίες για πιθανή ιρανική επίθεση με drones. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες «απειλές» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «γνωρίζουν ποιοι τις έκαναν», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τους υπεύθυνους.Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο NBC, ανέφεραν ότι οι πληροφορίες για ενδεχόμενη ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της RAF Fairford αποτέλεσαν έναν από τους λόγους για τη μετακίνηση των αμερικανικών βομβαρδιστικών. Οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν εάν η απειλή θεωρούνταν άμεση.Τρίτος αξιωματούχος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τα βομβαρδιστικά τους από διαφορετικές βάσεις και ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, κρίθηκε σκόπιμο να μετακινηθούν για λόγους αυξημένης προφύλαξης.Το Πεντάγωνο είχε επιβεβαιώσει την Κυριακή την απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βάση, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη τύπου B-1, B-2 και B-52.Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Νεμπράσκα, επιβεβαίωσε ότι συγκεκριμένη απειλή βρισκόταν πίσω από την απόφαση.Ερωτηθείς εάν υπήρξε συγκεκριμένος κίνδυνος που οδήγησε στην απομάκρυνση των αεροσκαφών, απάντησε:«Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν έφυγαν κατά λάθος».Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι υπήρχαν «ορισμένες απειλές» και ότι οι ΗΠΑ προτίμησαν να μη διακινδυνεύσουν την παραμονή των αεροσκαφών στη βάση.«Γιατί να τα αφήσουμε εκεί; Τα μετακινήσαμε λίγο. Όχι πολύ μακριά», είπε.Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον «γνωρίζει στην πραγματικότητα τους ανθρώπους που έκαναν την απειλή», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους.

Το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου Η RAF Fairford είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας της βρετανικής αντιτρομοκρατικής μετά το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τρία ύποπτα οχήματα κοντά στη στρατιωτική βάση.



Πέντε Βρετανοί, ηλικίας περίπου 20 έως 25 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικές ύλες και τρομοκρατία. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.



Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη στη συνέχεια και 27χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών. Και αυτός αφέθηκε στη συνέχεια με εγγύηση.



Η έρευνα των βρετανικών αρχών παραμένει σε εξέλιξη, με ένα από τα σενάρια που εξετάζονται να αφορά πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους.



Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη.



Σενάρια για σαμποτάζ ή χτύπημα στα αεροσκάφη Η ακριβής φύση της απειλής που οδήγησε στην κινητοποίηση των αμερικανικών αρχών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.



Πηγές στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι οι ανησυχίες ενδέχεται να σχετίζονταν είτε με απόπειρα σαμποτάζ είτε με προσπάθεια πλήγματος εναντίον των αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης με το Ιράν.



Πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο παρέπεμψε μάλιστα στην ουκρανική επιχείρηση «Spiderweb», κατά την οποία drones χρησιμοποιήθηκαν για χτυπήματα εναντίον ρωσικών αεροπορικών βάσεων, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να απειληθούν αεροσκάφη ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από το μέτωπο.



Κατά την ίδια πηγή, όποια και αν ήταν η πληροφορία που είχε περιέλθει στις αμερικανικές αρχές, αντιμετωπίστηκε με εξαιρετική σοβαρότητα.



Διαφορετική γραμμή από Ρούμπιο Οι δηλώσεις του Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς κινήθηκαν σε πιο σαφή κατεύθυνση ως προς την ύπαρξη απειλής.



Ο Βανς ανέφερε ότι τα βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν για λόγους αυξημένης προφύλαξης και κατηγόρησε το Ιράν ότι συνεχίζει πρακτικές που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατικές.



Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι οι μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων και αεροσκαφών μεταξύ βάσεων αποτελούν συνηθισμένη πρακτική.



Ο Ρούμπιο απέφυγε να συνδέσει ευθέως το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου με την απομάκρυνση των βομβαρδιστικών, ενώ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των βάσεών τους και στη συνεργασία με τις βρετανικές αρχές.



Η στρατηγική σημασία της RAF Fairford Η RAF Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες ως προωθημένη επιχειρησιακή βάση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.



Τους τελευταίους μήνες, από τη βάση είχαν επιχειρήσει αμερικανικά B-1 και B-52 προς τη Μέση Ανατολή, μετά την έγκριση του Λονδίνου για χρήση της σε αμερικανικές αμυντικές επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράν.



Η απομάκρυνση των βομβαρδιστικών περιορίζει σε έναν βαθμό τη δυνατότητα των ΗΠΑ να αυξήσουν άμεσα τις εξόδους προς τη Μέση Ανατολή από ευρωπαϊκό έδαφος.



Τα αεροσκάφη θα μπορούσαν, πάντως, να αναπτυχθούν σε άλλες βάσεις, όπως στο Ντιέγκο Γκαρσία ή σε εγκαταστάσεις στον Κόλπο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τις συμφωνίες με συμμάχους και τις συνθήκες ασφαλείας.